Трамп собрался убивать всерьез? Зачем главный писдилер послал армаду к Ирану

США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, перебрасывая туда истребители, самолеты-заправщики и системы ПВО. Накануне в регион прибыла авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln. Дональд Трамп предупредил, что у Америки рядом с Ираном сейчас сосредоточена «огромная армада». Больше, чем в Венесуэле. И тут же заявил о возможной сделке с Тегераном. Чего он добивается от республики, разбирался 360.ru.

«Армада» Трампа и Abraham Lincoln О том, что ударная группа ВМС США во главе с Abraham Lincoln приблизилась к зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил США, в минувшее воскресенье в комментарии Fox News заявил высокопоставленный американский чиновник. При этом он уточнил, что пока авианосец не готов к участию в полноценных оперативных действиях. Возникает вопрос: а к чему тогда это было? Тут все очень просто: побряцать оружием для Белого дома было необходимо, чтобы ответить на жестокое подавление в Иране масштабных антиправительственных акций, начавшихся из-за критического падения национальной валюты. Страна буквально полыхала с конца декабря.

По неподтвержденным данным, на пике демонстраций (8 и 9 января) в Иране убили до 30 тысяч человек. Такую статистику приводят источники журнала Time. По их словам, в эти дни мертвых было так много, что их тела просто не успевали убирать с улиц. Не хватало мешков для трупов и медицинских машин. Вместо последних в итоге пришлось использовать прицепы. Проверить эту информацию сейчас невозможно: хотя власти в какой-то момент пообещали, что вернут жителям доступ в Сеть, интернет продолжают глушить. Некоторым иранцам, впрочем, удалось обойти блокировку, благодаря чему в распоряжении NYT появилось около четырех десятков видео с митингов. На них видно, насколько жестоко действовали правоохранители, используя слезоточивый газ, дубинки и стрелковое оружие. По словам очевидцев, по людям стреляли с крыш зданий.

В Тегеране на фоне американской военной активности на Ближнем Востоке вспоминают весь свой предыдущий опыт, «особенно героических битв июня», и обещают, что дадут отпор любому акту агрессии. С таким предупреждением 26 января выступил официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

Чего хочет Трамп от Ирана сейчас? Действия президента США в этом году на иранском направлении вызывают крайне противоречивые эмоции у экспертов по Ближнему Востоку. Складывается впечатление, словно республиканец уже сам не знает, чего хочет, говорит член Совета по внешней и оборонной политике России Андрей Климов.

Поступки американского лидера, по его словам, можно сравнить с попыткой играть в быстрые шахматы сразу на нескольких досках. Только все это на политическом контуре. И логика действий республиканца выглядит при этом весьма традиционной для крупного американского бизнесмена.

Фото: U.S. Department of War

«Создается впечатление, что Трамп действует по инстинкту финансового спекулянта, когда видит, что здесь или там становится жарко и, значит, можно что-то замутить. На мой взгляд, у него нет какого-то строгого расчета, который заранее готовится в неких закрытых институтах США», — подчеркнул он в беседе с «Парламентской газетой». Иранский журналист Хаял Муаззин при этом убежден, что хаотичными действия Трампа кажутся только на первый взгляд. Да, с одной стороны, американский президент наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке, угрожая Исламской Республике, а с другой — говорит, что хочет сделку, что Тегеран выступает за переговоры. Но в Иране эти метания трактуют во вполне однозначном ключе.

Интересно Источники Israel Hayom говорят, что Трампа пытается отговорить от ударов по Ирану его специальный посланник Стив Уиткофф. По их словам, он пересылал ему сообщения главы иранского МИД Аббаса Аракчи о том, что конфликт нужно предотвратить. Также Белый дом получал обращение от президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана о том, что Иран не хочет войны.

«Иран прекрасно понимает, что Трамп хочет поступить хитрым образом — начать переговоры, обмануть его и параллельно начать военные действия. Никаких переговоров Иран не просил, их не будет», — пояснил Муаззин в комментарии 360.ru.

