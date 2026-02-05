Туман над Абу-Даби: что на самом деле решили Россия, США и Украина? Итоги первого дня переговоров
Облака над Абу-Даби и трек «Там, за туманами» в телефоне Кирилла Дмитриева — так начался новый раунд трехсторонних переговоров. Столица ОАЭ стала тихой сценой для громкой дипломатической игры, где ставка — будущее Украины. Главное о первом дне закрытых переговоров России, США и Украины, неожиданные детали и реакция мировых СМИ — в материале 360.ru.
Атмосфера и символизм встречи
Подлетая к столице Арабских Эмиратов, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети фото небоскребов, окутанных облаками, и прикрепил трек «Там, за туманами» — кавер на песню «Любэ» от российской хип-хоп группы. Весьма символично: для простых людей ход встречи трех делегаций и ее итоги какое-то время так и останутся туманными.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не планирует информировать об итогах нового раунда консультаций. Зато есть фото с места событий.
Судя по кадрам, представители российской делегации, как положено, надели пиджаки и галстуки, зато остальные следовали протоколу не слишком строго. Например, спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл на встречу почему-то без галстука и в полурастегнутой рубашке, да и зять американского президента Джаред Кушнер был одет в стиле кэжуал.
Официальные заявления и позиции сторон
Песков напомнил, что позиция России предельно ясна, США и Украина с ней знакомы, двери для мирного урегулирования открыты, но пока украинская сторона не примет «соответствующие решения», СВО продолжится.
Секретарь украинского Совбеза Рустем Умеров назвал переговоры содержательными и продуктивными.
Но в основном журналистам приходится собирать информацию у источников, близких к контактным группам. По данным ТАСС, план президента США Дональда Трампа не исключает возможности вступления Украины в ЕС в 2027 году. Также отмечается: участники переговоров исходят из того, что членом НАТО Украина не станет.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с RT отметил, что «любой мало-мальский мир» будет означать для украинского президента Владимира Зеленского конец карьеры, поэтому мира он не хочет.
Если украинская сторона прилетела в Абу-Даби с ранее озвученными идеями безопасности, это лишь подтвердит позицию Зеленского, добавил министр.
Что пишут иностранные СМИ
Идея пресловутых западных гарантий безопасности Украине оказалась провальной, заявил британский политолог Марк Галеотти, один из видных экспертов по России, в приложении к Daily Mail. По его данным, Украина не верит, что у союзников хватит духа в случае необходимости применить военную силу против России.
Галеотти предрек, что Донбасс будет под контролем России, президент США Дональд Трамп вновь потребует себе Нобелевскую премию мира, а Зеленского сделают козлом отпущения либо дадут ему шанс восстановить страну.
Журналисты британской газеты The Guardian утверждают, что между позициями сторон в Абу-Даби слишком большой разрыв.
«Стоит Трампу заикнуться об успехе переговоров, Москва и Киев тут же охлаждают его пыл», — ответили авторы статьи.
Немедленного прорыва, по мнению журналистов, ждать не приходится.
Американский журнал Foreign Policy озаглавил свой материал так: «Почему торговые сделки с Россией не приведут к миру?»
Белый дом рассчитывает на масштабные инвестиции в Россию после завершения конфликта, хвалит ее полезные ископаемые и другие ресурсы, но забывает, что Россия не потерпит ни активности НАТО на Украине, ни каких бы то ни было перемещений американских войск в направлении своих границ, отмечается в статье. Но отдельные бизнесмены уже готовы вкладывать в Россию, утверждают журналисты.
В американской медиаорганизации Politico считают, что переговоры в Абу-Даби — «проверка для Путина»: он якобы должен доказать, насколько серьезно готов к миру. В публикации подчеркивается, что украинцев измотали бои и холода на фоне разрушенной энергетической инфраструктуры.
А одно из китайских СМИ настроено довольно мрачно: по мнению его журналистов, «кровь украинцев будет литься, пока не насытятся западные оружейные компании», а пока союзникам Украины в Европе не нужна победа Украины ни в Абу-Даби, ни на поле боя.
Трехсторонние переговоры продолжатся 5 февраля.