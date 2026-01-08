Ким Чен Ын — лидер Северной Кореи, который оказался успешным «пиар-менеджером» собственной страны. Личность неоднозначная: одни называют его реформатором, другие — диктатором пострашнее своего деда и отца.

Биография Ким Чен Ына Ким Чен Ын родился 8 января 1983 года в Пхеньяне в семье бывшего главы КНДР Ким Чен Ира. Он также является внуком основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Его мать Ко Ен Хи была одной из жен Ким Чен Ира — всего он состоял в браке четыре раза. До знакомства с супругом она была танцовщицей и актрисой. Умерла в 2004 году от рака груди. По неофициальным данным, Ким Чен Ын учился в частной школе в Швейцарии, не отличался хорошими оценками и запомнился как любитель футбола, баскетбола, видеоигр и горнолыжного спорта. После возвращения из Европы учился в Военной академии имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.

Фото: РИА «Новости»

Политическая карьера В январе 2009 года Ким Чен Ир назвал своего младшего сына преемником. В сентябре 2010-го Ким Чен Ыну присвоили звание генерала армии. В конце декабря 2011-го его объявили Верховным вождем КНДР, лидером Трудовой партии Кореи и народа страны, продолжателем дела революции и Верховным главнокомандующим Корейской народной армии.

Интересно В апреле 2012 года занял руководящие посты в ТПК и стал ее первым секретарем. Его отец остался во главе партии как «вечный генеральный секретарь». Ким Чен Ын также стал председателем Государственного комитета обороны.

В мае 2016 года его избрали председателем ТПК и Госсовета, в 2019-м Верховное народное собрание КНДР одобрило поправку в Конституцию, согласно которой Ким Чен Ын стал высшим руководителем партии, государства и Вооруженных сил.

Фото: РИА «Новости»

В августе 2020 года разведка Южной Кореи сообщила о передаче части полномочий Ким Чен Ына его сестре Ким Е Чжон. «Ким Чен Ын по-прежнему сохраняет абсолютную власть, но часть его полномочий постепенно передается. Ким Е Чжон является де-факто лидером номер два», — сообщали СМИ. В феврале 2021-го МИД КНДР рекомендовал другим странам переводить должность Ким Чен Ына как «председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики».

Фото: РИА «Новости»

Жена и дети Ким Чен Ына Ким Чен Ын женат на Ли Соль Чжу. Впервые официально о жене главы КНДР стало известно в июле 2012 года, когда тот появился с ней на церемонии открытия народного парка развлечений. До 2011-го Ли Соль Чжу была певицей в государственном оркестре «Ынхасу». Официальных данных о детях Ким Чен Ына нет. По информации разведки Южной Кореи, у него сын и две дочери, которые родились в 2010, 2013 и 2017 годах. С конца 2022-го на встречах и в рабочих поездках Ким Чем Ына регулярно сопровождает его дочь Ким Чжу Э.

Фото: РИА «Новости»

Курс «пенчжин» На посту северокорейского лидера Ким Чен Ын продолжил курс «пенчжин» — развитие ядерной программы и экономики. Он провел экономические реформы: разрешил семейные подряды в сельском хозяйстве и расширил автономию предприятий. Но международные санкции и изоляция государства привели к ухудшению экономической ситуации. В 2021 году Ким Чен Ын признал возможность повторения 1990-х годов — «Трудного похода».

Фото: РИА «Новости»

Особая связь с Россией Отношения между Россией и Северной Кореей значительно активизировались после прихода Ким Чен Ына к власти. Первый официальный визит лидера в Россию состоялся в апреле 2019 года. Тогда он прибыл на бронепоезде во Владивосток на встречу с Владимиром Путиным. В сентябре 2023-го Ким Чен Ын вместе с российским лидером посетил космодром Восточный, во время переговоров главы государств уделили особое внимание военно-техническому сотрудничеству. В июне 2024 года Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Фото: РИА «Новости»

Резонансное убийство брата Ким Чен Нам — брат Ким Чен Ына — стал изгоем в семье сразу же после того, как появился на свет. Он стал плодом любви актрисы и Кем Чен Ира. В 2001 году родственника лидера КНДР задержали в Японии с фальшивым паспортом. В феврале 2017-го Ким Чен Нам находился в аэропорту малазийской столицы. В тот день к брату главы Северной Кореи подошли две девушки, которые закрыли ему глаза ладонью и провели руками по губам, а затем скрылись. Позже выяснилось, что на руках девушек был яд. Ким Чен Нама отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в Великобритании в середине 50-х годов. Спасти пострадавшего не удалось, он скончался.

Фото: ZUMAPRESS.com/Mat Zain / www.globallookpress.com

Необычные факты о Ким Чен Ыне Ким Чен Ын учился в международной школе в Швейцарии, где скрывал свою истинную личность под псевдонимом. Он также изучал политические науки в университете;

глава КНДР — большой фанат баскетбола, особенно НБА. Он восхищается Майклом Джорданом и даже пригласил бывших игроков НБА для выставочных матчей в Северной Корее;

несмотря на строгий режим в стране, Ким Чен Ын известен своей любовью к роскоши. Он имеет множество вилл, дорогих автомобилей и даже собственный лимузин.

в Северной Корее существует культ личности вокруг Ким Чен Ына, который включает в себя пропаганду его «великого» руководства и достижений, а также создание мифов о его способностях;

Ким Чен Ын известен своей скрытностью и изоляцией. Мало кто знает о его личной жизни, включая его семейные отношения и друзей;

он увлекается производством и просмотром фильмов, и даже создал собственную киностудию, где снимаются картины с участием актеров из Южной Кореи и других стран.

у Ким Чен Ына есть Институт долголетия, где 130 докторов находятся с главной задачей — поддерживать здоровье лидера КНДР;

глава Северной Кореи высадил белые березы на территории будущего мемориального музея, посвященного солдатам Корейской народной армии, участвовавшим в освобождении Курской области и погибшими в Украине.