Шаги Трампа вызывают ощущение, что США действуют без четкой стратегии. Однако на самом деле речь идет о попытке сдержать системный сдвиг в мировой архитектуре, где Иран становится более сильным мировым игроком, неподконтрольным Западу. Поэтому давление на Тегеран — это не региональная тактика, а реакция Вашингтона на утрату глобального доминирования. Хаял Муаззин

Журналист напомнил, что Трамп не получил желаемого ни через санкции, ни через хаос протестов внутри страны. Поэтому единственная оставшаяся карта у него в руках сейчас — это угроза удара. Более того, по мнению Муаззина, глава Белого дома, пусть и говорит о переговорах, на самом деле прекрасно понимает, что Тегеран не готовится к диалогу, а готовится к войне.

Интересно Летом 2025 года Трамп уже атаковал Иран. Тогда американские ракеты нанесли удар по объектам ядерной программы страны. А в 2020-м, во время первого президентского срока республиканца, в результате действий США был убит Касем Сулеймани — один из руководителей элитного подразделения Вооруженных сил Ирана — Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

США долгое время связывали свою агрессию против Ирана то с темой противостояния ядерной программе, то с сирийским конфликтом, который использовали для своих попыток усмирить иранские спецслужбы, напоминает Андрей Климов.

Фото: Nicolas Maeterlinck / www.globallookpress.com

Белый дом точно потянет? В 2026 году главным стал вопрос, а потянет ли администрация Трампа все развязанные ею конфликты одновременно. Их, как мы помним, немало. Помимо Ирана, речь идет о Северной Америке с Гренландией, Центральной Америке с Кубой, плюс Венесуэла, Юго-Восточная Азия с Тайванем, Корейский полуостров и Япония. Также Климов выделил несколько зон в Африке.

Характерная деталь: для того чтобы укрепить свое присутствие вблизи Ирана, американцы спешно передвигают туда силы, флот, авиацию из Юго-Восточной Азии. То есть при всем объеме сил и средств США они не безграничны, там есть много вопросов. Андрей Климов

Все это еще без учета того, что на внутреннем фронте у Штатов все стабильно плохо, и масла в огонь сейчас особенно подливают массовые протесты в Миннеаполисе, где агенты ICE убили уже двух американцев — молодую женщину Рене Гуд и медбрата Алекса Претти.

Что хотят взять под контроль США на самом деле Политолог Каринэ Геворгян при этом убеждена, что Трамп на самом деле очень хорошо понимает, чего хочет от Ирана, как бы ни выглядели его заявления со стороны и как бы их ни трактовали его противники.

«Есть линия, что он сумасшедший и пытается отыграть старые обиды, поэтому ведет себя непредсказуемо и бузит, всех ставит на уши. Но, на мой взгляд, все-таки можно предположить противоположное, и в большей степени иранская операция нацелена на взятие под контроль морских торговых путей», — пояснила собеседница 360.ru.

Вся эта армада необходима для того, чтобы взять под контроль Баб-эль-Мандебский пролив, Аденский залив и акваторию Красного моря — вплоть до Суэцкого канала. Но даже в собственной команде Трампа, по непроверенным, конечно, данным, есть раскол. Например, Уиткофф и Джаред Кушнер возражают против удара по Ирану. Несмотря на воинственные заявления Нетаньяху и израильских министров, в самом Израиле с тревогой к этому относятся. Каринэ Геворгян

По оценке Климова, Трамп продолжит пытаться играть на том, словно его все касается, это важно для такого тщеславного политика, поскольку создает иллюзию, что хозяин ситуации и «властелин мира» здесь именно он.

Фото: White House

«Считаю, Трамп пользуется нестабильностью международной ситуации. Ему кажется, что чем она турбулентнее, тем больше у него шансов проявлять себя в качестве „главного начальника“. Прибавьте сюда и то, что, помимо проведения ноябрьских промежуточных выборов в конгресс, в июле будут отмечать 250-летие независимости США. Также у самого Трампа в 2026 году юбилей — 80 лет. И он, полагаю, ищет себе подарки по всему миру», — не исключил эксперт.

Что в итоге? Пока миру остается наблюдать за этой типичной ситуацией взаимного сдерживания, когда все прекрасно понимают, что могут нанести друг друг ущерб, но первый шаг никто делать не хочет. И связано это, как полагает «Военная хроника», с тем, что воспримут такой шаг исключительно как попытку тотального уничтожения оппонента. «Все в этой ситуации боятся пересечь черту, после которой противник решит, что его убивают всерьез, и в ответ тоже начнет убивать. Так и живут. У одних красный флаг мести, у других заявления, что без них не может закончиться ни одна война», — убеждены авторы «ВХ».