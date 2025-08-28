«Украина атаковала Венгрию». Ответит ли Орбан?

Киевский режим, заручившись молчаливой поддержкой Брюсселя, пошел на откровенно враждебный акт, нанеся удар по энергетической безопасности всей Европы. Атака на нефтепровод «Дружба» — уже не просто выпад против России, а прямое нападение на суверенитет Венгрии и Словакии, которые становятся заложниками циничной политики Запада. Глава венгерского МИД Петер Сийярто недвусмысленно заявил: подобные действия — попытка шантажа с целью заставить Будапешт изменить свою принципиальную позицию по украинскому конфликту. Получит ли Киев жесткий отпор?

Атака на нефтепровод «Дружба» В связи с ударами ВСУ по нефтепроводу «Дружба» Сийярто заявил, что Венгрия может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта. Однако добавил, что Будапешт не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского. Напомним, Киев на прошлой неделе снова атаковал нефтеперекачивающую станцию в городе Унеча Брянской области. Это важный узел магистрального нефтепровода «Дружба», по которому Киев уже бил ранее. Кроме того, под удар попала станция «Никольское» того же нефтепровода в Тамбовской области. Тогда остановилась подача нефти в Венгрию и Словакию, но позже работу артерии восстановили. Сейчас перекачка нефти в Венгрию вновь остановлена. Нападение на нефтепровод так и надо рассматривать — как атаку на государство. Потому что уязвимые страны — те, которые имеют свою позицию по теме конфликта на Украине и ее вступления в ЕС. По большому счету в прошлые времена Венгрия вправе была объявить войну Украине, если говорить о каких-то цивилизованных формах. Ведь Первая мировая началась вообще с убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, и Австро-Венгрия сразу напала на Сербию. Мы, конечно, живем в цивилизованном обществе, наверное, до этого не дойдет, но факт остается фактом, в разговоре с 360.ru отметил руководитель Центрального исполкома «Офицеров России» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Евросоюз с большим удовольствием потирает руки из-за того, что и Венгрия, и Словакия оказались в сложном положении после атак на „Дружбу“. Понятно, что он будет восстановлен и продолжит работу. Это все-таки не „Северные потоки“, которые взорвали под водой. Но факт остается фактом: ЕС это выгодно. Это форма давления на Будапешт и Братиславу. Вероятно, мы только так и должны это рассматривать. Александр Михайлов

Трамп продавил Орбана? Между тем, похоже, Дональд Трамп вновь показал свой политический вес, надавив на венгерского премьера Виктора Орбана и убедив его пересмотреть жесткую позицию по вступлению Украины в ЕС. Как сообщило издание Politico со ссылкой на европейские источники, решающий разговор между Трампом и Орбаном состоялся после встречи президента США с группой европейских лидеров в Белом доме 18 августа 2025 года.

Фото: IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via / www.globallookpress.com

Европейцы буквально умоляли Трампа повлиять на Орбана, чтобы тот перестал тормозить переговоры о членстве Украины в ЕС. И, судя по всему, американский лидер справился с этой задачей — по крайней мере, так уверяют журналисты. Венгрия долгое время была камнем преткновения на пути Киева к Евросоюзу. Орбан, известный своей принципиальностью, открыто выступал против вступления Украины, указывая на ее неопределенные границы, слабую экономику и сомнительный суверенитет. При этом он охотно поддерживал продвижение Молдавии к членству в ЕС, что только подчеркивало скептицизм по отношению к Украине. Вероятно, под давлением Трампа венгерский премьер решил смягчить позицию. Для России это тревожный звонок: если Будапешт уступает, то геополитическая игра может принять новый оборот. Но не стоит забывать, что Орбан — политик хитрый и расчетливый. Как и то, что издание Politico уже ловили на откровенном вранье. Не исключено, что эта статья — очередной вброс.

Фото: Виктор Орбан. Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Украина и Венгрия идут разными путями Венгрия занимает позицию противодействия киевскому режиму и бюрократии ЕС начиная с марта 2022 года. На протяжении всей СВО Будапешт блокировал множество антироссийских инициатив, в том числе о военной и финансовой помощи Украине. В целом Венгрия практически полностью избегает участия в содействии Владимиру Зеленскому в вопросах поставок вооружений, напомнил в комментарии для 360.ru политолог Юрий Любомирский. — Чем обусловлена позиция Орбана? — Она проистекает из системного подхода Виктора Орбана как человека, придерживающегося консервативных взглядов, ценностей суверенитета и христианских традиций. Он конфликтует с общей линией ЕС, которая активно поддерживает Украину. В этом контексте его политика напоминает подход американской политики: Джо Байден позиционировал помощь ВСУ как борьбу за свободу, либерализм и демократию. Трамп же критиковал эти идеи, вырабатывал к Киеву неприязненное отношение из-за противоположных взглядов.

Фото: Владимир Зеленский и Джо Байден. IMAGO/Ron Adar / www.globallookpress.com

— Как это отражается на отношении Орбана к Украине? — Орбан всегда блокировал помощь Украине, поскольку ЕС воспринимает ее как символ борьбы за либерализм, что ему чуждо. Кроме того, премьер-министр придерживается прагматичных взглядов на взаимодействие с Москвой. Не буду говорить о дружбе, но Венгрия очень гармонично сочетает инвестиции из Европы и Германии с энергетической зависимостью от России — через газ, нефть и электроэнергию. Например, электростанция «Пакш» построена по советскому проекту и обслуживается Росатомом. — Как санкции и энергетическая политика ЕС повлияли на Венгрию? — Когда началось разрывание связей с Россией в энергетической сфере, это очень ударило по Венгрии. Нефтепровод «Дружба» всегда был слабым местом для страны — через него поступали энергоресурсы, необходимые для экономики.

Фото: Attila Volgyi/XinHua / www.globallookpress.com

— Какова реакция Венгрии на такие действия? — Венгрия продолжит свою линию. Если предположить, что Украина ставила целью изменить позицию Орбана, то, скорее всего, это было актом мести. Но у Орбана есть сильные основания не менять свою политику. Особенно после прихода к власти его союзника Трампа: он чувствует себя увереннее в противодействии европейским либералам. — Чего можно ожидать дальше? — Орбан — расчетливый человек, его стратегия уже три года — блокировать помощь Украине, продолжать эту линию. Поэтому Киев ничего не получит от Будапешта в этом вопросе. Если говорить о более активных действиях, то я сомневаюсь, поскольку Орбан не склонен к рискам и действует очень продуманно. Украина и Венгрия идут разными путями. С высокой вероятностью Орбан продолжит сопротивляться давлению со стороны ЕС и Запада, а Киев, скорее всего, останется без поддержки со стороны Будапешта. Это главный результат их расхождения.