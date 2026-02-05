Туман над Абу-Даби: что на самом деле решили Россия, США и Украина? Итоги первого дня переговоров

Облака над Абу-Даби и трек «Там, за туманами» в телефоне Кирилла Дмитриева — так начался новый раунд трехсторонних переговоров. Столица ОАЭ стала тихой сценой для громкой дипломатической игры, где ставка — будущее Украины. Главное о первом дне закрытых переговоров России, США и Украины, неожиданные детали и реакция мировых СМИ — в материале 360.ru.

Атмосфера и символизм встречи Подлетая к столице Арабских Эмиратов, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети фото небоскребов, окутанных облаками, и прикрепил трек «Там, за туманами» — кавер на песню «Любэ» от российской хип-хоп группы. Весьма символично: для простых людей ход встречи трех делегаций и ее итоги какое-то время так и останутся туманными. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не планирует информировать об итогах нового раунда консультаций. Зато есть фото с места событий. Судя по кадрам, представители российской делегации, как положено, надели пиджаки и галстуки, зато остальные следовали протоколу не слишком строго. Например, спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл на встречу почему-то без галстука и в полурастегнутой рубашке, да и зять американского президента Джаред Кушнер был одет в стиле кэжуал.

Фото: РИА «Новости»

Официальные заявления и позиции сторон Песков напомнил, что позиция России предельно ясна, США и Украина с ней знакомы, двери для мирного урегулирования открыты, но пока украинская сторона не примет «соответствующие решения», СВО продолжится. Секретарь украинского Совбеза Рустем Умеров назвал переговоры содержательными и продуктивными. Но в основном журналистам приходится собирать информацию у источников, близких к контактным группам. По данным ТАСС, план президента США Дональда Трампа не исключает возможности вступления Украины в ЕС в 2027 году. Также отмечается: участники переговоров исходят из того, что членом НАТО Украина не станет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с RT отметил, что «любой мало-мальский мир» будет означать для украинского президента Владимира Зеленского конец карьеры, поэтому мира он не хочет. Если украинская сторона прилетела в Абу-Даби с ранее озвученными идеями безопасности, это лишь подтвердит позицию Зеленского, добавил министр.

Фото: Российская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби. В центре: начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. / РИА «Новости»

Что пишут иностранные СМИ Идея пресловутых западных гарантий безопасности Украине оказалась провальной, заявил британский политолог Марк Галеотти, один из видных экспертов по России, в приложении к Daily Mail. По его данным, Украина не верит, что у союзников хватит духа в случае необходимости применить военную силу против России. Галеотти предрек, что Донбасс будет под контролем России, президент США Дональд Трамп вновь потребует себе Нобелевскую премию мира, а Зеленского сделают козлом отпущения либо дадут ему шанс восстановить страну. Журналисты британской газеты The Guardian утверждают, что между позициями сторон в Абу-Даби слишком большой разрыв. «Стоит Трампу заикнуться об успехе переговоров, Москва и Киев тут же охлаждают его пыл», — ответили авторы статьи. Немедленного прорыва, по мнению журналистов, ждать не приходится.

Фото: Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби. Второй слева: начальник Генерального штаба ВС Украины Андрей Гангов, третий слева: секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, четвертый слева: глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, пятый слева: руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, шестой слева: первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица. / РИА «Новости»

Американский журнал Foreign Policy озаглавил свой материал так: «Почему торговые сделки с Россией не приведут к миру?» Белый дом рассчитывает на масштабные инвестиции в Россию после завершения конфликта, хвалит ее полезные ископаемые и другие ресурсы, но забывает, что Россия не потерпит ни активности НАТО на Украине, ни каких бы то ни было перемещений американских войск в направлении своих границ, отмечается в статье. Но отдельные бизнесмены уже готовы вкладывать в Россию, утверждают журналисты. В американской медиаорганизации Politico считают, что переговоры в Абу-Даби — «проверка для Путина»: он якобы должен доказать, насколько серьезно готов к миру. В публикации подчеркивается, что украинцев измотали бои и холода на фоне разрушенной энергетической инфраструктуры. А одно из китайских СМИ настроено довольно мрачно: по мнению его журналистов, «кровь украинцев будет литься, пока не насытятся западные оружейные компании», а пока союзникам Украины в Европе не нужна победа Украины ни в Абу-Даби, ни на поле боя. Трехсторонние переговоры продолжатся 5 февраля.