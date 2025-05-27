27 мая 2025 18:19 Турция обживается в Сирии. Что дальше, аншлюс? 0 0 0 Фото: IMAGO/Turkish presidency apaim / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Турция

Сирия

Военные

Россия

Башар Асад

С момента, когда президент США Дональд Трамп принял решение о снятии (пока временном, на 180 дней) санкций с Сирии, прошло 10 дней. Американский лидер выразил надежду, что новое руководство во главе с временным правителем Ахмедом аш-Шараа станет залогом успешного развития страны.

По крайней мере, так он сказал журналистам на борту Air Force One по пути домой, отвечая на вопросы о своем визите в ОАЭ (где он и встречался с новым сирийским лидером). Впрочем, еще в одном из своих многочисленных комментариев (а поговорить нынешний американский лидер очень любит) Трамп с легкой иронией заметил, что «этот парень долго не продержится», имея в виду аш-Шараа. Тот еще несколько месяцев назад носил другое имя, аль-Джулани, и числился в базах американских спецслужб как опасный террорист, за голову которого давали аж 10 миллионов долларов. Все течет, все меняется, но, видимо, не настолько, чтобы в Вашингтоне, да и где-нибудь еще уверовали в способность новых сирийских властей совладать с ворохом проблем, который им передали в наследство долгие годы гражданской войны.

Фото: Syrian Arab News Agency ''SANA/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

И, пожалуй, первыми среди скептиков можно назвать турок. Их государство вовсе не для того пестовало и вооружало отряды аль-Джулани, чтобы после свержения Башара Асада он прибрал власть в Сирии к своим рукам.

Нет, план был другой, и в его рамках никакой Сирии в итоге не должно быть вовсе — одна сплошная Турция, точнее, новое воплощение Османской империи, частью которой та была на протяжении четырех веков.

Именно поэтому официальная Анкара решила активно укреплять свое военное присутствие в этой стране, объявив накануне о создании в Сирии нескольких военных баз. Как писала газета Türkiye со ссылкой на турецкие органы безопасности, происходит это под благовидным предлогом борьбы с терроризмом, и в частности с остатками «Исламского государства»*. «Источники указали, что турецкие ВС для борьбы с „Исламским государством“* создадут в Сирии базу ВВС и базу ВМС», — сказано в сообщении.

Фото: IMAGO/Syrian Arab News Agency S / www.globallookpress.com

При этом формально турецкое руководство заявляет о готовности оказать всемерную поддержку действующим властям в организации новой армии и сил безопасности. Как отметили местные СМИ, с этой целью в Сирии регулярно проводятся встречи пяти стран, на которых обсуждаются механизмы борьбы с терроризмом. Более того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно ищет личной встречи с Дональдом Трапом, чтобы заручиться его поддержкой в сирийских делах, а также «согласовать ряд важных вопросов по решению региональных проблем».

В общем, как видим, Анкара активно обживается в Сирии, никого не стесняясь и даже не слишком-то скрывая свои истинные намерения. Следующий шаг, видимо, — открытый аншлюс.

Впрочем, пока что почувствовать себя здесь полновластной хозяйкой она не может и виной тому российское военное присутствие на базах Хмеймим и Тартус. В открытую турки с нами «воевать», конечно, не будут. Но попытки выдавить Россию через аш-Шараа наверняка последуют. Проблема только в том, что после того, как Турция получит контроль почти над всей территорией Сирии, прокладка в виде нового местного правительства ей больше не потребуется. Говорят, аш-Шараа это понимает, оттого и ищет покровительства в Вашингтоне и даже Москве. * «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.