Trump wins? Букмекерский курс всегда точнее любых соцопросов
Публицист Белов: есть основания верить букмекерам, ставящим на победу Трампа
Чем ближе выборы президента США, тем чаще в американских и мировых СМИ появляются результаты различных рейтингов доверия и социологических опросов, которые чем дальше, тем больше напоминают гадания на кофейной гуще.
Буквально накануне самый свежий национальный опрос, проведенный Siena College, опубликовало издание The New York Times. К радости сторонников Демпартии США (а NYT — один из ее рупоров), результаты показали небольшое преимущество нынешнего вице-президента Камалы Харрис над бывшим президентом Дональдом Трампом.
«Опрос, в котором приняли участие 3385 вероятных избирателей и который проводили с 29 сентября по 6 октября, показывает, что Харрис опережает Трампа с 49% против 46% — небольшой разрыв в пределах погрешности опроса», — говорится в публикации.
Впрочем, большой новостью это не стало. Как верно подметила немецкая Bild (еще одна пропагандистская помойка на службе мирового глобализма), в среднем по всем опросам общественного мнения в США Харрис все еще опережает Трампа на два процентных пункта. Этот показатель практически не меняется уже больше месяца.
И все же, как оказалось, причины для беспокойства у глобалистов есть, причем весьма серьезные. И об этом с нескрываемым ужасом пишет также Bild.
«Впервые с августа кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп вырвался вперед в предвыборной гонке. Правда, об этом говорят не опросы, а букмекерский рынок, на котором пользователи ставят деньги на победу одного из кандидатов. Основной импульс пошел от платформы Polymarket. В начале этой недели шансы Трампа на победу здесь составляли 53,3%, Харрис — 46,1%. Накануне буквально за несколько часов рейтинг Трампа вырос почти на 3%. При этом за последние дни не было заметных событий, которые могли бы кардинально изменить ход предвыборной гонки», — отметили немецкие журналисты.
По мнению Forbes, причиной для внезапного роста ставок на победу Трампа могло стать заявление Илона Маска, открыто поддержавшего республиканца во время выступления в городе Батлер в минувшие выходные.
«Кроме того, один из пользователей под ником Fredi9999 сделал ставку на Трампа размером сразу в четыре миллиона долларов. В отличие от других платформ на Polymarket нет верхних ограничений на сумму, которую можно поставить», — сообщило германское СМИ.
Кто-то скажет: подумаешь, ставки, тоже мне показатель. Так можно и на нападение на Землю марсиан поставить, и что? Ну, во-первых, просто так поставить нельзя, а во-вторых, дело-то не в самих ставках, а в коэффициентах, которые определяют букмекеры, а вовсе не игроки — чем выше шанс на победу, тем ниже коэффициент (никто ж в убыток работать не станет). Так вот, у Трампа он ниже, чем у Харрис.
Букмекерский бизнес в США, да и вообще на Западе — штука серьезная. Там крутятся сумасшедшие бабки, и люди за ними стоят тоже очень серьезные. И раз эти серьезные люди решили, что победит Трамп, то, видимо, это взято не с потолка.
Еще одним свидетельством того, что для Харрис все обстоит не столь радужно, как нам пытаются показать, — «русский след», которые демократы вновь достали из нафталина, пытаясь очернить Трампа.
Теперь вдруг выясняется, что в 2020 году во время пандемии Трамп тайно отправлял Путину дефицитные тесты на COVID-19. Кроме того, утверждается, что с начала СВО бывший американский президент уже целых семь раз созванивался с российским лидером. Но и это еще не все: американский конгрессмен-демократ Адам Шифф на полном серьезе заявил, будто Трамп знает, что в случае поражения его посадят в тюрьму, и потому будет драться до последнего, используя любые методы.
Как видим, демонизация Трампа идет полным ходом. Его противники не останавливаются даже перед откровенным бредом, продолжая действовать по заветам доктора Геббельса, учившего, что чем абсурднее и наглее ложь, тем легче в нее поверят.
И раз уж дошло до таких методов, стало быть, есть веский повод верить ставкам букмекеров, а не заказным социальным опросам. Впрочем, в последнее время в США, как ни в одной другой стране, верен тезис о том, что неважно, как проголосуют, — важно, как подсчитают. Тут преимущество, разумеется, на стороне Харрис, обладающей всей полнотой административного ресурса.