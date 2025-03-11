11 марта 2025 17:24 Террорист — это диагноз. Какой урок из событий в Сирии извлечь России 0 0 0 Фото: Moawia Atrash/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Турция

Сирия

Реджеп Эрдоган

Религия

Евросоюз

Ислам

Башар Асад

На фоне массированного налета вражеских БПЛА на столичный и другие российские регионы в сознании обывателя события в Сирии — пусть и более кровавые, чем у нас, — отходят немного на второй план. Между тем есть несколько важных сирийских уроков, которые нам следовало бы выучить именно в контексте нынешнего противостояния с Западом и его прокси-силами в лице украинских вооруженных формирований.

Накануне постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка отреагировать на геноцид христиан и алавитов в Сирии. «Фактически проводятся чистки по этническому и конфессиональному признакам. Тысячи мирных людей нашли убежище на российской военной базе, где они укрылись от пыток и зверских убийств со стороны террористических формирований. Мировые СМИ сообщают, что в ходе преступных действий было замучено и убито более тысячи человек. При этом геноцид населения продолжается и сегодня», — заявили представители комиссии. По сути, речь идет об убийствах на этнической и религиозной почве. Их совершили экстремисты, пришедшие в Сирии к власти в результате недавнего государственного переворота. Жертвами геноцида стали сирийские христиане, алавиты (потомки киликийских армян, сочетающие в своей культуре и религии элементы христианства и ислама), а также просто сторонники бывшего президента республики Башара Асада — вне зависимости от религиозной принадлежности. Впрочем, Асад, как и его отец Хафез, тоже алавит, потому большинство их сторонников принадлежат именно к этой религиозно-этнической группе.

Фото: Moawia Atrash/dpa / www.globallookpress.com

Важно отметить, что правительство Аль-Джулани, заправляющее сегодня в Сирии, сумело успешно совершить вооруженный государственный переворот в первую очередь благодаря Турции, которая не только фактически создала эту армию радикалов, но направляла действие террористических банд, оказывая им всяческое содействие вплоть до военного. Потому неудивительно, что Реджеп Тайип Эрдоган пытается переложить ответственность за происходящее со своих подопечных на плечи уже бывшего сирийского президента. «В Сирии мы стали свидетелями террористических актов, совершенных провокаторами бывшего режима с целью спровоцировать межрелигиозную рознь. <…> Мы самым решительным образом осуждаем все виды нападений и террористических актов, направленных против единства и социального мира в Сирии», — заявил турецкий лидер в обращении к нации.

Фото: Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа. Mustafa Kaya/XinHua / www.globallookpress.com

Турецкая трактовка сирийских событий не бьется с реальностью, и это хорошо известно. В результате столкновений силовых структур новой власти и вооруженных сторонников Башара Асада погибли, по данным неправительственной организации «Сирийская обсерватория по правам человека, 231 силовик и несколько сотен (говорят, счет пошел на тысячи) гражданских, преимущество алавитов. Как бы ни старался Эрдоган обелить выкормышей, ему это не удастся. Еще менее удивительным стало стремление Евросоюза наладить диалог с новыми сирийскими властями и даже пообещать финансовую помощь режиму Джулани, встреча которого с еврокомиссарами в Брюсселе назначена на 17 марта. Европейские русофобы рассматривают сирийских экстремистов как противовес влиянию в регионе России, а уж якшаться с откровенными убийцами ради своих антироссийских замыслов европейцам не привыкать. Теперь обещанные уроки, которые стоило бы извлечь из сегодняшних событий в сирийских провинциях Латакия и Тартус.

Фото: Bilal Seckin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Во-первых, террорист — это диагноз. Человек, однажды пренебрегший ценностью чужой жизни, никогда более не научится ее ценить. Во-вторых, наши враги продолжат использовать любые прокси-силы, способные нанести России серьезный ущерб. В этом смысле нынешний киевский режим по своей опасности ничем не отличается от нового сирийского. Никакое перемирие с ними не будет надежно. В-третьих, бить (в прямом и переносном смысле) надо не только по непосредственным исполнителям, но и по тем, в чьих интересах они действуют. Ибо Аль-Джулани, Зеленский и прочие — только орудие. Необходимо дать по рукам, которые это орудие держат, направляя его против нас. Пока те, кто остается за кулисами, не почувствуют непосредственной угрозы в собственной адрес, добиться от них прекращения антироссийской деятельности будет, мягко говоря, затруднительно. Кстати, Эрдоган, похоже, окончательно потерявший берега от вседозволенности, может и должен стать хорошим наглядным примером неотвратимости нашего возмездия. Как — уже другой вопрос.