Сегодня 13:43 Турецкий теленок. Что стоит за желанием Анкары присоединиться к БРИКС Публицист Белов: если Турция хочет вступить в БРИКС, то интерес у нее шкурный 0 0 0 Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило о намерении Турции подать заявку на вступление в БРИКС. Причем в качестве ответа на вопрос «зачем?» аналитики предложили версию об отсутствии прогресса в стремлении Анкары стать частью ЕС. Да уж, с такими экспертами как они до сих пор доминируют в этом мире (слава богу, уже ненадолго)?

Сравнивать членство в БРИКС с вхождением в Евросоюз — все равно что выбирать между круглым и мягким. Это максимально разные вещи — и по структуре, и по целям и задачам, да и по долгосрочным перспективам. Как по мне, у европейцев нет никаких. А потому нет смысла противопоставлять оба вектора. К тому же сам турецкий президент настаивает на своем желании быть в равной степени вовлеченным в дела как Запада, так и Востока. «Турция может стать сильной, процветающей, престижной и эффективной страной, если улучшит свои отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой метод не принесет Турции пользы, а только навредит ей», — не раз повторял Реджеп Тайип Эрдоган в прежние годы.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / Global Look Press

Именно с этой точки зрения и стоит рассматривать турецкую просьбу, если она, конечно, не фейк. По крайней мере, по информации российских СМИ, Турция еще не подтвердила сообщение Bloomberg, но и не опровергла его. Скажу больше: после открытого и явного желания стать частью БРИКС, озвученного Азербайджаном (на этот раз вполне официально), ожидать аналогичного шага от Турции было вполне логично. Анкара не захотела бы оставлять «младшего брата» без присмотра, еще и в кругу таких влиятельных мировых игроков, как Россия, Китай и Индия.

Так что интерес у Турции к БРИКС вполне себе шкурный. Кроме того, потенциальное присоединение турок к альянсу мирового большинства я бы не стал рассматривать и как ослабление Запада, в частности НАТО.

«Осознайте ситуацию. НАТО хвастается тем, что к нему присоединились два военных легковеса — Швеция и Финляндия. При этом БРИКС получает тяжеловеса в лице Турции со второй по величине армией НАТО. Это предвещает глобальный переход к многополярному миропорядку и конец американской гегемонии», — заявил вчера известный предприниматель и интернет-активист Ким Дотком.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / Global Look Press

Не соглашусь. Тут ведь ровно та же история, что с ЕС. НАТО и БРИКС — это про разное. Смешивать или противопоставлять одно другому не стоит. Более того, вполне может оказаться, что Турция станет «засланным казачком» Запада в БРИКС. По крайней мере, я бы этому совсем не удивился — как минимум в силу исторических традиций турецкой дипломатии.

Фото: Li Yahui/XinHua / Global Look Press

Ну и, пожалуй, главное. Стремление Анкары стать ближе к Глобальному Югу наглядно демонстрирует, что на одном Западе далеко не уедешь. Его доминированию, как я и сказал, приходит конец. Стало быть, надо искать более сильного покровителя, с которым можно будет решать вопросы, на которые Запад влиять уже будет не в силах. Впрочем, окончательного дрейфа Турции в сторону нового геополитического полюса пока не предвидится. Да и зачем? Ласковый теленок, как известно, у двух мамок сосет…