Цифровой Нострадамус: афганский математик предсказал победу России и крах США
Россия обгонит США в технологиях, а Америка погрязнет в гражданской войне, и все это произойдет в ближайшие годы. Такое фантастическое предсказание сделал афганский математик, цифровой пророк Мохаммед Сидик Кодамани, известный как Сидик Афган. Есть ли рациональное зерно в словах «Нострадамуса XXI века» или его «формулы» из разряда мистики?
Кто такой Сидик Афган и стоит ли верить его «математическим расчетам»?
Мохаммед Сидик Кодамани родился в Афганистане, свои предсказания он строит на основе числовых циклов и исторических закономерностей. Основная теория заключается в 40-летних циклах: 1905, 1945, 1985, 2025 годы как точки глобальных переломов.
Афган не раскрывает точных формул, однако стоит признать, его прогнозы поражают: он предсказал распад СССР, теракты 11 сентября, пандемию коронавируса.
Технологическая война России и США
В отношении России и США афганский предсказатель высказался вполне определенно: Россия обойдет Штаты в ключевых технологиях и станет в этой области мировым лидером. По словам Афгана, развернувшаяся технологическая война между сверхдержавами будет вестись посредством интернета и мобильных устройств.
«Это будет научная война, технологическая война, соперничество в космосе», — заявил афганский математик.
Для Америки 2025 год станет переломным, предрек Афган. По его предсказанию, к 2027 году «американской державы не будет».
Несмотря на изрядную долю фантастики в таком предсказании есть зерно истины — санкции вынудили Россию сконцентрироваться на разработке собственных технологий и перестать полагаться на западные разработки.
«Когда человеку перекрывают кислород, организм начинает работать в аварийном режиме», — пояснил Афган, намекая на последствия санкционного давления на Россию.
В логике афганского предсказателя есть рациональное зерно — у России есть как минимум три преимущества, которые в условиях кризиса могут сыграть решающую роль.
1. Централизация против корпоративного беспредела
В США в технологическом секторе правят частные корпорации: Google, Apple, Microsoft, Amazon. Эти техногиганты проводят собственную политику, конкурируют друг с другом и свои интересы ставят выше интересов государства. Яркий пример — корпорация SpaceX и ее глава Илон Маск, который мановением руки может включить или выключить связь для целой армии.
В России существует жесткая «цифровая вертикаль», где ключевые направления находятся под контролем государства. Во время кризиса вся система превращается в единый кулак.
2. Выживание против рыночных ценностей
Американские корпорации развивают технологии ради прибыли, в России же превалирующая цель — выживание.
3. Сплочение наций против «войны культур»
Санкционное давление сплотило российское общество под общей идеей суверенитета. В Америке республиканцы и демократы с разделением штатов на «синие» и «красные» не могут договориться даже о базовых ценностях.
Российский прорыв
В некоторых областях Россия уже опередила США. Например, в области вооружений — гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон» значительно превосходят американские аналоги.
В кибервойне российские хакеры выступают единым фронтом, тогда как американская киберзащита зависит от противостояния федеральных агентств и частных подрядчиков.
Российские ракеты «Союз» продолжают летать, демонстрируя свою надежность. В США полеты в космос зависят от капризов одиночек типа Илона Маска.