У людей была паника. Как европейцы отреагировали на блэкаут

Жительница Эстепоны: во время блэкаута в Испании у людей была паника

После отключения электричества многие жители Испании запаниковали. О том, как вели себя люди в неожиданной ситуации, 360.ru рассказали очевидцы.

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Жительница населенного пункта Эстепона Гала отметила, что блэкаут всех шокировал. По ее словам, люди бросились скупать воду, туалетную бумагу и хлеб. Из-за отключения света пропала связь, а обладатели электромобилей столкнулись с тем, что невозможно зарядить транспорт.

«У людей была паника. <… > Она была обусловлена тем, что не было связи и ты вообще не понимал, что творится в городе», — подчеркнула Гала.

Выяснилось, что к блэкауту оказались не готовы не только жители домов, но и медперсонал в больницах.

«У меня знакомая работает в госпитале. Она говорит, у что у них был один генератор, который оставили на скорой помощи. Остальные врачи пошли по домам», — добавила жительница Испании.