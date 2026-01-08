Успешный пиар-менеджер КНДР — Ким Чен Ын. Реформатор или диктатор пострашнее Ким Ир Сена?

KCNA/XinHua
Фото: KCNA/XinHua/www.globallookpress.com

Ким Чен Ын — лидер Северной Кореи, который оказался успешным «пиар-менеджером» собственной страны. Личность неоднозначная: одни называют его реформатором, другие — диктатором пострашнее своего деда и отца.

Биография Ким Чен Ына

Ким Чен Ын родился 8 января 1983 года в Пхеньяне в семье бывшего главы КНДР Ким Чен Ира. Он также является внуком основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Его мать Ко Ен Хи была одной из жен Ким Чен Ира — всего он состоял в браке четыре раза. До знакомства с супругом она была танцовщицей и актрисой. Умерла в 2004 году от рака груди.

По неофициальным данным, Ким Чен Ын учился в частной школе в Швейцарии, не отличался хорошими оценками и запомнился как любитель футбола, баскетбола, видеоигр и горнолыжного спорта.

После возвращения из Европы учился в Военной академии имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.

Фото: РИА «Новости»

Политическая карьера

В январе 2009 года Ким Чен Ир назвал своего младшего сына преемником. В сентябре 2010-го Ким Чен Ыну присвоили звание генерала армии.

В конце декабря 2011-го его объявили Верховным вождем КНДР, лидером Трудовой партии Кореи и народа страны, продолжателем дела революции и Верховным главнокомандующим Корейской народной армии.

Интересно

В апреле 2012 года занял руководящие посты в ТПК и стал ее первым секретарем. Его отец остался во главе партии как «вечный генеральный секретарь». Ким Чен Ын также стал председателем Государственного комитета обороны.

В мае 2016 года его избрали председателем ТПК и Госсовета, в 2019-м Верховное народное собрание КНДР одобрило поправку в Конституцию, согласно которой Ким Чен Ын стал высшим руководителем партии, государства и Вооруженных сил.

Фото: РИА «Новости»

В августе 2020 года разведка Южной Кореи сообщила о передаче части полномочий Ким Чен Ына его сестре Ким Е Чжон.

«Ким Чен Ын по-прежнему сохраняет абсолютную власть, но часть его полномочий постепенно передается. Ким Е Чжон является де-факто лидером номер два», — сообщали СМИ.

В феврале 2021-го МИД КНДР рекомендовал другим странам переводить должность Ким Чен Ына как «председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики».

Фото: РИА «Новости»

Жена и дети Ким Чен Ына

Ким Чен Ын женат на Ли Соль Чжу. Впервые официально о жене главы КНДР стало известно в июле 2012 года, когда тот появился с ней на церемонии открытия народного парка развлечений. До 2011-го Ли Соль Чжу была певицей в государственном оркестре «Ынхасу».

Официальных данных о детях Ким Чен Ына нет. По информации разведки Южной Кореи, у него сын и две дочери, которые родились в 2010, 2013 и 2017 годах.

С конца 2022-го на встречах и в рабочих поездках Ким Чем Ына регулярно сопровождает его дочь Ким Чжу Э.

Фото: РИА «Новости»

Курс «пенчжин»

На посту северокорейского лидера Ким Чен Ын продолжил курс «пенчжин» — развитие ядерной программы и экономики. Он провел экономические реформы: разрешил семейные подряды в сельском хозяйстве и расширил автономию предприятий.

Но международные санкции и изоляция государства привели к ухудшению экономической ситуации. В 2021 году Ким Чен Ын признал возможность повторения 1990-х годов — «Трудного похода».

Фото: РИА «Новости»

Особая связь с Россией

Отношения между Россией и Северной Кореей значительно активизировались после прихода Ким Чен Ына к власти. Первый официальный визит лидера в Россию состоялся в апреле 2019 года. Тогда он прибыл на бронепоезде во Владивосток на встречу с Владимиром Путиным.

В сентябре 2023-го Ким Чен Ын вместе с российским лидером посетил космодром Восточный, во время переговоров главы государств уделили особое внимание военно-техническому сотрудничеству.

В июне 2024 года Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Фото: РИА «Новости»

Резонансное убийство брата

Ким Чен Нам — брат Ким Чен Ына — стал изгоем в семье сразу же после того, как появился на свет. Он стал плодом любви актрисы и Кем Чен Ира. В 2001 году родственника лидера КНДР задержали в Японии с фальшивым паспортом.

В феврале 2017-го Ким Чен Нам находился в аэропорту малазийской столицы. В тот день к брату главы Северной Кореи подошли две девушки, которые закрыли ему глаза ладонью и провели руками по губам, а затем скрылись.

Позже выяснилось, что на руках девушек был яд. Ким Чен Нама отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в Великобритании в середине 50-х годов. Спасти пострадавшего не удалось, он скончался.

ZUMAPRESS.com/Mat Zain
Фото: ZUMAPRESS.com/Mat Zain/www.globallookpress.com

Необычные факты о Ким Чен Ыне

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте