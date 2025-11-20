Слушается дело «Усманов против ЕС». Как дорого обойдется европейцам их русофобия?
Европейское правосудие — пожалуй, последняя гуманитарная ценность старой Европы, не до конца утраченная под разрушительным влиянием либерал-глобалистов. В европейских судах зачастую еще можно добиться правды, поскольку судьям в большинстве своем плевать на политическую конъюнктуру, навязанные общественному мнению устойчивые нарративы. Да и доказательства в духе «хайли-лайкли, это были русские, потому что, а кто же еще?» они, как правило, в расчет не берут.
Именно этим обстоятельством воспользовался известный российский бизнесмен Алишер Усманов. Он шаг за шагом возмещает ущерб, нанесенный его деловой репутации, заставляет европейских чиновников и прочих злопыхателей извиняться за клевету, распространяемую ими как в его личный адрес и адрес семьи, так и в целом против Российской Федерации.
В отличие от большинства коллег по бизнесу, Усманов не стал смиренно принимать наложенные на него после 2022 года западные санкции и не поспешил «покаяться», чтобы ему было позволено спокойно, as usual, вести дела в Европе и США. Вместо этого пошел в суд, где начал выигрывать дела против европейских русофобов одно за другим.
Так, Усманов, например, буквально размазал в немецком суде главного инициатора допингового скандала против России Хайо Зеппельта, обвинившего миллиардера в создании системы подкупа судей в фехтовании. По решению суда измышления Зеппельта признали клеветой, а на него самого наложили штраф в 250 тысяч евро, причем за каждый эпизод вранья в отдельности.
Не менее жестко бизнесмен наказал шведского специалиста по экономике Восточной Европе Андерса Ослунда, заставив того — под угрозой штрафов и тюрьмы — удалить все свои рассуждения в социальных сетях, на основе которых Еврокомиссия ввела против Усманова санкции.
Недавно Земельный суд Гамбурга удовлетворил требования адвокатов бизнесмена, признав ложной публикацию, где утверждалось, что миллиардер Усманов якобы использовал свою сестру Саодат Нарзиеву для сокрытия активов в швейцарском банке. В свое время именно эта ложь стала основанием для включения Усманова и его родных в санкционный список Британии.
Недавно обеих сестер бизнесмена, Гульбахор Исмаилову и Саодат Нарзиеву, исключили из санкционных списков ЕС. Теперь аналогичное решение придется принять властям Великобритании.
Но история борьбы Алишера Усманова с западной русофобией, превращенной в последние годы в систему, важна не сама по себе, а как пример того, что правды и справедливости в отношении любых иных интересов России можно и нужно добиваться. Недаром Европа никак не может решиться полностью забрать наши золотовалютные резервы, понимая, что в любом суде Москва сможет оспорить это решение и заставить европейцев расплачиваться за свои преступления.
Скажу больше: Европа смертельно боится волны исков от российских граждан, предпринимателей и государства в целом, которыми наверняка будут завалены европейские суды по окончании украинского конфликта. Многие неправомерные решения будут оспорены. Как доказывает пример Усманова, эти иски имеют все шансы быть удовлетворенными.
Тогда европейские политики, напринимавшие против нас почти два десятка санкционных пакетов, будут нести ответственность за развязанную ими антироссийскую истерию. Россия сможет ударить по самому больному месту любого европейского бюрократа — по кошельку. И удар этот будет весьма болезненным.