У людей была паника. Как европейцы отреагировали на блэкаут
Жительница Эстепоны: во время блэкаута в Испании у людей была паника
После отключения электричества многие жители Испании запаниковали. О том, как вели себя люди в неожиданной ситуации, 360.ru рассказали очевидцы.
Блэкаут в Испании: в магазинах опустели полки
Жительница населенного пункта Эстепона Гала отметила, что блэкаут всех шокировал. По ее словам, люди бросились скупать воду, туалетную бумагу и хлеб. Из-за отключения света пропала связь, а обладатели электромобилей столкнулись с тем, что невозможно зарядить транспорт.
«У людей была паника. <… > Она была обусловлена тем, что не было связи и ты вообще не понимал, что творится в городе», — подчеркнула Гала.
Выяснилось, что к блэкауту оказались не готовы не только жители домов, но и медперсонал в больницах.
«У меня знакомая работает в госпитале. Она говорит, у что у них был один генератор, который оставили на скорой помощи. Остальные врачи пошли по домам», — добавила жительница Испании.
Во время отключений света перестали работать маленькие магазины и рестораны, а на кассах принимали только наличные. По словам собеседницы 360.ru, школы после блэкаута работают, но в несколько ином формате.
«Не будет обедов, потому что вчера холодильники не работали и еда пропала. Сегодня занятий не будет, они пройдут в формате игры: дети станут рисовать и играть весь день», — объяснила Гала.
Сотрудники полиции не исключают возможность еще одного блэкаута, рассказала она.
Они говорят, что перебои, возможно, еще будут, чтобы окончательно все восстановить. В общем, мы воду не выливаем из кастрюли. Надеюсь все-таки, что все оперативно восстановят и жизнь вернется в прежнее русло
Гала
Жительница Испании
Оставшиеся без света испанцы вышли на улицы
Другую жительницу Испании — Евгению — блэкаут застал на прогулке в Барселоне с ребенком. Она отметила, что перестала работать телефонная связь и позвонить можно было только в службу спасения. Чтобы добраться до родного города, женщине с ребенком пришлось ехать в забитом людьми автобусе.
Из-за отключений возникли пробки: погасли светофоры и встали электробусы. По словам Евгении, блэкаут наступил примерно в 12:30 и продолжается до сих пор, потому что свет дали не во все регионы.
«В нашей части свет дали после 18:00, а в центре — ближе к 23:00. Кому-то электричество дали ночью», — добавила собеседница 360.ru
Она обратила внимание, что большинство людей выходили на улицу и спрашивали, что случилось.
Были толпища народа, но все были спокойные: никто не кричал и волосы не рвал. Как будто это праздник, и все вышли на мирную демонстрацию или народное гулянье
Евгения
Жительница Испании
Она также с иронией отметила, что некоторые люди получили удовольствие от происходящего. Например, благодаря блэкауту сотрудники офисов получили возможность уйти с работы и отдохнуть.