Тройной удар по гегемонии США. Почему Россия, Китай и Иран затеяли учения именно сейчас?

Россия и Китай не готовы бросить Иран под американо-израильский каток, но и не спешат переходить к прямым боевым действиям. Однако «показать зубы» намерены. На фоне эскалации ситуации в регионе Иран, Россия и Китай планируют в конце февраля провести совместные военно-морские учения в Индийском океане. Во что выльются предстоящие маневры, как отреагируют США на военные армады России и Китая в зоне их интересов — в материале 360.ru.

Военные армады в Оманском море и самолеты в Тегеране Совместные учения Ирана, России и Китая — восьмые по счету в рамках программы «Пояс безопасности». В маневрах примут участие корабли ВМС Ирана, ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также военно-морских сил РФ и КНР.

Военно-морские учения «Пояс безопасности» проводятся с 2019 года по инициативе ВМС Ирана с целью укрепления безопасности мировой морской торговли, борьбы с пиратством, противодействия морскому терроризму и проведения спасательных операций.

По информации телеграм-канала «Военная хроника», китайские многоцелевые эсминцы уже направились к Ормузскому проливу. Их присутствие в Оманском море может значительно повлиять на действия США против Ирана — техническое оснащение китайских кораблей позволяет отслеживать американскую палубную авиацию, в том числе истребители пятого поколения. По данным аналитиков «Военной хроники», в Тегеран вылетели три российских тяжелых транспортных самолета Ил-76, а также грузовой самолет Ан-124. Предположительно, транспортники привезли в Иран комплексы ПВО, но официально эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли. «В результате в случае конфликта США могут столкнуться с неожиданными сложностями и необходимостью корректировать свои планы, возможно, перенося активность в воздушное пространство Ирака. На фоне более активного предоставления Тегерану военно-технической поддержки бортами Ан-124-100 и Ил-76ТД ситуация принимает весьма неожиданный и интересный оборот», — отметили военные эксперты.

Ранее телеграм-канал NewsEconomics сообщил, что в Тегеране приземлились 16 сверхтяжелых военных бортов из Китая. «Инсайдеры называют происходящее организацией экстренного „воздушного моста“. Пекин демонстративно игнорирует любые предостережения Вашингтона и в авральном режиме перебрасывает союзнику критически важные грузы», — сообщили авторы канала. И речь идет не о гуманитарных грузах, а поставках высокотехнологичного оборудования, комплексов РЭБ и компонентов для ракетной программы Ирана.

«Холодная фаза» заканчивается Действия Китая в кулуарах большой политики расценили как переход противостояния по оси США — Израиль и Иран — Китай на качественно новый уровень. Китай открыто вступил в игру и дает недвусмысленный сигнал, что не допустит быстрого разгрома Тегерана. Поднебесная готова вложиться, чтобы затянуть конфликт и повысить цену войны для Израиля и США. «Если раньше конфликт жил в формате дипломатических угроз и „игры мускулами“, то теперь Поднебесная открыто вступила в игру, начав физическую накачку своего ближневосточного прокси», — отметили военные аналитики. По мнению военных экспертов, «холодная фаза» подходит к концу, и в Пекине это понимают, поэтому и стремятся максимально подготовить союзников к «горячей фазе».

Время прокси-войн заканчивается, и регион превращается в полигон прямого столкновения интересов сверхдержав. телеграм-канал NewsEconomics

«Атомная драка» — реальность? Теоретически, Россия и Китай могут вмешаться в ситуацию вокруг Ирана, но не с целью нанесения ударов, а для создания противовоздушного купола над Исламской Республикой. «Совместными усилиями РФ и КНР могут обеспечить над Ираном противовоздушный „купол“ первого и второго эшелона и фактически способны организовать бесполетную зону, причем довольно скромными ресурсами. Это дало бы Тегерану возможность сосредоточиться на контрмерах», — отметили военные эксперты.

Аналитики подчеркнули, что укрепление ПВО в теории может помешать США закидать Иран крылатыми ракетами, но сработает это лишь при условии скоординированных действий. Совместные учения при любом раскладе станут сигналом для США, что Пекин и Москва не оставят Тегеран один на один с растущим давлением со стороны Америки и Израиля, считает востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. «Москва и Пекин <…> не готовы воевать за него. Но и Иран не готов воевать за Россию. <…> Совместные учения — это знак того, что Россия не готова бросить Тегеран под израильско-американский каток», — сделал заявление эксперт, напомнив о помощи Ирана на начальном этапе СВО.

Полковник Виктор Баранец в материале для KP.RU отметил, что возможно, под давлением новых обстоятельств, США нажмут на «педаль тормоза». А присутствие военных кораблей России и КНР придадут Ирану уверенности. «Ситуация более чем серьезная. Корабли трех ядерных держав (США, Китая и России) встали в „боевую позу“. <…> А ситуация складывается так, что нападение на один из кораблей с любой стороны — это объявление войны», — отметил Баранец. Эксперт подчеркнул, что в регионе может случиться большая «атомная драка».

Запад содрогнется, а Украина падет Россия не сможет «вписаться» за Иран по полной, пока все ее силы заняты спецоперацией на Украине. Однако, при дальнейшем развитии конфликта в Иране, на него отвлекутся «все силы мира», поэтому «добить Украину» не составит труда, отметили инсайдеры. По мнению экспертов, если армии России и Китая объединятся — Запад содрогнется от страха. «Если мирные переговоры зайдут в тупик и конфликт на Украине продлится, то удары „Орешником“ могут происходить на постоянной основе по самым важным объектам, в том числе по политическим, силовым объектам внутри городов. Фактически сотрут все в „хлам“», — отметили авторы телеграм-канала «Легитимный».