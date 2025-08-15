«Трамп сделает что-то ужасное». Чего боятся на Аляске перед саммитом России и США

Уже сегодня, 15 августа, на Аляске пройдет встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Они проведут переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Как город готовится встречать историческое событие — в материале 360.ru.

Отели в Анкоридже переполнены Белый дом объявил о том, что саммит состоится именно в Анкоридже, только за три дня до события, но этого времени хватило, чтобы желающие посетить город успели полностью забронировать все отели, которые еще оставались свободными, несмотря на туристический сезон. Как рассказала управляющая отеля Historic Anchorage Терри Русси в беседе с Anchorage Daily News, для многих путешественников мест уже не осталось. «Где они будут останавливаться? Отели переполнены», — недоумевает женщина. Русси отметила, что количество заявок на бронирование номеров резко возросло после новости о встрече Путина и Трампа. Часть отеля планируют занять журналисты, желающие вести трансляцию с места событий.

Российских журналистов, которые будут освещать саммит, разместили в спортивном центре университета Аляски Alaska Airlines Center. В здании оборудовали импровизированные апартаменты для представителей прессы.

Фото: Wu Xiaoling / www.globallookpress.com

Как местные власти готовятся к саммиту Местные власти также готовятся к историческому событию. По словам мэра Анкориджа Сюзанны ЛаФранс, администрация ведет совместную работу с должностными лицами военной базы Элмендорф-Ричардсон и представителями штата. «Мы активно готовимся, основываясь на имеющейся у нас информации. На данный момент мы не ожидаем масштабных перебоев в работе школ, транспорта или других муниципальных служб», — заявила она. А вот небо над Анкориджем с 15 по 16 августа перекроют. Информацию о временном ограничении опубликовало Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США. Воздушное пространство будет закрыто с 20:15 15 августа до 03:15 16 августа по московскому времени в радиусе порядка 48 километров. Причиной указали «перемещение VIP-персоны».

Что говорят жители Аляски о встрече Путина и Трампа Что касается местных жителей, то некоторые из них встревожены предстоящей встречей Трампа с Путиным. Беспокойство усилилось после того, как американский лидер допустил оговорку, сказав, что на саммит «едет в Россию». При этом глава США подразумевал Аляску, которая до 1867 года являлась частью Российской империи. По словам жительницы Анкориджа Коллин Хини-Мид, местные шутят между собой, зачастую используя саркастическую фразу, которая набирает все большую популярность в штате: «Пожалуйста, не продавайте нас обратно».

Фото: Wu Xiaoling / www.globallookpress.com

По информации The Telegraph, у этой шутки отчасти могут быть вполне реальные основания. Источники издания утверждают, что американский лидер может предложить главе России ряд экономических стимулов, в числе которых — разработка редкоземельных металлов на Аляске. Экс-сенатор от Аляски Холлис Френч также выразил опасения по поводу того, насколько выгодными для Соединенных Штатов будут итоги саммита. Политик не исключил, что американский президент пойдет на уступки России. «Знаете, я бы сказал, что мы ожидаем, что Трамп сделает что-то ужасное», — заявил Френч в беседе с журналистами.