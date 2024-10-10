Trump wins? Букмекерский курс всегда точнее любых соцопросов

Чем ближе выборы президента США, тем чаще в американских и мировых СМИ появляются результаты различных рейтингов доверия и социологических опросов, которые чем дальше, тем больше напоминают гадания на кофейной гуще.

Буквально накануне самый свежий национальный опрос, проведенный Siena College, опубликовало издание The New York Times. К радости сторонников Демпартии США (а NYT — один из ее рупоров), результаты показали небольшое преимущество нынешнего вице-президента Камалы Харрис над бывшим президентом Дональдом Трампом. «Опрос, в котором приняли участие 3385 вероятных избирателей и который проводили с 29 сентября по 6 октября, показывает, что Харрис опережает Трампа с 49% против 46% — небольшой разрыв в пределах погрешности опроса», — говорится в публикации. Впрочем, большой новостью это не стало. Как верно подметила немецкая Bild (еще одна пропагандистская помойка на службе мирового глобализма), в среднем по всем опросам общественного мнения в США Харрис все еще опережает Трампа на два процентных пункта. Этот показатель практически не меняется уже больше месяца.

Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency / Global Look Press

И все же, как оказалось, причины для беспокойства у глобалистов есть, причем весьма серьезные. И об этом с нескрываемым ужасом пишет также Bild. «Впервые с августа кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп вырвался вперед в предвыборной гонке. Правда, об этом говорят не опросы, а букмекерский рынок, на котором пользователи ставят деньги на победу одного из кандидатов. Основной импульс пошел от платформы Polymarket. В начале этой недели шансы Трампа на победу здесь составляли 53,3%, Харрис — 46,1%. Накануне буквально за несколько часов рейтинг Трампа вырос почти на 3%. При этом за последние дни не было заметных событий, которые могли бы кардинально изменить ход предвыборной гонки», — отметили немецкие журналисты.

По мнению Forbes, причиной для внезапного роста ставок на победу Трампа могло стать заявление Илона Маска, открыто поддержавшего республиканца во время выступления в городе Батлер в минувшие выходные.

Фото: Jen Golbeck/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Кроме того, один из пользователей под ником Fredi9999 сделал ставку на Трампа размером сразу в четыре миллиона долларов. В отличие от других платформ на Polymarket нет верхних ограничений на сумму, которую можно поставить», — сообщило германское СМИ.

Кто-то скажет: подумаешь, ставки, тоже мне показатель. Так можно и на нападение на Землю марсиан поставить, и что? Ну, во-первых, просто так поставить нельзя, а во-вторых, дело-то не в самих ставках, а в коэффициентах, которые определяют букмекеры, а вовсе не игроки — чем выше шанс на победу, тем ниже коэффициент (никто ж в убыток работать не станет). Так вот, у Трампа он ниже, чем у Харрис.

Букмекерский бизнес в США, да и вообще на Западе — штука серьезная. Там крутятся сумасшедшие бабки, и люди за ними стоят тоже очень серьезные. И раз эти серьезные люди решили, что победит Трамп, то, видимо, это взято не с потолка. Еще одним свидетельством того, что для Харрис все обстоит не столь радужно, как нам пытаются показать, — «русский след», которые демократы вновь достали из нафталина, пытаясь очернить Трампа. Теперь вдруг выясняется, что в 2020 году во время пандемии Трамп тайно отправлял Путину дефицитные тесты на COVID-19. Кроме того, утверждается, что с начала СВО бывший американский президент уже целых семь раз созванивался с российским лидером. Но и это еще не все: американский конгрессмен-демократ Адам Шифф на полном серьезе заявил, будто Трамп знает, что в случае поражения его посадят в тюрьму, и потому будет драться до последнего, используя любые методы.

Фото: Jen Golbeck/Keystone Press Agency / Global Look Press

Как видим, демонизация Трампа идет полным ходом. Его противники не останавливаются даже перед откровенным бредом, продолжая действовать по заветам доктора Геббельса, учившего, что чем абсурднее и наглее ложь, тем легче в нее поверят. И раз уж дошло до таких методов, стало быть, есть веский повод верить ставкам букмекеров, а не заказным социальным опросам. Впрочем, в последнее время в США, как ни в одной другой стране, верен тезис о том, что неважно, как проголосуют, — важно, как подсчитают. Тут преимущество, разумеется, на стороне Харрис, обладающей всей полнотой административного ресурса.