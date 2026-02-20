Третья мировая на паузе? Зачем США стягивают авианосцы к Ормузскому проливу и почему там встали корабли России

Ситуация в Ормузском проливе скручивается, как тугая пружина, достаточно одного неверного движения, чтобы рвануло. США подтягивают в регион эсминцы и авиацию, а Россия, Иран и Китай проводят военные учения, усложняя американцам жизнь. В чем важность этого пролива и к чему может привести эскалация конфликта — в материале 360.ru.

Ормузский пролив — нефтяная артерия Ближнего Востока Ормузский пролив расположен в северо-западной части Индийского океана и соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману.

Интересно Длина пролива составляет примерно 190 километров. Ширина варьируется от 33 в самом узком месте до 95 километров.

Контроль над Ормузским проливом фактически принадлежит Ирану, из-за узости большая его часть относится к территориальным водам Исламской Республики и Омана. Безопасность в проливе контролируется Конвенцией ООН по морскому праву. Пролив имеет стратегическое и экономическое значение для региона: он является единственным путем в Персидский залив, через него проходит большая часть вывозимых с Ближнего Востока энергоносителей, в том числе и танкерная транспортировка нефти и сжиженного природного газа.

Фото: Скриншот «Яндекс Карт»

По этому маршруту свои энергоносители экспортируют Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ. Импортерами являются Китай, Индия, Япония, Южная Корея, страны ЕС. Ситуация в Ормузском проливе напрямую влияет на стабильность мировой экономики: от бесперебойного и безопасного судоходства зависит спрос и предложение на мировом рынке нефти и газа, а соответственно, от этого зависят цены на энергоносители. Альтернативные маршруты — трубопроводы — доступны только Ирану, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Обстановка накалилась США угрожают эсминцами, Иран — перекрытием пролива Давление Запада на Иран продолжается десятки лет, поэтому Тегеран выработал механизмы сопротивления, в частности, угрожая закрыть Ормузский канал, невзирая на экономические последствия. Юридически Тегеран не имеет права перекрывать пролив, все упирается в то, что он может это сделать благодаря своему расположению и линии островов, дающих такую возможность. В последнее время накал страстей между США и Ираном вышел на новый уровень. Переговоры между странами раз за разом заходят в тупик, несмотря на заверения пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левитт, что «определенные подвижки есть». Она признала, что «дистанция между сторонами остается критической».

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Противоречия заключаются в том, что Америка требует от Ирана ликвидировать ядерную программу, а Тегеран настаивает на своем праве развивать ядерные технологии и ракетные программы. Разрыв в позициях двух стран остается таким глубоким, что вряд ли Ирану и США удастся найти компромисс, требования сторон совершенно несовместимы. Ситуация усугубляется тем, что США перебрасывают в район Ормузского залива авианосцы. К USS Abraham Lincoln недавно присоединился авианосец Gerald R. Ford для усиления группировки. Полное развертывание планируется завершить к середине марта.

СМИ в панике — назревает большой конфликт Западные СМИ забили тревогу — мир готовится к противостоянию, от которого зависит экономическое благополучие множества стран, а также мир в регионе. The Wall Street Journal отметили возможность захвата танкеров с иранской нефтью в качестве инструмента давления на Тегеран. В газете также сообщили о переброске на Ближний Восток большой авиагруппы, которая помимо истребителей включает самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, способные контролировать огромные участки и координировать действия истребителей.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Телеканал CNN заявил, что США готовы нанести удар по Ирану в ближайшие дни. В газете The New York Times заметили, что американские военные намерены вести масштабную многонедельную кампанию вместо точечных ударов по ядерным объектам Ирана. Телеканал CBS News добавил, что США нанесут удар по Ирану 21 февраля. В Axios допустили, что Штаты добиваются смены власти в Иране. Израильские СМИ утверждают, что спасательные службы получили указания готовиться к войне. По их данным, Израиль планирует присоединиться к американскому удару, о котором говорят как о неизбежном.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Варианты «на столе» Американские официальные лица выражаются довольно сдержанно и говорят о дипломатическом решении конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы заключить сделку, но не исключил и других вариантов, которые «остаются на столе». Президент Ирана Масуд Пезешкиан также выразил готовность к диалогу — он заявил, что готов допустить на ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ. Тем не менее, Иран готовится к возможному конфликту и сооружает защищенные объекты на территории военных баз и других ключевых объектах, в том числе и ядерных. КСИР в ходе учений 17 февраля временно перекрыл Ормузский пролив. Верховный лидер Али Хаменеи прокомментировал появление американского авианосца словами: «Гораздо опаснее самого авианосца — средства, которыми мы можем отправить его на морское дно».

