31 июля 2026 15:47 Турция берет на себя командование миссией НАТО: что стоит за ротацией и каковы ставки для Анкары? Политолог Сипров: передача Турции миссии НАТО — не просто рутинная ротация Фото: Millî Savunma Bakanlığı Эксклюзив

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Турция 31 июля принимает от Португалии командование миссией НАТО по патрулированию воздушного пространства. 360.ru разобрался, что на самом деле означает этот шаг для Анкары и всего альянса.

Турция принимает командование миссией НАТО: в чем суть? Турция принимает командование миссией НАТО по усиленному патрулированию воздушного пространства — ее передает Португалия. Событие выглядит как рутинная ротация, но за ним могут стоять серьезные политические расклады, рассказал 360.ru политолог Вадим Сипров. «Безусловно, это функциональное перераспределение обязанностей, но с одной очень существенной, на мой взгляд, оговоркой. Как говорится, дорога ложка к обеду», — заявил эксперт. Он подчеркнул, что армия Турции — вторая по численности и технической обеспеченности в Североатлантическом блоке. В рамках миссии предполагается задействовать турецкие военно‑воздушные силы для патрулирования в зоне Балтийского моря. По мнению Сипрова, это фактически означает втягивание Турции в эскалацию на восточном фланге НАТО — и не вполне в соответствии с национальными интересами самой страны.

Фото: Millî Savunma Bakanlığı

Выгода или вызов: что Турция получает от миссии На первый взгляд, командование миссией может сулить Турции дополнительные бонусы — от доступа к технологиям до обмена разведданными. Однако политолог скептически оценил такие перспективы. «Внутри НАТО система обмена разведывательными данными как существовала, так и существует. Здесь каких‑либо особенных бонусов от этой ротации не получат ни турки, ни европейцы. Но особенно турки», — сказал Сипров. Вместо выгод эксперт указал прежде всего на риски — в первую очередь для торгово‑экономических связей Турции с Россией. При этом Сипров отметил политическую гибкость президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган очень ловко использует технологии многовекторности. Обычно этот термин используют для стран постсоветского пространства. Но Эрдоган очень ловко использует эти технологии, и, я думаю, своего он не упустит, при этом перед НАТО тоже сможет сохранить лицо.

Баланс интересов: Турция между Россией и НАТО Турция заинтересована в сохранении партнерства с Россией — прежде всего в энергетике и аграрном секторе. Одновременно страна должна демонстрировать лояльность НАТО. Для Эрдогана нынешняя ситуация — это вызов, требующий сложных политических маневров. «Турки меньше всего заинтересованы в эскалации отношений с Россией. Они очень сильно зависимы в энергетическом плане от России, и не надо забывать, что Россия — это рынок сбыта для турецкого аграрного сектора», — напомнил политолог. Сипров допустил, что в ближайшее время могут состояться контакты между Эрдоганом и Владимиром Путиным: действуя в логике многовекторности, Турция может сделать «вежливые и весьма привлекательные жесты в адрес Кремля».

Фото: Millî Savunma Bakanlığı

Внутренние противоречия НАТО и место Турции в них Отношения внутри альянса неоднородны, и позиция США здесь играет ключевую роль. По словам эксперта, сейчас в НАТО формируется своеобразный треугольник интересов: Вашингтон, Анкара и Варшава.

Восточные страны альянса достаточно хорошо, кроме Прибалтики, понимают, что с Россией выгодно торговать и весьма опасно предпринимать какие‑то шаги в направлении эскалации.

При этом западноевропейские страны делают ставку на эскалацию с Россией, тогда как для США это лишние затраты. В этом контексте у Турции появляется дополнительный стимул укреплять отношения с Вашингтоном.

Фото: Millî Savunma Bakanlığı

Геополитические амбиции Турции и региональные интересы Помимо участия в миссиях НАТО, у Турции есть собственные масштабные проекты, в том числе неоосманский и проект Великого Турана. Эти амбиции отражаются и на политике страны на Южном Кавказе. «У Турции есть в загашнике целый ряд проектов. Я имею в виду глобальные политические проекты, которые можно оценить как экспансионистские. Это неоосманский проект, то есть восстановление Османской империи, и проект Великого Турана», — отметил политолог. В регионе Турция активно развивает связи с Азербайджаном, но вынуждена учитывать интересы других крупных игроков — в первую очередь США и Великобритании. По оценке Сипрова, Анкаре предстоит выбирать, с кем выстраивать более тесное партнерство в макрорегионе.

Фото: Millî Savunma Bakanlığı