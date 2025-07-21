Если вы полагали, что Европа оставила попытки вернуть контроль над Грузией и включить ее в зону своего безраздельного влияния, то вас ждет разочарование. Запад не из тех, кто прощает отступничество или отказывается от системной работы по расширению и укреплению собственного колониального могущества.

События последнего года в Грузии с выбором нового парламента, нового президента, их отказом от участия в агрессивной войне НАТО против России и желанием восстановить нормальные отношения с Абхазией и Южной Осетией значительно повлияли на позиции евроглобалистов в этой республике и поставили под угрозу их план по созданию пояса из недружественных нам государств.

Увы, отказываться от реализации этого плана они и не думают. Просто вместо тактики прямого штурма в виде очередной цветной революции Запад перешел к осаде Грузии и постепенному ее удушению, направленному на слом воли грузинского народа с помощью различных санкционных инструментов.

На днях Европарламент объявил, что не считает действующее правительство Грузии легитимным, а заодно закрыл для этой страны возможность вступить в ЕС «до тех пор, пока ее правительство не изменит авторитарный курс».

«Парламент не признает нынешнее правительство Грузии и заявляет, что ее путь в ЕС фактически приостановлен до проведения честных выборов», — говорится в очередном постановлении ЕП.