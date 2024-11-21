Ровно через два месяца — утром 21 января — мир проснется вместе с новым американским президентом Дональдом Трампом. Политик пообещал завершить украинский кризис, остановить палестино-израильский конфликт. Получится?

Демократ, что важно. Развязал два крупнейших конфликта: на Ближнем Востоке и в Европе. Кстати, не без участия рубахи-парня Зеленского, что пришел к власти с «мирным планом». Игнорирование Минских соглашений — намеренное, в этом признавались западные игроки неоднократно — привело к жутким последствиям. Россию попытались загнать в угол, наплевав на договор о безопасности, — и Москва начала СВО.

Трамп был президентом США с 2016 по 2020 год, за время его правления Штаты не ввязались ни в один военный конфликт, напротив, американцы сократили свой контингент в Сирии, Ираке и Афганистане. Трамп — прекрасный переговорщик, непредсказуемый — так мягко выражались обозреватели CNN, намекая на то, что Дональд, простите, придурок.

Байден, обещавший стать «союзником света», продолжал заветы Обамы — выводил Америку из «тьмы», в которую Штаты погрузил Трамп. А он ли?

Во время президентства демократа Барака Обамы США ввязались в четыре военные кампании за пределами своих границ: Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия.

Получается, плохой Трамп войны пытался закончить, а хорошие Обама и Байден начинали

Вот и теперь, когда новый старый Трамп обещает положить конец кровопролитию, еле передвигающийся пенсионер Джо обостряет ситуацию до уровня ядерной войны. В Россию полетели ATACMS, на Украине погасили свет.

Кому это выгодно? Москве — нет, Киеву — нет. Если только отдельным парням из Вашингтона и Брюсселя, которые пилят бюджет по линии ВПК, ну и Зеленскому — для него, наверное, готовят камеру, если конфликт закончится.

Европе, кстати, тоже невыгодно: дешевых энергоносителей нет, экономика в упадке. Да и Штатам преференций маловато, если в глобальном смысле, их экономику тоже лихорадит.

Повторимся, плюшки получают те люди, которым важно освоить до конца триллионы долларов на военное производство… ценой человеческих жизней.

Такая она, сложная политика — простыми словами Ракитского.