Сегодня 19:30 «Третий не стал». Юрист Трампа выпил два шота водки и заключил сделку с Лукашенко 0 0 0 Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com Мир

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Минск

Юрист президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Джон Коул рассказал, как пил водку с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске. Такая встреча поспособствовала заключению сделки между двумя странами.

Кто такой Джон Коул Джон Коул — 78-летний юрист с большим опытом. Он прославился тем, что в конце 90-х помог добиться от крупных табачных компаний выплаты компенсации в размере 386 миллиардов долларов. В 2021 году Коул возглавил многообещающий иск Трампа против компаний, занимающихся соцсетями, и обвинил их в цензуре. Впервые юрист встретился с политиком около 20 лет назад благодаря своей жене, экс-ведущей Fox News Грете Ван Сустерен. Та часто брала у Трампа интервью.

Фото: РИА «Новости»

Приключения Коула в Белоруссии В конце декабря Коулу позвонили из Госдепа и попросили об одолжении: посетить Минск и встретиться там с Лукашенко. Юрист согласился. Через несколько дней после звонка Коул и несколько американских дипломатов пересекли границу между Литвой и Белоруссией, после чего прибыли в резиденцию Лукашенко — Дворец Независимости. «Он такой большой, что Том Брэди не смог бы сделать пас из одного конца вестибюля в другой», — оценил Коул помещение.

Фото: РИА «Новости»

Обед с тостами под водку Отношения США и Белоруссии зашли в тупик в 2020 году на фоне протестов и арестов в республике. Спустя пять лет Лукашенко освободил осужденных тогда заключенных, чем ознаменовал осторожное дипломатическое сближение с американской стороной, сообщила газета Politico. Однако еще больше Белоруссия и США сблизились во время обеда Коула и Лукашенко с тостами за водкой. «Я выпил два шота, меня не вырвало, но и пить третий я не стал», — рассказал юрист Трампа.

Фото: Медиасток.рф

Персонализированный внешнеполитический курс Эпизод с водкой дает представление о том, насколько персонализированным стал внешнеполитический курс во время второго президентского срока Трампа, который назначил на должности своих друзей и союзников. «Критики возмущены отсутствием у них опыта. В конце концов, ухмыляются они, может ли магнат в сфере недвижимости Стив Уиткофф действительно вести переговоры о прекращении конфликта России и Украины, решении проблемы ядерной программы Ирана и окончании войны Израиля в секторе Газа?» — написали авторы материала.