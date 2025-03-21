Угроза для миллионов. Рекордное таяние ледников лишит людей еды и воды

Крупнейшее за всю историю наблюдений сокращение ледниковой массы произошло за последние два года. Беспрецедентное таяние грозит человечеству голодом и стихийными бедствиями, предупредили в ООН.

Вечная мерзлота не переживет XXI век

Согласно докладам Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Всемирной службой мониторинга ледников (ВСМЛ) ООН с 2022 по 2024 годы масса ледников сократилась на рекордное за три года значение.

«Во многих регионах то, что когда-то называли „вечной мерзлотой“, не переживет XXI век», — сообщили в ВМО.

В ООН напомнили, что на Земле находятся 275 тысяч ледников, которые занимают около 700 тысяч квадратных километров площади и содержат примерно 70% мировых запасов пресной воды.

Ускорение таяния лишит миллионы людей доступа к источникам питьевой воды и приведет к росту числа стихийных бедствий, заявили в организации.

«Истощение ледников угрожает снабжению сотен миллионов людей, которые живут ниже по течению и зависят от высвобождения воды, накопленной за прошедшие зимы в самые жаркие и засушливые периоды года. В краткосрочной перспективе таяние ледников увеличивает опасность стихийных бедствий, таких как наводнения», — считают в ВМО.