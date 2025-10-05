Сегодня 19:08 Урсула фон дер Ляйен под угрозой отставки. Что скрывает глава Еврокомиссии? Политический психолог Маркелов: фон дер Ляйен не уйдет в отставку раньше времени 0 0 0 Фото: Marco Destefanis/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Европарламент 6 октября рассмотрит два вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Ее обвинили в продвижении собственных интересов на занимаемой должности. Это уже вторая в 2025 году попытка отправить главу ЕК в отставку. Удастся ли это сейчас — в материале 360.ru.

Сразу два запроса от фракций «Патриоты за Европу» и «Левые» по вотуму недоверия главе ЕК рассмотрят в Европарламенте на сессии 6 октября. «Два предложения будут представлены в понедельник, после чего последует выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а затем последует выступление представителей политических групп», — сообщила представитель ЕП Дельфин Колар. По мнению авторов издания Politico, вотум недоверия говорит о «неоднородности состава Европарламента и беспрецедентном уровне разобщенности и подчеркивает растущее недовольство работой фон дер Ляйен не только в Брюсселе, но и по всей Европе.

Уйдет ли фон дер Ляйен в отставку? Урсула фон дер Ляйен не уйдет в отставку, заявил в беседе с 360.ru политический советник, политический психолог Сергей Маркелов. «Для того чтобы ей получить отставку (там 2500 евродепутатов), ей нужно где-то порядка 780 голосов. То есть чуть меньше 30%. Это по регламентам Европарламента. У нее, когда она побеждала, зашкаливало за 800, было все хорошо. На сегодня мы имеем какую арифметику: физически не набирается количество голосов, чтобы подтвердить голосованием отставку», — сказал эксперт.

Почему фон дер Ляйен остается у власти Когда фон дер Ляйен избиралась на должность главы ЕК, она с командой хорошо поработала с депутатскими пакетами из разных стран. «Та же Германия, немецкие депутаты были против нее именно в Европарламенте. Серьезные депутаты от серьезных стран типа Франции, Швейцарии, были против нее. Она сумела обработать маленькие автономные группы, это новые члены Европарламента. Я имею в виду ту же Прибалтику, микространы: Балканы, Болгария, южные микространы типа Кипра, Мальты. Они очень хорошо диверсифицировали, как сейчас модно говорить, голоса», — объяснил политсоветник. Фон дер Ляйен оказывала мелким странам лоббистские услуги, «торговала» местами председателей комитетов, добавил Маркелов.

Она красиво провела предвыборную кампанию свою тогдашнюю, и поэтому сейчас физически очень много депутатов задействовано в ее схемах. Она себе практически еще тогда, когда избиралась, очень хорошие сделала прокладки на будущее, если вдруг ее начнут ловить на коррупционных схемах или на серых схемах, или на черных. Сергей Маркелов политический советник

Политсоветник считает, что Европарламент пошел по количественному сценарию: как можно чаще организовывать импичменты фон дер Ляйен. «Условно говоря, через вот это количество обработать тех маленьких слабеньких депутатиков, которые пока не голосуют за ее отставку. А так, повторяю, никаких шансов. Она досидит свой срок до конца, потому что у нее запас в два раза. Солидные депутаты, тяжеловесы парламентские не могут ее свалить, потому что не могут этих маленьких всех собрать в одну кучу, начинают с ними разговаривать, а они: „Не можем, потому что она нам там помогла, она тут назначила, она Болгарии помогает, Мальте какие-нибудь льготы дала, еще что-нибудь…“», — отметил эксперт.

Как голосования отразятся на Украине Фон дер Ляйен прекрасно понимает, что делает глупость, поддерживая Украину, считает Маркелов. Те, кто ее выбирал, могут устроить импичмент в одну минуту, поэтому главе ЕК приходится выполнять их требования. «Она выполняет их условия. Им выгодно, чтобы то, что происходит по поддержке Украины, шло именно по таким сценариям. Это не ее решение, она инструмент. Ни одного политического решения сама она не приняла и не примет, такая у нее должность», — заявил политсоветник. Фон дер Ляйен не субъектна — то есть не несет ответственность за свои слова. «За свои слова ответственность несут те, кто ей говорит, что делать, говорит, куда держать украинскую поддержку, что говорить, как мяукать и так далее. Почему нужно ехать на гольф-поле в Ирландию, к Трампу, и подписывать кабальное соглашение, и какие цифры — это все ей говорят, поэтому относиться к ней, как к суперполитическому субъекту, я бы не стал», — сказал Маркелов.

Братская могила Европарламента Глобальные политические игроки недовольны работой фон дер Ляйен. «Каждый депутат, парламентарий понимает, что это дорога в один конец, что это братская могила, в которую превращается Европарламент, и непонятно, что будет, когда уйдет фон дер Ляйен и когда вдруг конъюнктура политическая изменится. Конечно, ей недовольны, в том-то и парадокс сегодняшней ситуации», — сообщил политсоветник. Уровень недовольства главой ЕК приближается к 80% внутри Европарламента, но снять ее не могут, потому что не они назначали. «Естественно, когда она уйдет, на нее всех собак повесят. <…> Идеальный вариант: она уйдет на формальное повышение», — заключил Маркелов.