«Дан приказ ему на запад». В Европе испугались, что Трамп «сдаст» Прибалтику русским
Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде только начались, а в Старом Свете, недавно испытавшем настоящий шок от выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, уже распространяется новая страшилка — о том, какие негативные последствия для Европы принесет внезапная оттепель в отношениях Москвы и Вашингтона.
Главный обозреватель по международным вопросам Financial Times Гидеон Рахман заявил о наличии у него неких данных, согласно которым США в качестве «комплимента» Кремлю готовы вывести войска из Прибалтики. Владимир Путин при этом якобы требует от Трампа гораздо больших «географических уступок» — отвода солдат еще дальше, куда-нибудь вглубь Европы.
«Последствия для остальной Европы также вызывают тревогу. Путин хочет вывести войска НАТО со всей территории бывшей советской империи. Европейские чиновники считают, что Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из Прибалтики и, возможно, дальше на запад, оставив ЕС уязвимым перед российской армией, которая, как предупреждают правительства стран НАТО, готовится к более масштабному конфликту за пределами Украины», — утверждает Рахман.
Обычно подобные измышления западных аналитиков ничего, кроме саркастической улыбки, не вызывают. Но тут явно не тот случай.
Попытки Британии и некоторых европейских стран, входящих в Североатлантический альянс, превратить Балтийское море во «внутреннее озеро НАТО» действительно вызывают серьезное беспокойство у российского руководства.
«Запад долго искал поводы вытеснить Россию из Балтики, но, не найдя их, решил выдумывать мотивы для совершения по сути пиратских захватов наших судов», — заявил экс-секретарь Совбеза, а ныне председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Может ли Москва в такой ситуации на самом деле требовать сворачивания натовской инфраструктуры у наших границ? Разумеется, может. Более того, уже потребовала, еще в декабре 2021 года, то есть почти за три месяца до начала СВО. Тогда Россия обратилась к США и в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе с официальным письмом, в котором предлагала «по-хорошему» вернуть всю военную составляющую альянса в Европе к состоянию на 1997 год. Так что в этом смысле в желании обезопасить собственные западные границы нет ничего нового.
Новизна происходящего в том, что в ЕС и особенно в Великобритании всерьез боятся, что Трамп согласится с российскими требованиями. Тем более что они совпадают с его собственными желаниями сократить расходы на американское военное присутствие в Европе.
Говорить, что так оно и в итоге и будет, конечно, преждевременно. Но наше предложение трехлетней давности еще в силе и, фигурально выражаясь, лежит на столе.
Только от мудрости и прагматичного подхода американцев зависит, захотят ли они его принять.