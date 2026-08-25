Сегодня 18:29 Убийство в Израиле. Кто такой Янис Юшваев и за что его убили Фото: Киллер целится в Яниса Юшваева / YouTube Мир

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Киллер в Израиле застрелил Яниса Юшваева. В молодости он эмигрировал из России и на новой родине довольно скоро получил славу лидера местной «кавказской мафии». Полиция несколько раз пыталась привлечь бандита к ответу, но тот всегда выходил сухим из воды. За что и кто мог убить жестокого главу израильской ОПГ, разбирался 360.ru.

Убийство Яниса Юшваева Днем 24 августа в Израиле застрелили 45-летнего выходца из России Яниса Юшваева. Преступник — пожилой человек в светлой куртке и бейсболке — караулил возле кафе у автозаправки в Кейсарии. Как только мужчина вместе с двумя другими посетителями вышел из заведения, убийца пропустил его и сзади почти в упор выстрелил в голову своей жертве. После этого стрелок, не обращая внимания на перепуганных свидетелей, спокойно пошел к припаркованному автомобилю, сел в него и уехал. Смертельно раненого Юшваева доставили в больницу, где он и скончался. Преступление попало на камеры наблюдения, убийца прекрасно их видел, однако скрыть свое лицо не пытался. Район прочесали, выставили блокпосты, к поискам подключили вертолет. На месте преступления побывал генеральный комиссар полиции Израиля Дани Леви. Но пока полиция не нашла стрелка и не смогла его идентифицировать: по одной из версий, он был в гриме или маске. Мотив или возможный заказчик убийства официально пока не названы.

Фото: Вид на Кейсарию. Ori / Википедия

Кто такой Янис Юшваев Янис Юшваев родился на Северном Кавказе в 1981 году в семье горских евреев. Перебрался в Израиль еще в молодости и обосновался в центре страны, в городе Ор-Акива, неподалеку от Кейсарии. Со временем занялся бизнесом в России. Московская компания занималась дезинфекцией и дезинсекцией. Дела, видимо, шли успешно, раз предпринимателю хватало на Bentley. А вот в Израиле местная пресса приписывает Юшваеву классический бизнес для ОПГ из «кавказской мафии»: ростовщичество или, говоря современным языком, черный рынок кредитования. Клиентам выдавали краткосрочные займы под огромные проценты, и горе тем, кто задержит отдачу долга: деньги выбивали силой. Еще одна классика жанра — рэкет. Мелким и средним предпринимателям в прибрежных городах Хадера, Ор-Акива и Пардес-Хана вменяли налог за защиту от других бандитов. Тем, кто отказывался сотрудничать, поджигали офисы или автомобили, могли забросать дома светошумовыми и осколочными гранатами. Неудивительно, что при такой многогранной, а главное — незаконной деятельности Юшваев много лет находился в поле зрения израильской полиции. Его даже задерживали, и неоднократно, по подозрениям в причастности к стрельбе, поджогам автомобилей и другим преступлениям, однако ни одного обвинения в итоге не предъявили.

Фото: Янис Юшваев / YouTube

Покушение на Юшваева Если с полицией все более-менее обходилось гладко, то с коллегами по бандитскому цеху было сложнее. Группировка Юшваева вторгалась в города, которые давно контролировали местные израильские криминальные кланы. Новички с ходу принялись жечь и обстреливать конкурентов и их подшефных бизнесменов. «Старикам» надоели погромы, и в 2015 году Юшваева решили устранить. Наняли киллеров, и те устроили засаду на одной из улиц Хадеры. Как только цель появилась, они подошли поближе, выхватили пистолеты и открыли плотный огонь на поражение. Но убить авторитета «кавказской мафии» так и не смогли. Юшваев был тяжело ранен и потерял много крови. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но благодаря сложной операции врачи спасли жизнь бандиту. После этого его ОПГ окрепла еще сильнее (еще бы, за их лидером закрепился статус «неуязвимого»!) и принялась мстить обидчикам. Говорят, эта война велась до вчерашнего дня.

Фото: Ilya Moskovets / www.globallookpress.com

Суд над Юшваевым Следующий раз Юшваев попал в криминальную хронику в 2021 году. Прокуратура Израиля подала против него и членов его группировки официальное обвинительное заключение по делу о вымогательстве. Бандиты решили, что бывший чиновник и политик из Беэр-Шевы должен им миллион и 100 тысяч долларов. Юшваев требовал деньги как лично, так и через посредников. В случае отказа или обращения в правоохранительные органы угрожал физической расправой не только самому экс-политику, но и его близким. У следователей хватало серьезных улик, были показания и жертвы вымогательства, так что преступнику светил большой срок. Но приговор подозреваемому так и не зачитали. Сам Юшваев все отрицал, говорил, что он солидный бизнесмен и ему просто все завидуют. Адвокаты указывали: обвинения строятся на косвенных показаниях. А главное — свидетели и сама жертва отчего-то вдруг начали менять показания или вовсе отказывались от сотрудничества со следствием. После этого криминальный авторитет Юшваева взлетел до небес. Полиция, правда, не оставляла попытки его прищучить. Последний раз бандита задержали в феврале этого года сразу по прилете из Москвы. Подозревали, что он из России координировал нападения на конкурентов в Израиле. Засаду устроили прямо в терминале аэропорта имени Бен-Гуриона. Бандит, само собой, ни в чем не признался. Доказать его прямую связь с налетчиками не удалось, улики оказались слабыми, так что Юшваева отпустили на свободу. Единственное, в чем его ущемил суд, — запретил въезд в прибрежные города между Хайфой и Нетанией.

Фото: Ji ErÂ·keenÂ·magen / www.globallookpress.com