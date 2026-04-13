Турецкая красавица и $1 млрд: почему сын президента Уганды ставит Эрдогану ультиматум?
Сын президента Уганды и главком армии Мухузи Кайнеругаба поставил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану необычный ультиматум — он потребовал у республики миллиард долларов и самую красивую женщину страны в обмен на сохранение дипломатических отношений между государствами. Оказалось, африканский политик уже не в первый раз шокирует общественность скандальными заявлениями.
Что потребовал сын президента Уганды
Кайнеругаба разместил пост с ультиматумом в соцсети X, но быстро удалил его. Позже скриншот сообщения опубликовала газета India Today. Главком армии Уганды всерьез требовал от президента Турции, чтобы африканской стране выплатили миллиард долларов в качестве дивидендов, а генералу отдали в жены самую красивую турчанку.
Свои требования Кайнеругаба объяснил тем, что турецкие власти якобы наживаются на инфраструктурных проектах в Сомали, а также на портах и аэропортах в Могадишо. Уганда при этом участвует в миссиях Африканского союза и задействована в борьбе с боевиками группировки «Аш-Шабаб», связанной с «Аль-Каидой»*.
Кайнеругаба уточнил, что желает получить «дивиденды от продажи ценных бумаг», в противном случае страна перестанет пускать в своем воздушное пространство самолеты авиакомпании Turkish Airlines и разорвет дипломатические связи с турецкой стороной.
«Для Турции это очень простая сделка <…> Либо они платят нам, либо я закрываю их посольство здесь. Они могут ответить взаимностью и закрыть и наше посольство в Турции. Никаких проблем», — сообщил африканский генерал.
Он обозначил, что на выполнение требований Эрдогану отводится 30 дней. Также Кайнеругаба рекомендовал соотечественникам «избегать любых поездок в Турцию ради собственной безопасности».
Почему Кайнеругаба угрожает Эрдогану
По данным PA Turkey, напряженность в отношениях между странами возникла по нескольким причинам. Одной из них стала история угандийского оппозиционера и блогера Фреда Лумбуе, который переехал в Турцию. Уганда добивается его выдачи, но турецкие власти отказываются идти африканскому государству навстречу в этом вопросе, ссылаясь на юридические процедуры и вопросы прав человека
Еще одной точкой, из-за которой возникли разногласия, стал срыв железнодорожного проекта с участием турецкой компании Yapi Merkezi. Уганда вышла из сделки на 2,2 миллиарда долларов из-за финансовых проблем, ударив тем самым под отношениям с партнером.
Третья причина напряженности — рост влияния Турции в Африке, особенно в Сомали и Эфиопии. Несмотря на вышеперечисленные проблемы, страны продолжают взаимодействовать в сфере торговли, а турецкие компании по-прежнему работают в Уганде.
Кайнеругаба не в первый раз эпатирует публику скандальными заявлениями. Ранее его посты уже ставили страну в неловкое положение. Например, в 2022 году генерал обещал отправить в Италию 100 голов скота, если правительство организует его брак с премьер-министром Джорджей Мелони.
«Если римляне откажутся от наших коров, это значит, что мы должны захватить Рим. На это у нас уйдут дни», — написал генерал.
Эпатаж стал частью образа сына президента Уганды. В этом году Кайнеругаба уже угрожал Кении военным вторжением и захватом Найроби. После этого его отец — Йовери Мусевени — принес публичные извинения за агрессивные заявления сына.
*«Аль-Каида» — запрещенная в России международная исламистская террористическая организация.