Фото: РИА «Новости»

Учения Ирана, РФ и Китая: миротворцы или раздражители Маневры начались, баланс сил покачнулся На фоне провала дипломатии Россия, Иран и Китай 19 февраля провели в Оманском заливе совместные военно-морские учения «Морской пояс безопасности — 2026». Учения стартовали в районе иранского порта Бендер-Аббас. Цель маневров — укрепление безопасности судоходства и координации на море. Фактически это стало ответом на проявленную агрессию США и возрастающее давление на Тегеран.

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Вмешательство российских и китайских ВМС значительно изменило баланс сил: место проведения учений совпадает с маршрутом, по которому американские эсминцы двигаются в регион. Выбор времени и места не случаен — так РФ и КНР продемонстрировали готовность к координации в случае эскалации конфликта со стороны США. Москва открыто заявила, что эпоха односторонних решений США в регионе завершилась. «Само присутствие нашего флота говорит, что мы поддерживали и будем поддерживать Иран. Мы демонстрируем это американцам и подвигаем американцев к диалогу и к более мягкой риторике в отношении Ирана», — заявил в беседе с 360.ru политолог, специалист по межнациональным конфликтам, эксперт Евгений Михайлов. Противостояние США и Ирана вышло на новый уровень. На стороне Америки — авианосная армада, авиация, у Тегерана — возможность перекрыть пролив и поддержка России. Присутствие военных кораблей России и Китая значительно осложнит оперативное планирование для Штатов, а также ограничивает свободу действий американских эсминцев.

Почти полвека агрессии и пропаганды закончились? В иранский порт Чахбехар зашел отряд кораблей Тихоокеанского флота: гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома», сообщили в Восточном военном округе. К ним присоединились корабли ВМС Китая и Ирана. Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани напомнил, что республика на протяжении 47 лет сталкивалась с присутствием внерегиональных флотов, а также с угрозами и пропагандой. Морские подразделения трех стран на учениях отрабатывают координацию действий и тактическую готовность в стратегически важной акватории.

Фото: IMAGO/Matrix Images / Nic Bothma / www.globallookpress.com

Присутствие российских кораблей в зоне предполагаемого конфликта вносит элемент непредсказуемости, в случае эскалации в противостояние окажутся втянуты ядерные державы. Михайлов рассказал, к чему это может привести. Он отметил, что американский дипломат Генри Киссинджер предупреждал, что нельзя допускать союзнической оси между Россией, Ираном, Китаем и КНДР. «И сейчас мы и видим эту определенную ось. Россия, Иран и Китай проводят совместные военно-морские учения. А перед этим Иран объявил о закрытии неба над этой территорией, потому что будут ракетные учения», — отметил политолог. На фоне этих событий через Гибралтар проходит второй американский авианосец, США готовятся к удару. По мнению Михайлова, если США настолько обнаглеют, что начнут атаковать при наличии китайских и российских ВМС, то союзники Ирана могут помочь, сбивая американские ракеты. «Непротиводействие напрямую американцам, но как бы помочь Ирану в обороне. Я такое допускаю. <…> Если американцы столь обнаглеют и при наличии китайских ВМФ и российского корабля будут наносить удары, подвергая опасности группировку, которая проводит учения, здесь уже последствия непредсказуемы», — отметил эксперт. По словам Михайлова, в учениях с российской стороны принимает участие корвет «Стойкий», и он не сможет противостоять американским эсминцам.

Больше это как демонстрация нашего присутствия. Евгений Михайлов

Россия на фоне навалившихся на нее угроз не может выделить больше кораблей, пояснил эксперт. При этом участие РФ в совместных маневрах демонстрирует приверженность союзническим договоренностям. По мнению Михайлова, американцам стоит задуматься, а «надо ли им это» — портить отношения с Россией и Китаем. КНР тоже «не в радости», если Штаты лишат их иранской нефти, как ранее венесуэльской. «Я думаю, что американцы все-таки сигнал поймут», — заявил политолог. Он напомнил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее говорил, что США хотят заключить с Россией контракты на большую сумму, а это свидетельствует о том, что американцам нет смысла вступать в конфликт с Россией по иранской тематике.