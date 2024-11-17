Трамп устроит Афганистан демократам. Республиканец встал на тропу мести

Избранный президент США Дональд Трамп всерьез изучает вопрос о создании трибунала для военных, участвовавших в выводе войск из Афганистана. На эту кампанию Штаты потратили несколько триллионов долларов, которые можно было бы направить на развитие собственной страны — такова риторика нового лидера Соединенных Штатов Америки. Его команда планирует провести чистку в Пентагоне, выбросив оттуда людей Джо Байдена. За словами о «наказании» стоит желание Трампа отомстить демократам во главе с Байденом и укрепить собственный авторитет. Афганистан же — просто повод, уверен политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Расстрельные списки» О желании команды избранного президента устроить чистки в Пентагоне стало известно еще несколько дней. Уже тогда стало ясно — на выход отправятся сторонники Джо Байдена, а также причастные к выводу американских войск из Афганистана. Теперь же источники NBC News сообщили, что Трамп думает о передаче ответственных за это решение чиновников и военных под трибунал.

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По данным источников, команда Трампа уже составляет списки для привлечения к ответственности. Сейчас юристы проверяют, можно ли осудить военных и чиновников по статье о госизмене. Возглавить эти процессы может Мэтт Флинн — бывший заместитель помощника министра обороны США по борьбе с наркотиками и глобальными угрозами. Американские войска вывели из Афганистана в 2021 году — во время президентства Джо Байдена. Дональд Трамп тогда обрушился на него с гневной тирадой — республиканец назвал это унижением и «самым позорным днем в истории страны». Однако ранее и сам Трамп заявлял о нецелесообразности присутствия военных в Афганистане. За желанием наказать военных увидели желание разделаться с Джо Байденом и демократами в целом.

Месть демократам Происходящее в команде Трампа прямо сейчас можно назвать игрой в слова, рассказал 360.ru политолог-американист Константин Блохин. По его словам, сейчас сторонники республиканца хотят обвинить президента Джо Байдена в выводе войск. Хотя еще несколько лет назад сам Трамп критиковал траты на военное присутствие в Афганистане. «Трамп постоянно говорил, что при Байдене и всех остальных, при Буше-младшем они там потратили восемь триллионов долларов на Афганистан на Ирак, и лучше бы они туда не вторгались, а потратили эти деньги на внутреннюю инфраструктуру США. И сам Трамп говорил: „Я буду выводить войска, я закончу все эти войны и так далее“», — напомнил эксперт.

Фото: CNN/XinHua / Global Look Press

Он предположил, что избранный президент может использовать эту тему в своих интересах, стремясь восстановить собственный авторитет и закрепить власть в республиканских кругах. «А сейчас, следовательно, просто пытаются, скорее всего, таким образом в очередной раз отомстить демократам, покритиковав их: „А почему вывели?“» — объяснил Блохин. Эксперт добавил, что останься Штаты в Афганистане, Россия могла бы создавать им там определенные трудности. Но войска вывели не просто так — акцент во внешней политике США давно сместился в другую сторону.

Потеряли деньги и господство США покинули Афганистан, потому что присутствие там было дорогим и неэффективным. Штаты переключились на более важные для себя направления, сосредоточились на борьбе с двумя «противниками» — Россией и Китаем. «Во-первых, деньги были потрачены. Во-вторых, самое главное, они потеряли мировое господство», — отметил Блохин.

Фото: Danita Delimont Stock Photograph/d 37 u 10 14 06 / Global Look Press

«Они вторглись туда, сконцентрировались на Афганистане, на Ираке. Когда они туда вошли, стала расти цена на нефть <…> Афганистан, Ирак — их ключевые, стратегические ошибки в борьбе за мировое господство, потому что если бы они туда не вошли, <…> сейчас бы таких проблем не имели», — добавил политолог. Зачем Трампу Афганистан Понятно, что официально все обвинения в выводе войск будут направлены в сторону Байдена, объяснил Блохин. Однако решения по столь серьезным вопросам принимает не только президент. Речь идет и о советнике по нацбезопасности, и о директоре ЦРУ, о главе Пентагона, госсекретаре и других высокопоставленных чиновниках. По мнению американиста, Афганистан сейчас абсолютно не интересует Дональда Трампа.

Скорее всего, если будет какая-то эскалация, то она будет по линии Израиль-Иран. Все будет делаться для того, чтобы защитить Израиль, а в Афганистан вряд ли они войдут. Они сейчас с Афганистаном не будут заниматься. Сейчас для них, особенно для Трампа, [интересен] растущий Китай. [В приоритете] вбивание клиньев между Россией и Китаем, попытка оторвать Россию от Китая. Константин Блохин

Все заявления Дональда Трампа о наказании причастных к выводу из Афганистана следует воспринимать в контексте внутриполитической борьбы, объяснил собеседник 360.ru.