Угроза для всего региона: какое новое оружие разместили США у российских границ?

Соединенные Штаты сместили фокус внимания с Европы на Азию: на одной из американских баз в Японии появились установки Typhon. На что способно новое оружие и чего добиваются США — в материале 360.ru.

Typhon не первый раз привлекают к себе внимание. Это наземный комплекс, предназначенный для запуска ракет Standard Missile 6 (SM-6) и Tomahawk. SM-6 приняли на вооружение в 2013 году, боеприпасы предназначены для противовоздушной и противоракетной обороны боевых кораблей.

Дальность стрельбы по воздушным целям достигает 230 километров, но в Typhon SM-6 применяется в квазибаллистическом режиме по наземным и надводным объектам на дистанции до 460 километров.

Вторая опция более грозная. Tomahawk, используемые Typhon, могут поражать цели на расстоянии 1800 километров. Они могут оснащаться ядерной боевой частью.

С Tomahawk во многом связан крах Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией. В Кремле предупредили, что если американские ракеты появятся в Европе, территории их базирования и центры принятия решений окажутся в зоне досягаемости российского вооружения.