13 марта 2025 17:25 Утром стулья, вечером — Канада. Гренландию в довесок не желаете? 0 0 0 Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Выходя из палаты общин после своей отставки, теперь уже бывший премьер Канады Джастин Трюдо прихватил с собой стул, на котором сидел. Этот кадр обошел все мировые СМИ, в некотором смысле став символом времени и стремительно меняющейся ситуации в мире.

Глобалиста Трюдо попросили на выход. И неважно, что на смену ему пришел такой же глобалист Марк Карни — бывший министр финансов и новый лидер правящей Либеральной партии Канады. Еще до избрания на этот пост Карни высказывался в поддержку курса предыдущего правительства на конфронтацию с США и поддержку Украины. «Канада — это не США», — как бы подражая известному украинскому лозунгу времен Евромайдана, говорил он, оправдывая политику Трюдо. Только все это уже не имеет смысла. Новому кабинету придется действовать в контексте иной геополитической реальности, чем та, что была прежде. Глобалистского порядка, основанного на правилах, больше нет. Сегодня на Западе наблюдаются скорее беспорядок и паника, угрожающие перерасти в самый настоящий хаос.

Фото: Джастин Трюдо и Марк Карни. Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Хаос, как известно, с философской точки зрения — тоже в некотором смысле «порядок», но только без правил, а точнее, с перманентно меняющимися правилами. В этой ситуации на первые роли выходят те, кого принято называть оппортунистами. Но не в большевистско-ленинском ругательном ключе, а в изначальном смысле — тот, кто идет к своей цели, используя любые возможности. Оппортунизм (от лат. opportunus — «удобный», «выгодный») — стремление одной из договаривающихся сторон при заключении соглашения сформулировать условия так, чтобы достичь преимуществ в отношении партнера, переложить на него большую часть затрат. Дональд Трамп, возглавляющий ныне ведущую державу Западного полушария, — несомненный оппортунист. Воспользовавшись довольно сомнительным статусом «рыбы-прилипалы», который Канада имеет в североамериканском симбиозе, он просто предложил бывшей британской колонии стать 51-м штатом США.

Фото: Liang Sen/XinHua / www.globallookpress.com

Предложение, от которого в рамках ближайшей исторической перспективы канадцам будет довольно сложно отказаться. Несмотря на попытки отстоять свою и без того эфемерную самостоятельность, если говорить серьезно, Канада не станет Америкой, только если сам Трамп по каким-то причинам откажется от своих намерений. Вся эта экономическая возня — повышение пошлин на сталь и алюминий, налога на электроэнергию — и прочие попытки играть мускулами ставят канадцев в заведомо проигрышное положение. Штаты экономически явно мощнее. А самое главное — что ждать помощи канадцам не от кого. Европа далеко, Япония — так себе помощник. Не к Гренландии же, в самом деле, обращаться за поддержкой? Тем более что на самом большом и снежном острове в мире сейчас тоже наблюдаются довольно любопытные политические процессы. На недавних парламентских выборах (да-да, у Гренландии есть даже парламент) победу одержали силы, выступающие за независимость от Дании.

Фото: www.globallookpress.com

Правда, присоединяться к США, как того, опять же, требует Трамп, они пока не спешат, но и это вопрос времени, причем, полагаю, не такого уж далекого. Хорошо или плохо то, что происходит сегодня в отношениях США с их ближайшими соседями? Не знаю, но если говорить с точки зрения России, то процесс североамериканского слияния и поглощения, наверное, можно только приветствовать. Пока они заняты собой, им как минимум не до нас.