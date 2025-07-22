Трамп выводит США из ЮНЕСКО. Почему американский президент принял это решение?
Политолог Блохин: Трамп продолжает курс на отказ от «ненужных» организаций
Белый дом объявил о том, что президент США Дональд Трамп намерен вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО. Какие причины сподвигнули американского лидера принять это решение и какие последствия ожидают организацию и США — разбирался 360.ru.
Почему США покидает ЮНЕСКО?
Политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что решение о выходе из ЮНЕСКО обусловлено идеологическими установками американского лидера, а также его прагматичном подходе к внешней политике.
«Трамп выступает против многообразия, он — консерватор. <… > Еще более сильный мотив заключается в том, что Трамп выходит из тех соглашений и организаций, <… > которые, как он полагает, сковывают американские возможности и не соответствуют американским интересам и слишком затратны», — сказал он.
По мнению эксперта, решение по ЮНЕСКО вписывается в общий внешнеполитический курс администрации Трампа, направленный на пересмотр глобального участия США, а также снижение международных обязательств и акцент на внутреннюю эффективность.
«Соединенные Штаты взяли курс на выход из этих соглашений и организаций в контексте общего мотива <… > создать более эффективную и конкурентоспособную модель экономики. <… > Это стратегия "America First", "Америка прежде всего" и все в таком духе», — отметил он.
Эксперт также указал на идеологические причины — недовольство США прокитайскими тенденциями в деятельности ЮНЕСКО.
«США критикуют ООН, потому что тратят на организацию большие деньги, а она не отвечает их интересам, выступая против Израиля и за поддержку Китая. А ЮНЕСКО — часть системы ООН».
Константин Блохин
Политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН
Какие последствия ожидаются из-за выхода США из ЮНЕСКО?
«Скорее всего, ЮНЕСКО потеряет финансовую подпитку и какие-то финансовые возможности», — заявил Блохин.
Кроме того, США могут выйти и из других международных организаций. Такая риторика периодически звучит в адрес разных структур, включая, в том числе НАТО. По мнению эксперта, Вашингтон предпочтет покинуть прежде всего те институты, которые имеют наименьшее влияние на глобальную политику и экономику.
«Культура для Трампа не важна. Его интересуют другие зоны и сферы влияния», — заключил он.