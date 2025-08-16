У Зеленского остался последний актив. На что он обменяет свою свободу на встрече с Трампом?

В Вашингтон 18 августа прилетит Владимир Зеленский. Если встреча президента Дональда Трампа с украинским коллегой пройдет хорошо, после нее назначат трехсторонние переговоры с участием США, России и Украины. Как будет вести себя глава киевского режима и на что он рассчитывает, разбирался 360.ru.

Визит Зеленского в Соединенные Штаты в феврале завершился грандиозным скандалом: сначала он публично препирался с американским лидером, а затем досрочно покинул Белый дом. Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич отметил, что сейчас встреча будет проходить в принципиально другой обстановке. «И это будет уже другой Зеленский. С тех пор он прошел довольно серьезный этап испытаний, понес новые потери на линии фронта. И он увидел дальнейшую перспективу, наблюдая за событиями на Аляске», — пояснил он.

Фото: White House

О чем будут говорить Трамп и Зеленский По словам политолога, никаких сомнений насчет будущего президента Украины ни у самого Зеленского, ни у внимательных наблюдателей со всего мира уже не осталось.

Политическое время Зеленского истекло. Он дорабатывает, может быть, последние пару месяцев, и ему пора думать об относительно безопасном выходе из неудавшегося, провального президентства. Сергей Станкевич

Станкевич предположил, что главной темой беседы Зеленского и Трампа станет попытка обменять последний оставшийся у главы киевского режима актив. «А этот актив — его добровольная отставка. Зеленский может предложить Трампу обмен: „Если я, например, ухожу в отставку, то что за это получу?“» — привел политолог примерный вопрос украинского лидера во время переговоров с президентом США. В разговоре об уходе с поста главы государства, по мнению собеседника 360.ru, Зеленский может намекать на то, что с его отставкой решать дальнейшую судьбу Украины станет проще, а на уровень политического руководства зайдут другие люди. И, конечно, за подобное он будет просить компенсацию.

Если на эту тему они договорятся, выходной пакет Зеленского согласуют, то дальше могут быть обсуждены и технические детали: что он должен говорить, что принимать или не принимать, какие промежуточные документы может подписать. Сергей Станкевич

При развитии ситуации по такому сценарию, добавил политолог, останется лишь наблюдать за политическим транзитом на Украине: к руководству придут те, кто возглавит выход страны из вооруженного конфликта.

Фото: Ukraine Presidency / www.globallookpress.com

Когда Зеленский потерял возможность переиграть ситуацию Станкевич обратил внимание на тот факт, что точка невозврата для Зеленского пройдена: сейчас уже неважно, что он говорит и делает. «Важно только не подставиться таким образом, чтобы он не смог торговаться по поводу выхода: не сделать какой-то ошибки, после которой этого последнего актива в виде добровольной отставки не останется», — пояснил собеседник 360.ru. Все поступки президента Украины, а также его комментарии, добавил политолог, имеют чисто риторический характер и политического влияния не оказывают. Переломный момент для Зеленского, по словам Станкевича, наступил даже не после скандала с Трампом в феврале. Окончательную точку в его судьбе поставила встреча на Аляске.

Накануне он зачем-то сжег мосты, сказал, что никаких уступок с его стороны не будет. Сергей Станкевич

Зеленский, напомнил эксперт, не хотел обсуждать в том числе отказ от вступления Украины в НАТО или его присутствие на территории страны, а это одна из первопричин конфликта. «Как только он отрекся от каких-либо уступок и продолжил настаивать на прежних требованиях, как будто конфликт не проигран, причем сделал это накануне поездки Трампа на Аляску, это и стало для него точкой невозврата», — заключил Станкевич.