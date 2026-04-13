Турецкая красавица и $1 млрд: почему сын президента Уганды ставит Эрдогану ультиматум?

Сын президента Уганды и главком армии Мухузи Кайнеругаба поставил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану необычный ультиматум — он потребовал у республики миллиард долларов и самую красивую женщину страны в обмен на сохранение дипломатических отношений между государствами. Оказалось, африканский политик уже не в первый раз шокирует общественность скандальными заявлениями.

Что потребовал сын президента Уганды

Кайнеругаба разместил пост с ультиматумом в соцсети X, но быстро удалил его. Позже скриншот сообщения опубликовала газета India Today. Главком армии Уганды всерьез требовал от президента Турции, чтобы африканской стране выплатили миллиард долларов в качестве дивидендов, а генералу отдали в жены самую красивую турчанку.

Свои требования Кайнеругаба объяснил тем, что турецкие власти якобы наживаются на инфраструктурных проектах в Сомали, а также на портах и аэропортах в Могадишо. Уганда при этом участвует в миссиях Африканского союза и задействована в борьбе с боевиками группировки «Аш-Шабаб», связанной с «Аль-Каидой»*.

Кайнеругаба уточнил, что желает получить «дивиденды от продажи ценных бумаг», в противном случае страна перестанет пускать в своем воздушное пространство самолеты авиакомпании Turkish Airlines и разорвет дипломатические связи с турецкой стороной.

«Для Турции это очень простая сделка <…> Либо они платят нам, либо я закрываю их посольство здесь. Они могут ответить взаимностью и закрыть и наше посольство в Турции. Никаких проблем», — сообщил африканский генерал.

Он обозначил, что на выполнение требований Эрдогану отводится 30 дней. Также Кайнеругаба рекомендовал соотечественникам «избегать любых поездок в Турцию ради собственной безопасности».