Дональд Трамп рассказал, что 17 июня поговорил по телефону с Владимиром Путиным. По словам американского лидера, президент России предложил ему посреднические услуги в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, от которых Трамп в довольно саркастической манере отказался.

«Я ему ответил: окажи мне услугу — будь посредником у себя. Давай сначала займемся Россией, хорошо? Я сказал: Владимир, давай сначала разберемся с Россией. А этим можешь заняться потом. Но, думаю, там тоже все уладится и нам с этим удастся разобраться. Хотя погибло очень много людей», — процитировали американские СМИ ответ главы США, поданный в его собственной интерпретации. Нет так нет, чего заводиться-то? Вот только, как позже выяснилось, никакого «разговора накануне» у Трампа с Путиным не было. «Дело в том, что сейчас жизнь настолько насыщена политическими событиями, что, когда ты говоришь „вчера“, подразумеваешь ретроспективу в последние три-четыре дня, как минимум. Речь идет именно о том разговоре, о котором мы давали сообщение в субботу», — прокомментировал слова потерявшегося во времени хозяина Белого дома пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Таким образом позавчера Трамп с Путиным не говорил. То есть говорил, но не позавчера, а в субботу. В любом случае это было точно не сегодня… Странная забывчивость президента США выдает его нервозность и усталость от проблем, которые вдруг внезапно навалились на его и без того озабоченную голову. Да и попытка увязать два конфликта — на Ближнем Востоке и на Украине — лишний раз подчеркивает, как все это его, мягко говоря, достало. Для него это, по сути, две равноценные проблемы. Равноценные в своей неудобности и несвоевременности. А также практически идентичные в том, что касается неумения и непонимания Трампом, как их решить или хотя бы просто подступиться. В обоих случаях он предпочитает действовать нахрапом, в стиле ковбойской дипломатии — сначала до смерти напугать оппонента возможными негативными последствиями, потом начинать с ним торг.

Вот только что на Украине, что на Ближнем Востоке окрики из Белого дома никого уже не пугают. Более того, те, кто, казалось бы, должны проявлять наибольшую лояльность к интересам США (Киев и Тель-Авив), демонстративно плюют на требования американского президента и даже активно втягивают его в свои авантюры.

В прошлый четверг (на этот раз точно) у Трампа состоялся другой телефонный разговор — с Нетаньяху. Тогда американский президент в категорической форме потребовал не начинать войну с Ираном. И что? Ничего. Нетаньяху просьбу Трампа проигнорировал. Приблизительно ту же картину мы наблюдаем с попытками США усадить Зеленского за стол переговоров, основой для которых должно стать фактическое признание Киевом поражения на поле боя. Вместо этого со стороны киевского режима слышим лишь постоянные ультиматумы и заявления о нежелании даже обсуждать тему утраты им контроля над значительной частью некогда украинских территорий.

Фото: Ukraine President Office/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Разумеется, Трампа, обещавшего закончить этот конфликт сначала за 24 часа, затем за 100 дней (кстати, и они уже прошли), все это, мягко говоря, сильно нервирует. Теперь еще и выкрутасы Израиля добавляют поводов для нервотрепки. Вот он и сердится, срываясь по поводу и без. Но кто знает, быть может, послушай он Путина в субботу и прими его предложение о посредничестве, эта война не зашла бы сегодня так далеко, когда речь идет о возможном прямом участии в ней самих США. Только в этом случае злиться Трампу придется уже на самого себя.