Трампу всерьез захотелось контроля над Гренландией. Большая битва за Арктику началась?

Казалось бы, смешные заявления Трампа по поводу его амбиций в отношении Канады, Гренландии и Панамского канала должны веселить и радовать российского обывателя. Мол, скоро США окончательно откажутся от Украины и переключатся на другие направления. Отнюдь. Подобные речи в перспективе не несут для России ничего хорошего. Значит, Гренландия и Канада в составе Соединенных Штатов могут стать реальной проблемой для нас.

Если посмотреть на карту сфер влияния в Арктике, то становится совершенно очевидно, что Гренландия и Канада, которая, по заявлениям Трампа, может скоро стать 51-м штатом США, имеют большое значение и вес в этом регионе.

В обновленной арктической стратегии Пентагона Арктика обозначена как регион, который «превращается в арену стратегического противостояния». Главные противники здесь — Россия и усиливающий свое влияние в регионе Китай.

Фото: U.S. Department of Defense

«Арктика может пережить первое лето без льдов уже к 2030 году, и потеря льдов приведет к оживлению арктических морских путей и повышению доступности подводных ресурсов», — отмечала еще летом помощник главы Пентагона по арктическим вопросам. Битва началась Понятно, что большая битва за Арктику идет уже давно. Трамп просто решил придать ей дополнительное ускорение, заметил автор Telegram-канала «МАРДАН». Кроме вопросов безопасности, для США, разумеется, важны экономические и логистические вопросы.

При этом Канада считает Северо-Западный проход своими территориальными водами. Вот только Вашингтон с этим не согласен. Дескать, это международные воды.

Фото: U.S. Department of Defense

«Таким образом, получив Северо-Западный проход и Гренландию, США заберут себе и огромный кусок шельфа, в том числе за пределами исключительной экономической зоны. Тогда для США будет выгоден секторальный принцип разделения Арктики, которому сейчас следуют Россия и Норвегия. В соответствии с ним контролировать Арктику могут только арктические державы», — добавил «МАРДАН».

В связи с этим, конечно, стоит напомнить следующее. Отвечая на вопрос, готов ли Трамп пообещать, что воздержится от военных и экономических методов принуждения, чтобы установить контроль над Гренландией и Панамским каналом, Трамп ответил, что не готов.

Фото: Matt Bishop/Keystone Press Agency / Global Look Press

Это значит, что можно спокойно ожидать военной интервенции в страны, которые окажутся подчиняться. То же самое может касаться и Канады. В интересное время мы живем. Серьезность намерений Трампа ознаменовал и визит его сына в Гренландию. В результате избранный президент США заявил, что грядущая сделка «будет великой». Стратегическое значение

Арктика и для США, и для России будет иметь в будущем постоянно растущее значение. С изменением климата логистические возможности региона становятся привлекательнее, а природные ресурсы — доступнее.

Фото: U.S. Department of Defense

Кроме того, нельзя забывать и об основополагающем значении Арктики для стратегической безопасности сторон. Это регион, который является главным для контроля над траекториями собственных стратегических ракет и предупреждения о нападении со стороны врага. Другие стороны, например, ЕС и Китай, также явно не собираются оставаться в стороне от гонки за возможными арктическими призами. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

Фото: U.S. Department of Defense

«Гренландский вопрос — первый значимый геополитический конфликт с Европой для Трампа, еще даже не успевшего официально стать президентом США. Само возрождение в публичном поле этой темы показывает, насколько в реальности различны настоящие интересы Европы и Америки. То, что Евросоюз сам находится в подчиненном Вашингтону состоянии, ситуацию лишь усугубляет. Однако она показывает всю искусственность в настоящее время созданных во времена холодной войны союзов и блоков», — добавил эксперт. Тем не менее, по его оценке, мощь всех сопутствующих бюрократических институтов и интересов большой части элит требует продолжения противостояния в прежней логике.

И здесь Трамп выступает своеобразным ледоколом тех элит, что недовольны существующими объемами распределения ресурсов. Маск, Тиль и множество менее известных, но не менее сильных фигур явно не прочь воспользоваться теми средствами, что сейчас достаются корпорациям ВПК и прочим связанным с демократами компаниям и фондам.

Безусловно, эта американская активность явно не направлена на дружбу с Россией. Однако в мире, где руководствуются реальными геополитическими интересами, а не штампами холодной войны и мотивами личного обогащения, договариваться и просто жить намного легче. Цена будет большой

Меж тем не все так просто, как США хотелось бы. Для контроля над Арктикой американцам нужны ледоколы. И много. Но взять их пока неоткуда. У Штатов их на сегодня всего три (для сравнения — у России цифра приближается к 40), один из которых вообще не действует. И все они не атомные.

Россия — это единственная страна, у которой есть атомный ледокольный флот. На то, чтобы нечто подобное появилось у США, уйдут десятилетия.

«Кроме ледоколов, нужна инфраструктура на земле. Они говорят, что, дескать, хотят пользоваться Северным морским путем, как бы не спрашивая Россию. Хорошо, не вопрос. Пользуйтесь, даже если вы найдете ледоколы, а вы можете пройти весь Северный морской путь, не заходя в порты? Это же нужно провизию получать, топливо, ремонт производить. В конце концов, почему мы активно можем задействовать Северный морской путь? У нас есть полностью развитая прибрежная инфраструктура. Целиком. И если они не будут туда заходить, как они смогут пройти Северный морской путь?» — справедливо заметил политолог Дмитрий Родионов в беседе с 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

То же самое касается и Северо-Западного прохода (морской путь между Атлантическим и Тихим океанами, проходящий через моря и проливы Канадского Арктического архипелага). Допустим, американцы получат юридический контроль над ним. Но и там у них нет ничего. И активное участие США в арктической гонке обойдется им очень дорого, добавил Родионов.

Это будет стоит американцам намного больше, чем, например, конфликт на Украине, из-за которого уже сейчас есть достаточно серьезные вопросы к американским властям. И, собственно говоря, из-за чего Трамп во многом и выиграл эти выборы. Придется опять сказать избирателям, что нужно потерпеть и затянуть пояса?

Опять же — это вопрос не года, не двух, а нескольких десятилетий, чтобы создать хотя бы что-то приблизительно равное тому, что создано у нас. Вся наша военная инфраструктура в Арктике создавалась на протяжении всего XX века и даже более. Американцам же придется фактически начинать с нуля. Поэтому к американцам очень много вопросов, но пока мало ответов. Безусловно, усиление роли США в Арктике — угроза для России. Не сейчас, так потом.