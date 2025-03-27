Сегодня 21:59 Успеет ли Армения вступить в ЕС? 0 0 0 Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Принял в окончательном чтении, в торжественной обстановке, подчеркивая важность события, определяющего, как полагают сами парламентарии, будущее республики.

Все бы ничего, если бы не одно существенное «но»: никто Армению в ЕС ни приглашал и даже разговоров об этом пока толком не было. И уж тем более «начало процесса вкрапления» на этом фоне выглядит, мягко говоря, абсурдно. «Парламент Армении во втором, окончательном чтении принял закон о намерении республики вступить в Европейский союз. В поддержку инициативы проголосовали 64 депутата, против выступили семь. ЕС пока официально не предлагал стране членство», — отметили местные СМИ. Прочитав эту новость, я испытал дежавю: где-то я уже видел такую страну, которая на законодательном уровне объявила о вступлении в ЕС и НАТО (потому что одного без другого не бывает) и даже закрепила курс на евроатлантическую интеграцию в Конституции. Потом «внезапно» выяснилось, что ни туда, ни сюда ее не зовут.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Страну эту называют (пока) Украиной. Чтобы получить на Западе от ворот поворот ей понадобилось 11 лет. Долгих лет, приведших Украину к эконмической разрухе, демографической катастрофе и самой настоящей войне. Вспоминаются слова главы исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини, сказанные им по поводу нынешнего состояний украинских дел. «Украина потеряет свои самые богатые и стратегически важные регионы. Украина не вступит в НАТО и почти наверняка не вступит в Европейский союз. Украина не достигла тех целей, за которые боролась. Украина потеряла все. Украина боролась за то, чтобы ее уничтожили, не получив взамен ничего. Если бы Украина вела переговоры в марте 2022 года, ей пришлось бы принять только автономию Донбасса и нейтралитет. Сегодня ей придется отказаться от четырех областей, если все пойдет хорошо, она будет полудемилитаризована без каких-либо гарантий безопасности. Я говорил, что это плохо кончится, но мне никто не верил». Конец цитаты. Да, вероятно, стоит признать, что украинский сценарий несколько радикален, и в своем стремлении сломя голову нестись в семью европейских народов совершенно необязательно обрекать на разрушение собственную страну.

Но как тогда быть с Грузией, соседкой Армении, которую власти ЕС подвергли жесткому остракизму лишь за отказ идти по пути, ранее проторенному Украиной? Представители грузинского руководства не раз заявляли, что европейские чиновники прямо намекали им на необходимость открыть второй фронт против России.

Все, что (пока) спасает Армению от такой же участи, — отсутствие сухопутной границы с Россией. Но даже если все, о чем было сказано выше, не случится, и Республика Армения спокойно продолжит движение в сторону Европы (вероятность, конечно, невелика, но допустим), шансов на то, чтобы дойти до цели у нее практически нет.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Она далеко не первый кандидат, который обвивает пороги Евросоюза годами и даже десятилетиями. А учитывая тот курс на милитаризацию и прямую конфронтацию с Москвой, который избрали сами европейские власти, существует весьма немаленькая вероятность того, что к тому моменту, как Армения доберется до Европы, самой Европы (по крайней мере в формате ЕС) может уже и не быть. Раз так, то стоит ли армянам так спешить?!.