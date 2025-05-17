Как остановить войну? Как сохранить жизни? Просто позовите американского президента Дональда Джона Трампа. И он совершит очередной миротворческий акт. Во всяком случае, в своих фантазиях.

Как говорится: «Все это было бы смешно, если б не было так грустно». Мир, очевидно, сходит с ума, и одно из следствий этого — нарастающее число конфликтов. Казалось бы, Первая мировая война, Вторая мировая и еще десятки локальных битв должны были научить человечество большему миролюбию. Научить ценить жизни, ценить нормальные отношения. Но этого не произошло. Одна война начинается за другой. Один конфликт, второй конфликт — и кажется, что число их растет, если не в геометрической, то в арифметической проекции уж точно. И тут появляется Дональд Трамп — человек, чувствующий дух времени, умеющий создать хайп. Миру нужен мир? Большой Дональд удовлетворит запрос толпы.

Фото: РИА «Новости»

На этот раз Трамп заявил, что остановил войну между Индией и Пакистаном. Причем не какую-нибудь, а ядерную. Именно так Трамп высказался в эфире Fox News: «Пакистанцы — блестящие люди; они производят невероятные продукты. Я остановил эту войну. Это была бы ядерная война, но теперь все счастливы». Хочется, конечно, уточнить — кто эти все? И знает ли Трамп историю — в том числе ту ее часть, которая рассказывает о давних спорах Индии и Пакистана? Не уверен. Трампу не важно, что говорить, — ему важен сам факт того, что он поднимает ставки в новостях. Есть запрос? Надо его удовлетворить. И пусть с реальностью это не имеет ничего общего, но высказывание в публичной плоскости и есть эта новая реальность. Трамп — эталонный постмодернист, и он действует в соответствии с законами постмодернизма. Когда казаться куда важнее, чем быть. И это лицемерие, без шуток, отвратительно.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Напомню, что конфликт между Россией и Украиной Трамп обещал остановить за 24 часа. Меж тем пошел четвертый месяц. Много слов, много пафоса, но на деле — в общем-то, ничего внятного. Трамп говорит о том, что нужно остановить войну, что нужно сохранить человеческие жизни, а в реальности власти США дают оружие Украине и американский самолет координирует ракетные удары по Крыму. Ложь, одна ложь. Разговоры о том, что Трамп хочет мира, — чепуха. Он хочет исключительно одного: видеть свое имя на первых страницах газет каждый день и каждый час. Заявления о том, что конфликт между Россией и Украиной будет остановлен Трампом, — абсурд. Единственный, кто может принести мир, — это русский солдат, и только через победу.

Фото: РИА «Новости»

Трамп — не миротворец; он фантазер. Ну и гениальный делец, конечно. А появление его на вершине объясняется просто. Вспомните фразу Грамши о том, что страшные вещи происходят тогда, когда старое разрушено, а новое еще не придумано. В такие моменты в первый ряд выдвигаются экзальтированные персонажи, демагоги и авантюристы, седлающие волны чаяний масс. Именно это делает Дональд Трамп. Делает очень ярко. Но верить ему нельзя. Ни в коем разе нельзя. Он обманет — иначе он не научен. Впрочем, сам Трамп назовет это иначе. Ведь такое понятие, как «обман», для него в принципе не существует.