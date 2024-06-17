Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Вполне вероятно, что страны Североатлантического альянса приведут ядерное оружие в боевую готовность. Во-первых, мы это видим на фоне в целом увеличивающейся эскалации вокруг украинского конфликта. А во-вторых, на прошедшей конференции в Швейцарии в коммюнике было отмечено следующее: «Любая угроза или применение ядерного оружия в контексте конфликта на Украине недопустимы». То есть, там было принято подобное заявление и сразу же после этого мы слышим о том, что говорит Столтенберг по поводу приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. [Вопрос] насколько его заявление коррелирует с тем, что было принято в рамках коммюнике после швейцарской конференции.

Я считаю, что слова генсека НАТО надо воспринимать серьезно. Я в целом не сторонник того, чтобы кого-либо недооценивать. Тем более, столь сильный и масштабный военно-политический блок как НАТО. К тому же этим заявлением Столтенберг показывает мускулы, что называется. Показывает, что альянс готов ради своих интересов настолько возрастить планку эскалации.

Что касается информационно-сдерживающего фактора. Конечно, это можно так трактовать. Но опять же, за последние два года мы видим возрастающую помощь Украине со стороны НАТО. Они поставляют все более и более смертоносные виды вооружений, поэтому ядерная тематика, которую они сейчас подняли… я думаю, что к этому надо относиться серьезно. И я уверен, что руководство нашей страны тоже отслеживает эти заявления и серьезно к ним относится. Особенно все, что касается ядерной тематики, потому что подобная тема представляет угрозу для всего человечества.

Ничего нельзя исключать

В целом складывается ощущение, что с годами, особенно после окончания холодной войны, на планете уменьшился страх перед последствиями применения ядерного оружия. В частности, это касается западных элит. Это не тот страх, и не тот дискурс, который был по этому поводу во время Карибского кризиса. Естественно, это несет за собой риски. Не исключено, что там могут использовать подобное оружие. Например, использовать не стратегическое, а тактическое ядерное оружие. Исходя из того, что последствия применения тактического ЯО меньше, чем стратегического. Они могут сделать это, чтобы показать силу.

То, о чем я говорю, сейчас кажется запредельным, но мы видим, что возрастает степень эскалации, и как говорится, чем черт не шутит. Поэтому нужно всерьез относиться к тем заявлениям, которые звучат со стороны генсека НАТО. На сегодняшний день вероятность ядерного конфликта все еще невысокая. Но учитывая ту тенденцию, в рамках которой развивается украинский конфликт, в рамках того, как планку эскалации повышают западные страны, к сожалению, мир сегодня таков, что уже ничего нельзя исключать.