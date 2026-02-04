Украина, соя, Тайвань. О чем Трамп полтора часа говорил с Си Цзиньпином?

Трамп и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине и ситуацию вокруг Тайваня

Президент США Дональд Трамп в Truth Social сообщил об успешном завершении «длительного и обстоятельного» телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Среди прочего стороны обсудили Украину. Подробности — в материале 360.ru.

Американский лидер охарактеризовал беседу как «отличную» и сообщил, что стороны затронули практически все ключевые вопросы двусторонних и мировых отношений. В ходе разговора обсуждались темы торговли, военного взаимодействия, ситуация c Тайванем, а также текущие конфликты на Украине и вокруг Ирана.

Говорили о многих важных темах, включая торговлю, военное дело, <…> Тайвань, [конфликт] России и Украины, текущую ситуацию с Ираном, закупку Китаем нефти и газа у США.

Трамп уделил значительное внимание экономическому блоку переговоров, отметив прогресс в закупках Китаем американских энергоносителей. В его посте вопрос Украины почти не упоминался — глава Белого дома лишь отметил, что этот кризис также обсуждали, наравне с поставками сельхозпродукции.

По словам президента США, Пекин подтвердил намерение довести закупки сои до 20 миллионов тонн в текущем сезоне и обязался увеличить этот объем еще на пять миллионов тонн в следующем году.

Кроме того, лидеры обсудили поставки авиационных двигателей из США и другие коммерческие контракты, которые президент оценил как «все очень позитивные».

Поездка в Китай

Отдельным пунктом беседы стала подготовка к официальному визиту Трампа в Китай, запланированному на апрель 2026 года. Политик указал, что очень ждет этой поездки.

«Отношения с Китаем и мои личные отношения с президентом Си Цзиньпином чрезвычайно хорошие. Мы оба понимаем, насколько важно их поддерживать», — добавил американский лидер.

Глава Белого дома выразил уверенность в том, что личные контакты с Си Цзиньпином позволят достичь множества положительных результатов в течение ближайших лет.

Обе державы, резюмировал Трамп, осознают важность сохранения тесного контакта для поддержания глобальной стабильности.

В начале февраля Дональд Трамп провел переговоры и с Индией. Он отменил некоторые пошлины против этой страны и заявил, что Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть.