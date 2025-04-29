У людей была паника. Как европейцы отреагировали на блэкаут

Жительница Эстепоны: во время блэкаута в Испании у людей была паника

Jan-Uwe Ronneburger/dpa
Фото: Jan-Uwe Ronneburger/dpa/www.globallookpress.com

После отключения электричества многие жители Испании запаниковали. О том, как вели себя люди в неожиданной ситуации, 360.ru рассказали очевидцы.

Блэкаут в Испании: в магазинах опустели полки

Жительница населенного пункта Эстепона Гала отметила, что блэкаут всех шокировал. По ее словам, люди бросились скупать воду, туалетную бумагу и хлеб. Из-за отключения света пропала связь, а обладатели электромобилей столкнулись с тем, что невозможно зарядить транспорт.

«У людей была паника. <… > Она была обусловлена тем, что не было связи и ты вообще не понимал, что творится в городе», — подчеркнула Гала.

Выяснилось, что к блэкауту оказались не готовы не только жители домов, но и медперсонал в больницах.

«У меня знакомая работает в госпитале. Она говорит, у что у них был один генератор, который оставили на скорой помощи. Остальные врачи пошли по домам», — добавила жительница Испании.

A. PÃƒÂ�Rez Meca/Keystone Press Agency
Фото: A. PÃƒÂ�Rez Meca/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Во время отключений света перестали работать маленькие магазины и рестораны, а на кассах принимали только наличные. По словам собеседницы 360.ru, школы после блэкаута работают, но в несколько ином формате.

«Не будет обедов, потому что вчера холодильники не работали и еда пропала. Сегодня занятий не будет, они пройдут в формате игры: дети станут рисовать и играть весь день», — объяснила Гала.

Сотрудники полиции не исключают возможность еще одного блэкаута, рассказала она.

Они говорят, что перебои, возможно, еще будут, чтобы окончательно все восстановить. В общем, мы воду не выливаем из кастрюли. Надеюсь все-таки, что все оперативно восстановят и жизнь вернется в прежнее русло

Гала

Жительница Испании

Оставшиеся без света испанцы вышли на улицы

Другую жительницу Испании — Евгению — блэкаут застал на прогулке в Барселоне с ребенком. Она отметила, что перестала работать телефонная связь и позвонить можно было только в службу спасения. Чтобы добраться до родного города, женщине с ребенком пришлось ехать в забитом людьми автобусе.

Из-за отключений возникли пробки: погасли светофоры и встали электробусы. По словам Евгении, блэкаут наступил примерно в 12:30 и продолжается до сих пор, потому что свет дали не во все регионы.

«В нашей части свет дали после 18:00, а в центре — ближе к 23:00. Кому-то электричество дали ночью», — добавила собеседница 360.ru

Она обратила внимание, что большинство людей выходили на улицу и спрашивали, что случилось.

Были толпища народа, но все были спокойные: никто не кричал и волосы не рвал. Как будто это праздник, и все вышли на мирную демонстрацию или народное гулянье

Евгения

Жительница Испании

Она также с иронией отметила, что некоторые люди получили удовольствие от происходящего. Например, благодаря блэкауту сотрудники офисов получили возможность уйти с работы и отдохнуть.

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