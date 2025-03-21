Угроза для миллионов. Рекордное таяние ледников лишит людей еды и воды
Крупнейшее за всю историю наблюдений сокращение ледниковой массы произошло за последние два года. Беспрецедентное таяние грозит человечеству голодом и стихийными бедствиями, предупредили в ООН.
Вечная мерзлота не переживет XXI век
Согласно докладам Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Всемирной службой мониторинга ледников (ВСМЛ) ООН с 2022 по 2024 годы масса ледников сократилась на рекордное за три года значение.
«Во многих регионах то, что когда-то называли „вечной мерзлотой“, не переживет XXI век», — сообщили в ВМО.
В ООН напомнили, что на Земле находятся 275 тысяч ледников, которые занимают около 700 тысяч квадратных километров площади и содержат примерно 70% мировых запасов пресной воды.
Ускорение таяния лишит миллионы людей доступа к источникам питьевой воды и приведет к росту числа стихийных бедствий, заявили в организации.
«Истощение ледников угрожает снабжению сотен миллионов людей, которые живут ниже по течению и зависят от высвобождения воды, накопленной за прошедшие зимы в самые жаркие и засушливые периоды года. В краткосрочной перспективе таяние ледников увеличивает опасность стихийных бедствий, таких как наводнения», — считают в ВМО.
Производство продовольствия в горных районах зависит от таяния снегов и ледников. При этом многие развивающиеся страны уже испытывают нехватку продовольствия.
Температурные значения побьют рекорды
По прогнозу ООН, глобальные температуры побьют рекорды уже в следующие пять лет. Этому поспособствуют парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.
Изменится не только средняя температура на планете, но и режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно выходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет наоборот. Смена начался летом 2023 года. Рекордное сокращение массы ледников зафиксировали в Скандинавии, Северной Азии и Шпицбергене.
В 2025 году по инициативе ООН 21 марта впервые отметят Всемирный день ледников. Цель — привлечь внимание к проблеме их истощения и к тому, как это скажется на экономике, экосистеме и обществе.