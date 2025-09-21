Угроза для всего региона: какое новое оружие разместили США у российских границ?

Соединенные Штаты сместили фокус внимания с Европы на Азию: на одной из американских баз в Японии появились установки Typhon. На что способно новое оружие и чего добиваются США — в материале 360.ru.

Typhon не первый раз привлекают к себе внимание. Это наземный комплекс, предназначенный для запуска ракет Standard Missile 6 (SM-6) и Tomahawk. SM-6 приняли на вооружение в 2013 году, боеприпасы предназначены для противовоздушной и противоракетной обороны боевых кораблей.

Дальность стрельбы по воздушным целям достигает 230 километров, но в Typhon SM-6 применяется в квазибаллистическом режиме  по наземным и надводным объектам на дистанции до 460 километров.

Вторая опция более грозная. Tomahawk, используемые Typhon, могут поражать цели на расстоянии 1800 километров. Они могут оснащаться ядерной боевой частью.

С Tomahawk во многом связан крах Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией. В Кремле предупредили, что если американские ракеты появятся в Европе, территории их базирования и центры принятия решений окажутся в зоне досягаемости российского вооружения.

География расширяется

Уже в 2023 и 2024 годах Typhon появились на учениях в Борнхольме и на Филиппинах. На этой неделе установки разместили в Японии — на базе Корпуса морской пехоты США в Ивакуни. Минобороны США заявило, что комплексы останутся там лишь на время учений «Решительный дракон» до 25 сентября.

«Очень часто временное становится постоянным. Отсюда эти ракеты могут доставать и до России, и до КНДР, и до Китая. Ключевой вопрос здесь — количество комплексов, которые разместили США»,  — заявил РИА «Новости» военный эксперт Алексей Леонков.

Если США поставили несколько таких установок — это одно, а если их много — это уже формирование передового рубежа пуска ракет средней дальности, подчеркнул специалист.

Торг с Трампом

Президент США Дональд Трамп заблокировал военную помощь острову на сумму более 400 миллионов долларов, сообщила газета The Washington Post. Американский лидер сделал это в попытке договорится о торговой сделке и потенциальном саммите с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако окончательное решение о поставках оружия в Белом доме до сих пор не приняли.

«Само собой, там никогда не откажутся от поддержки Тайваня окончательно — для США это попросту невозможно. В противном случае они просто политически обанкротятся. Это скорее внутриамериканская история — нужно пространство для маневра в переговорах с Пекином, и Дональд Трамп хочет наиболее оголтелых противников Китая подвинуть», — отметил вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.

То же самое происходит и в Японии. Размещение ракет в связке с паузой в помощи Тайваню призвано показать Китаю, что у Трампа есть разные инструменты.

