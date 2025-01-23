Учет и контроль. О новых тенденциях в мировой политике на примере Сирии

Сирийское агентство Al Watan со ссылкой на директора местной таможни сообщило, что новое правительство Сирии аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное в 2019 году с российской стороной. Представителем последней выступала компания «Стройтрансгаз», до недавнего времени контролировавшая работу второго по величине морского порта Сирии. Теперь уже нет.

«Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства», — говорится в публикации.

По словам одного из новых сирийских чиновников, российская сторона якобы не уделяла должного внимания модернизации порта и теперь потребуется его реструктуризация, а также проведение полноценных работ по восстановлению. У меня нет достаточных оснований, чтобы однозначно утверждать, что новые сирийские власти, мягко говоря, лукавят. Тем не менее сомнение в правдивости их претензий все же имеются. И сомнения серьезные.

Дело в том, что в Тартусе, помимо военно-морской базы России, к функционированию которой, кстати, нынешний разрыв договоренностей отношения не имеет, расположен еще и пункт материально-технического обеспечения флота. Кроме того, тартуский порт играл немаловажную роль в логистических связях между Россией и странами Африки, его значение в выполнении этой задачи сложно переоценить.