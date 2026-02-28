Удары затягивают весь Ближний Восток: как США и Израиль возвращают Иран к «славным дням»

Последний день февраля стал началом военной операции Израиля и США против Ирана. Тель-Авив называет атаку на страну «превентивным ударом», Тегеран заявил, что красных линий для него больше нет, и предупредил, что с этого момента законной целью становятся все американские и израильские активы и интересы на Ближнем Востоке. И под удары теперь постепенно затягивает весь регион.

«Наша цель — защитить американский народ» Операцию против Ирана планировали месяцами, а дату начала определили несколько недель назад, заявил сегодня представитель Минобороны Израиля. Сейчас страна закрыла свое воздушное пространство для гражданской авиации, а ЦАХАЛ объявил о наборе 70 тысяч резервистов.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана ради защиты американского народа. Также политик обвинил Исламскую Республику в «бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств», направленной против Америки и ее союзников.

Наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима, порочной группы очень жестких, ужасных людей. Его деятельность непосредственно угрожает Соединенным Штатам, нашим войскам, нашим базам за рубежом и нашим союзникам по всему миру. Дональд Трамп

Помимо этого, продолжил республиканец, у Ирана не должно быть ядерного оружия. Спором вокруг него он объяснил и начало операции. По его словам, у Вашингтона «иссякло терпение» в переговорах по ядерной сделке. Новый раунд переговоров прошел 26 февраля. Тогда, по данным The Wall Street Journal, Тегеран отверг требования закрыть три объекта ядерной программы и передать США обогащенный уран. А это были ключевые условия Штатов.

«Мы уничтожим их ракеты и сровняем с землей их ракетную промышленность. Она будет уничтожена», — предупредил Трамп.

Фото: White House

По каким целям ударили в Иране Одной из главных целей первой волны ударов по Исламской Республике стали лидеры страны. Источники NYT заявили, что США и Израиль делали ставку на фактор внезапности и планировали ликвидировать в том числе многих высокопоставленных иранских чиновников. После атаки «Моссад» обратился к иранцам с заявлением: «Мы с вами. Вместе вернем Иран к его славным дням. Берегите себя».

Фото: United States Air Force

Reuters опубликовало спутниковое фото полностью разрушенной резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи, однако аятоллы в Тегеране нет — его успели вывезти в безопасное место. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, по сообщениям государственного телевидения страны, также «жив и здоров». Пока известно только о жертвах среди мирного населения. По данным IRNA, при атаке на школу в иранском Минабе погибли 40 человек, в том числе еще 48 пострадали. Официальный представитель властей Ирана заявил, что теперь все американские и израильские активы и интересы на Ближнем Востоке являются законной целью для Тегерана.

Фото: United States Air Force

«Никаких красных линий после этой агрессии нет, и все возможно, включая сценарии, которые ранее не рассматривались. <…> Любые призывы к сдержанности или капитуляции неприемлемы», — подчеркнул он. По данным Mehr, ответным ударам Ирана уже подверглись военные базы в Катаре, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ. Одну из ракет сбили над Дубаем. Взрывы фиксировали и над Абу-Даби. Также появлялись данные о ракетном ударе по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. Также иранские силы обстреляли авиабазу Муваффак Салти в Иордании, где размещаются американские военные.

Фото: Соцсети

В Абу-Даби после перехвата нескольких иранских ракет погиб один человек. Власти ОАЭ заявили, что «эта атака является вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права». Кроме того, Эмираты предупредили, что оставляют за собой полное право ответить на эскалацию. «Постепенно в удары втягивается весь Ближний Восток», — констатировала «Военная хроника». При этом, по оценке авторов канала, сейчас складывается ощущение, что Иран словно чего-то выжидает, и тут есть два варианта. Либо там рассчитывают, что Израиль и США выдохнутся, либо все еще надеются на какие-то договоренности по ядерной сделке.

Но пространство для маневра сокращается: удары пришлись по объектам ядерной программы в Тебризе. Если бьют туда, логично ожидать, что под ударом окажутся и Исфахан, и снова Фордо. Разница в том, что теперь иранцы понимают, чего ждать, и теоретически могут попытаться подловить американские B-2 во время боевых вылетов. «Военная хроника»

«При этом показательно, что к работе по целям в Иране до сих пор не подключена американская авиация с ближневосточных баз и авианосцев. Американцы, судя по всему, тоже не вводят все силы одномоментно», — добавили эксперты «ВХ».

Фото: U.S Navy

Три варианта на столе По оценке политолога и публициста Никиты Подгорнова, сейчас у эскалации на Ближнем Востоке возможны три возможных дальнейших сценария. Первый — это вариант быстрой операции, на которую уйдет неделя-две, большая часть военных объектов Ирана будет уничтожена, а сам Иран сменит режим. Это максималистская цель для США и Израиля.

Второй вариант — средний. В этом случае режим устоит, однако картинка для Трампа будет все равно красивая и можно будет заявить, как уже было ранее, что все нужные объекты были уничтожены.

Фото: U.S Navy

И наконец, третий и плохой для Штатов и его союзника вариант, при котором Тегеран дает отпор и сможет держаться. И тогда конфликт будет затягиваться и перерастет в полноценную (многомесячную) военную кампанию. «Пока [происходящее в регионе] читается как локальная операция Израиля, которой США (Трамп) помогают, но не участвуют. Если все пойдет плохо, то Трамп как бы ни при чем, а это все „агрессивный Израиль“. А если пойдет хорошо, то, конечно, Вашингтон все и придумал», — заключил он.