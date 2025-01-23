Учет и контроль. О новых тенденциях в мировой политике на примере Сирии
Сирийское агентство Al Watan со ссылкой на директора местной таможни сообщило, что новое правительство Сирии аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное в 2019 году с российской стороной. Представителем последней выступала компания «Стройтрансгаз», до недавнего времени контролировавшая работу второго по величине морского порта Сирии. Теперь уже нет.
«Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства», — говорится в публикации.
По словам одного из новых сирийских чиновников, российская сторона якобы не уделяла должного внимания модернизации порта и теперь потребуется его реструктуризация, а также проведение полноценных работ по восстановлению. У меня нет достаточных оснований, чтобы однозначно утверждать, что новые сирийские власти, мягко говоря, лукавят. Тем не менее сомнение в правдивости их претензий все же имеются. И сомнения серьезные.
Дело в том, что в Тартусе, помимо военно-морской базы России, к функционированию которой, кстати, нынешний разрыв договоренностей отношения не имеет, расположен еще и пункт материально-технического обеспечения флота. Кроме того, тартуский порт играл немаловажную роль в логистических связях между Россией и странами Африки, его значение в выполнении этой задачи сложно переоценить.
В связи с вышеизложенным довольно трудно представить, что Россия содержала портовые структуры в недостаточно функциональном состоянии или не вкладывалась в его развитие и модернизацию, как утверждает неназванный сирийский чиновник. Впрочем, все это уже не так важно.
Не все ли равно, под каким предлогом Запад (прежде всего Турция, США и Великобритания) руками новых властей Сирии выдавливает оттуда Россию? А именно с этим процессом мы имеем дело.
Тем не менее Сирия — лишь частный случай, хоть и довольно болезненный для нас. Случай, иллюстрирующий новый тренд в мировой политике, смысл которого состоит в том, что отныне ты влияешь только на то, что непосредственно контролируешь.
Пока мы контролировали режим Асада, он был вынужден учитывать наши интересы, а мы могли влиять на его решения, в том числе внешнеполитические. Нынешнее сирийское руководство контролируется совсем другими людьми, которые теперь имеют возможность использовать его в своих целях.
Думаете, Трамп просто так заговорил о возвращении контроля США над Панамским каналом или о получении такового над Гренландией? Нет, только власть Вашингтона над этими территориями даст Штатам, с одной стороны, монопольное право на использование стратегически важного прохода между Атлантикой и Тихим океаном, с другой — позволит влиять (в своих интересах, разумеется) на процесс освоения безграничных природных богатств Арктики, а заодно на логистику Северного морского пути.
Нам тоже стоит извлечь уроки из тартуского случая. Например, применительно к Украине, влияние на будущую политику которой сможет оказывать только тот, кто контролирует Киев.