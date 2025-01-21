Трамп вступил, мир напрягся. Как отреагировали на нового президента США

Тридцатиминутная речь, которую теперь уже официально 47-й президент США произнес на собственной инаугурации, заставила некоторых наблюдателей испытать неприятный холодок, пробежавший по спине. Нет, ничего угрожающего или ужасающе неправдоподобного Трамп не сказал, тем не менее странное чувство начала конца этого мира — по крайней мере, таким, каким мы его знаем, — ощутили многие. Кого-то это расстроило, а кого-то порадовало. Я же остался при мнении, что делать выводы пока рано. С радостью точно не спешил бы.

Инаугурация Трампа: речь Итак, что же сказал новый хозяин Белого дома? Во-первых, Трамп фактически объявил войну (хоть прямо это и не произнес) так называемой прогрессивной повестке, заявив, что в США отныне снова только два гендера, соответствующих биологическим полам — мужскому и женскому. (Где-то истошными воплями зашлись гендерные активисты). Во-вторых, анонсировал ЧС в американской энергетике и старт программы усиленного бурения. (К гендерным активистам присоединились зеленые). В-третьих, пообещал переименовать Мексиканский залив в Американский, самую высокую гору Северной Америки Денали — в Мак-Кинли, а заодно вернуть Соединенным Штатам Панамский канал, подаренный Панаме Джимми Картером в 1977 году. (Тут уже пришло время напрячься лидерам стран Латинской Америки).

Фото: Wu Xiaoling/XinHua / Global Look Press

Еще в речи Трампа прозвучала довольно загадочная фраза о планах обложить пошлинами и налогами иностранные государства с целью «обогатить граждан США». Как позже выяснилось, в первую очередь это касается Канады и Мексики — пошлины в 25%, стран БРИКС, то есть и России — 100%. И даже Европы, если она полностью не пересядет на американскую нефтегазовую иглу.

Реакция Европы и России на слова Трампа Это заявление, как вы понимаете, не могло уже понравиться никому, особенно европейцам, которые и так находятся на грани экономического краха, обусловленного без(д)умной антироссийской санкционной политикой, а также слепым следованием воле американского сюзерена.

Впрочем, в своей первой реакции на услышанное лидеры стран ЕС постарались изобразить уверенность и призвали сограждан не страшиться Дональда Трампа. Но откровенно говоря, выглядело это жалко и неубедительно.

«Я также рекомендую всем и всегда держать спину прямо», — завил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отметив, что, несмотря на территориальные претензии 47-го президента США к Гренландии, Панаме и Канаде, границы должны оставаться неприкасаемыми. «У нас, европейцев, немцев, нет причин с тревогой смотреть на Вашингтон. Мы, европейцы, сильны; 450 миллионов европейцев — это больше, чем Канада и Америка вместе взятые. Если будем держаться вместе, у нас есть все основания быть уверенными», — постарался успокоить избирателей главный соперник Шольца на предстоящих выборах Фридрих Мерц.

Фото: Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц. IMAGO/P.Nowack / Global Look Press

«Давайте не будем вводить себя в заблуждение, конфликт в Украине не закончится завтра или послезавтра. Задача, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности», — прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон планы новой американской администрации закончить украинский конфликт в самое ближайшее время. На этом фоне разительно выделяются — в первую очередь своим спокойствием и уверенностью — слова Владимира Путина, поздравившего американского коллегу со вступлением в должность, а также выразившего готовность решать накопившиеся между США и Россией проблемы на основе равноправного и взаимоуважительного диалога. Разумеется, при наличии доброй воли со стороны Белого дома. В общем, слов было сказано много. Теперь осталось дождаться, что за ними последует. Прежде всего это касается решений самого Дональда Трампа.