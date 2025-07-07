«Третья сила» Илона Маска. Какая судьба ждет новую Американскую партию

Илон Маск собирается создать собственную Американскую партию. Вклиниться между демократами и республиканцами на политической арене США до сих пор никому не удавалось. Зачем миллиардер затеял такую игру и есть ли у него шанс на успех — в материале 360.ru.

Маск создаст новую партию Ссора на почве «большого и красивого» законопроекта о бюджете США между президентом Дональдом Трампом и экс-главой Департамента эффективности правительства Илоном Маском вышла на новый виток. Последний объявил, что создаст новую политическую силу, так как в стране нет демократии, а расточительство и коррупция доведут Штаты до банкротства. Альтернативой республиканцам и демократам должна стать Американская партия. Она, по словам бизнесмена, станет «чрезвычайно концентрированной силой в точно определенном месте на поле боя» и повторит подвиг военачальника Эпаминонда, что разрушил миф о непобедимости спартанцев при Левктрах. Однако знания истории древней Греции никого не впечатлили. Трамп назвал решение бывшего подчиненного нелепым. А министр финансов США Скотт Бессент, который в середине апреля поставил основателю SpaceX и Tesla фингал под глазом, порекомендовал миллиардеру заняться бизнесом, а не политикой.

Фото: Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент, Вашингтон, 30 мая 2025 года. Francis Chung — Pool via CNP / www.globallookpress.com

Маск и Трамп нужны друг другу Помимо республиканцев и демократов, в США существует около 40 других партий. Но все они очень мелкие, пояснил 360.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Не факт, что у главы SpaceX, несмотря на все его амбиции и ресурсы, получится создать что-то действительно масштабное. Тем более что американские Республиканская и Демократическая партии существуют довольно давно, у них готова сильная идеологическая основа. А по каким-то вопросам они вообще согласны друг с другом — это так называемый «двухпартийный консенсус», уточнил эксперт. Так что Илону будет непросто создать новую и достаточно влиятельную партию.

Скорее всего, новая Американская партия — это не игра вдолгую, а тактический ход, который направлен на то, чтобы оказать давление на республиканцев, попытаться остаться внутри Республиканской партии. Все-таки это партия власти и без нее Маску будет практически невозможно лоббировать свои интересы. Константин Блохин

Конечно, конфликт на руку демократам. Но со временем разногласия, скорее всего, сойдут на нет и логика здравого смысла все-таки победит: Трамп и Маск друг другу нужны. Последний — самый богатый человек в мире, он главный финансовый донор республиканцев. А они необходимы ему, чтобы проталкивать свои интересы. Тут рука руку моет, заключил политолог.

Фото: Президент США Дональд Трамп, Вашингтон. Francis Chung — Pool via CNP / www.globallookpress.com

Сумбур в политике США Проблема Илона Маска в том, что у него нет политических взглядов как таковых. Они отсутствуют. По крайней мере, до недавнего времени он их не проявлял, отметил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Поддержка Трампа — единственная политическая позиция миллиардера до недавнего времени. «Нельзя сказать, что основатель SpaceX поддерживал какую-то, допустим, консервативную повестку. В очень большой степени его критика гендерной политики была связана с личными переживаниями внутри собственной семьи. Сын изобретателя сменил пол*, так что это все на уровне личного восприятия», — пояснил американист.

Фото: Илон Маск на Южной лужайке Белого дома, Вашингтон, 9 марта 2025 года. CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Он уточнил, что нет политического кредо и у новой Американской партии, о которой еще три месяца назад никто ничего не слышал. Но с другой стороны, Маск с ее помощью сможет оттянуть к себе часть электората республиканцев. Тут кроется проблема, которую пока еще не очень широко освещают.

Дело в том, что люди, которые будут голосовать за Илона Маска (и такие обязательно найдутся) — из республиканского электората. А уже через год состоятся так называемые промежуточные выборы, и Республиканская партия не в восторге от того, что из-за ставленника Дональда Трампа они теряют голоса до выборов в сенат и конгресс. Рафаэль Ордуханян

Этот фактор куда серьезнее, чем создание самой партии. Тем более что прецеденты, когда миллионеры пытались создать новую силу в политике, уже были: в 1995 году миллиардер Росс Перо основал Реформистскую партию США. Он был более серьезным человеком, чем Илон, и все равно у него ничего не получилось.

Интересно Росс Перо дважды претендовал на пост президента США — в 1992-м как независимый кандидат и в 1996-м от своей Реформистской партии. Притом что во второй раз политика не допустили до теледебатов, он получил только 8% голосов избирателей. Считается, что это очень высокий процент для кандидата от третьей партии. Росс Перо дважды претендовал на пост президента США — в 1992-м как независимый кандидат и в 1996-м от своей Реформистской партии. Притом что во второй раз политика не допустили до теледебатов, он получил только 8% голосов избирателей. Считается, что это очень высокий процент для кандидата от третьей партии.

Собеседник 360.ru добавил, что сейчас Соединенные Штаты находятся в состоянии турбулентного развития. Поэтому едва ли партии Маска нужно предавать слишком серьезное значение — ее стоит рассматривать как сумбур политических реалий внутри государства. К тому же сам изобретатель не будет ее возглавлять.

Фото: Художественно оформленное отношение к Маску некоторых американцев. Michael Nigro / www.globallookpress.com

«Смысл партии — это победа на президентских выборах, и Маск будет искать своего ставленника на пост главы Белого дома. Сам он президентом стать не может по Конституции, так как родился не в Соединенных Штатах, а в ЮАР. Потому, конечно, ему придется действовать через кого-то», — сказал Ордуханян. Эксперт признал, что пока трудно наверняка угадать, кого выберет бизнесмен. У него сложились определенные отношения с премьер-министром США Джей Ди Вэнсом и тот, кстати, еще ни разу ничего не сказал против миллиардера. В любом случае публику ждут сюрпризы — сумбур так уж сумбур! *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.