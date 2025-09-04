Сегодня 15:10 «Уставшие, но счастливые». Сиамские близнецы Эбби и Бриттани впервые стали мамами 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish / www.globallookpress.com Мир

Самые известные в мире близнецы из США Эбби и Бриттани Хенсел впервые стали мамами. Они впервые намекнули на беременность в 2025 году, а теперь показались на публике с младенцем.

Одно тело на двоих Эбби и Бриттани родились 7 марта 1990 года в Миннесоте и шокировали не только родителей, но и медицинские сообщество. Ультразвуковое исследование во время беременности не показало патологий — и даже второго ребенка. Девочки выжили вопреки печальной статистике, даже здоровье их почти не подводило. У близнецов две головы, две руки, две ноги и два позвоночника. Внутренняя структура организма куда сложнее: три легких, два сердца, одна печень, два желудка и три почки. Кровеносная и репродуктивная система общие. Каждая близняшка управляет одной стороной тела и не чувствует прикосновений к другой. При этом у девушек уникальные нейронные связи — они фактически читают мысли друг друга.

Фото: Соцсети

Долгожданная мечта Еще в 16 лет Эбби и Бриттани заявили что, хотят стать мамами. «Да, мы собираемся стать мамами, но пока не думали о том, как это будет работать», — говорила одна из сестер. В 2021 году Эбби вышла замуж за ветерана армии США и медбрата Джошуа Боулинга. Новость сразу вызвала волну вопросов о том, как сестры справляются с интимной жизнью. «Всему миру необязательно знать, с кем мы встречаемся и что планируем делать», — отвечали близняшки.

Фото: Lawrence Lu/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Недавно The U.S. Sun сообщило, что сестры наконец стали мамами — сбылась их долгожданная мечта. Авторы материала обнародовали фото, на котором сиамских близнецов запечатлели 1 сентября у школы Нью-Брайтона, где они работают. В руках в женщин была автолюлька с новорожденным. Сестры показали ребенка коллегами. «Во время визита они выглядели очень уставшими, но, казалось, были счастливы видеть своих коллег. Иногда им было трудно нести автолюльку», — рассказал очевидец журналистам. После недолгой встречи близняшки вернулись в свой дом в Сент-Поле стоимостью 510 тысяч долларов с пятью спальнями и четырьмя ванными комнатами.

Фото: Соцсети

Личная жизнь Эбби и Бриттанм Эбби мечтала стать стоматологом, а Бриттани — пилотом. К концу школы девочки смирились с мыслью о том, что не смогут пойти разными путями. Они поступили в колледж при Университете Бетел, а затем устроились работать учителями на неполный рабочий день. Сестры проводят уроки вдвоем, но платят им как одному учителю. Сейчас сестры живут с мужем Эбби Джошем, у которого есть дочь Изабелла от предыдущего брака.