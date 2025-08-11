Сегодня 02:59 Цифровой Нострадамус: афганский математик предсказал победу России и крах США 0 0 0 Фото: Laura Farr/AdMedia Photo / www.globallookpress.com Мир

Россия обгонит США в технологиях, а Америка погрязнет в гражданской войне, и все это произойдет в ближайшие годы. Такое фантастическое предсказание сделал афганский математик, цифровой пророк Мохаммед Сидик Кодамани, известный как Сидик Афган. Есть ли рациональное зерно в словах «Нострадамуса XXI века» или его «формулы» из разряда мистики?

Кто такой Сидик Афган и стоит ли верить его «математическим расчетам»? Мохаммед Сидик Кодамани родился в Афганистане, свои предсказания он строит на основе числовых циклов и исторических закономерностей. Основная теория заключается в 40-летних циклах: 1905, 1945, 1985, 2025 годы как точки глобальных переломов. Афган не раскрывает точных формул, однако стоит признать, его прогнозы поражают: он предсказал распад СССР, теракты 11 сентября, пандемию коронавируса.

Технологическая война России и США В отношении России и США афганский предсказатель высказался вполне определенно: Россия обойдет Штаты в ключевых технологиях и станет в этой области мировым лидером. По словам Афгана, развернувшаяся технологическая война между сверхдержавами будет вестись посредством интернета и мобильных устройств. «Это будет научная война, технологическая война, соперничество в космосе», — заявил афганский математик. Для Америки 2025 год станет переломным, предрек Афган. По его предсказанию, к 2027 году «американской державы не будет». Несмотря на изрядную долю фантастики в таком предсказании есть зерно истины — санкции вынудили Россию сконцентрироваться на разработке собственных технологий и перестать полагаться на западные разработки. «Когда человеку перекрывают кислород, организм начинает работать в аварийном режиме», — пояснил Афган, намекая на последствия санкционного давления на Россию.

В логике афганского предсказателя есть рациональное зерно — у России есть как минимум три преимущества, которые в условиях кризиса могут сыграть решающую роль. 1. Централизация против корпоративного беспредела В США в технологическом секторе правят частные корпорации: Google, Apple, Microsoft, Amazon. Эти техногиганты проводят собственную политику, конкурируют друг с другом и свои интересы ставят выше интересов государства. Яркий пример — корпорация SpaceX и ее глава Илон Маск, который мановением руки может включить или выключить связь для целой армии.

В России существует жесткая «цифровая вертикаль», где ключевые направления находятся под контролем государства. Во время кризиса вся система превращается в единый кулак. 2. Выживание против рыночных ценностей Американские корпорации развивают технологии ради прибыли, в России же превалирующая цель — выживание. 3. Сплочение наций против «войны культур» Санкционное давление сплотило российское общество под общей идеей суверенитета. В Америке республиканцы и демократы с разделением штатов на «синие» и «красные» не могут договориться даже о базовых ценностях.

Российский прорыв В некоторых областях Россия уже опередила США. Например, в области вооружений — гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон» значительно превосходят американские аналоги. В кибервойне российские хакеры выступают единым фронтом, тогда как американская киберзащита зависит от противостояния федеральных агентств и частных подрядчиков. Российские ракеты «Союз» продолжают летать, демонстрируя свою надежность. В США полеты в космос зависят от капризов одиночек типа Илона Маска.