Цена свободы. Грузия готовится к длительному противостоянию с Западом
Если вы полагали, что Европа оставила попытки вернуть контроль над Грузией и включить ее в зону своего безраздельного влияния, то вас ждет разочарование. Запад не из тех, кто прощает отступничество или отказывается от системной работы по расширению и укреплению собственного колониального могущества.
События последнего года в Грузии с выбором нового парламента, нового президента, их отказом от участия в агрессивной войне НАТО против России и желанием восстановить нормальные отношения с Абхазией и Южной Осетией значительно повлияли на позиции евроглобалистов в этой республике и поставили под угрозу их план по созданию пояса из недружественных нам государств.
Увы, отказываться от реализации этого плана они и не думают. Просто вместо тактики прямого штурма в виде очередной цветной революции Запад перешел к осаде Грузии и постепенному ее удушению, направленному на слом воли грузинского народа с помощью различных санкционных инструментов.
На днях Европарламент объявил, что не считает действующее правительство Грузии легитимным, а заодно закрыл для этой страны возможность вступить в ЕС «до тех пор, пока ее правительство не изменит авторитарный курс».
«Парламент не признает нынешнее правительство Грузии и заявляет, что ее путь в ЕС фактически приостановлен до проведения честных выборов», — говорится в очередном постановлении ЕП.
Ожидать чего-то иного от оголтелых неоколонизаторов, признающих лишь один способ общения со своими вассалами — полное подчинение воли сюзерена, — было бы наивно. Тем не менее стоит признать, что Грузия, а равно и многие иные страны, пытающиеся отстоять право на самостоятельность и суверенитет, во многом сами подставились под гнев Европы.
Скажем, Сербия, с одной стороны, декларирует дружбу и союзнические отношения с Россией и Китаем, а с другой — продолжает следовать курсом на вступление в Евросоюз, объединение, выражающее свою открытую враждебность по отношению как к Москве, так и к Пекину. Каким образом Белград собирается соединить несоединимое — большая загадка.
Грузия, в отличие от Сербии, другом России себя не называет, однако ее новое руководство проводит политику нормализации отношений между нашими странами, основанную на взаимовыгодных интересах обеих.
В эпоху открытого (пусть пока еще и не прямого) противостояния между Россией и коллективным Западом для любого, кто претендует на благосклонность глобалистов, даже сама мысль о хороших отношениях с Москвой просто недопустима. Европа давно взяла на вооружение известный принцип «кто не с нами, тот против нас», слегка его подправив и объявив: «Всякий, кто хочет иметь контакты с Россией, будет считаться пособником агрессора».
Никаких двойных трактовок это подход не предполагает. Таким образом, чтобы Грузии обрести право на независимую внешнюю и внутреннюю политику, право на свободу, в конце концов, ей необходимо сделать выбор, отказавшись от курса на вступление в ЕС и приготовившись к длительному противостоянию с Западом.
Иного, увы, не дано. Эта та цена, которую им придется заплатить. Цена свободы, которая, всегда высока. И по-другому не будет.