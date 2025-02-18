«Дан приказ ему на запад». В Европе испугались, что Трамп «сдаст» Прибалтику русским

Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде только начались, а в Старом Свете, недавно испытавшем настоящий шок от выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, уже распространяется новая страшилка — о том, какие негативные последствия для Европы принесет внезапная оттепель в отношениях Москвы и Вашингтона.

Главный обозреватель по международным вопросам Financial Times Гидеон Рахман заявил о наличии у него неких данных, согласно которым США в качестве «комплимента» Кремлю готовы вывести войска из Прибалтики. Владимир Путин при этом якобы требует от Трампа гораздо больших «географических уступок» — отвода солдат еще дальше, куда-нибудь вглубь Европы.

«Последствия для остальной Европы также вызывают тревогу. Путин хочет вывести войска НАТО со всей территории бывшей советской империи. Европейские чиновники считают, что Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из Прибалтики и, возможно, дальше на запад, оставив ЕС уязвимым перед российской армией, которая, как предупреждают правительства стран НАТО, готовится к более масштабному конфликту за пределами Украины», — утверждает Рахман.

Обычно подобные измышления западных аналитиков ничего, кроме саркастической улыбки, не вызывают. Но тут явно не тот случай.