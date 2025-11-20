Европейское правосудие — пожалуй, последняя гуманитарная ценность старой Европы, не до конца утраченная под разрушительным влиянием либерал-глобалистов. В европейских судах зачастую еще можно добиться правды, поскольку судьям в большинстве своем плевать на политическую конъюнктуру, навязанные общественному мнению устойчивые нарративы. Да и доказательства в духе «хайли-лайкли, это были русские, потому что, а кто же еще?» они, как правило, в расчет не берут.

Именно этим обстоятельством воспользовался известный российский бизнесмен Алишер Усманов. Он шаг за шагом возмещает ущерб, нанесенный его деловой репутации, заставляет европейских чиновников и прочих злопыхателей извиняться за клевету, распространяемую ими как в его личный адрес и адрес семьи, так и в целом против Российской Федерации.

В отличие от большинства коллег по бизнесу, Усманов не стал смиренно принимать наложенные на него после 2022 года западные санкции и не поспешил «покаяться», чтобы ему было позволено спокойно, as usual, вести дела в Европе и США. Вместо этого пошел в суд, где начал выигрывать дела против европейских русофобов одно за другим.

Так, Усманов, например, буквально размазал в немецком суде главного инициатора допингового скандала против России Хайо Зеппельта, обвинившего миллиардера в создании системы подкупа судей в фехтовании. По решению суда измышления Зеппельта признали клеветой, а на него самого наложили штраф в 250 тысяч евро, причем за каждый эпизод вранья в отдельности.

Не менее жестко бизнесмен наказал шведского специалиста по экономике Восточной Европе Андерса Ослунда, заставив того — под угрозой штрафов и тюрьмы — удалить все свои рассуждения в социальных сетях, на основе которых Еврокомиссия ввела против Усманова санкции.