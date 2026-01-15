Сегодня 15:00 Трамп решил присвоить Русскую Арктику: как раскрылась реальная цель гренландской аферы США Военкор Коц: Трамп замахнулся на Русскую Арктику, а ледоколы отожмет у Канады 0 0 0 Фото: Petty Officer 3rd Class Ryan Gra/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

Президент США Дональд Трамп затеял свою гренландскую эпопею вовсе не для того, чтобы не пустить на остров Россию и Китай. Настоящая его цель — получить широкий доступ к ресурсам Арктики. Правда, ледоколов у страны осталось два. И один не на ходу. Но республиканец, вероятно, сможет решить этот вопрос в свойственной себе манере — отожмет у кого-нибудь. Например, у Канады. Она же рядом. Далеко ходить не надо. И зачем ей их целых 15?

Спор за хребет Гаккеля В одном из последних своих заявлений Трамп подчеркнул, что собирается развернуть в Гренландии элементы перспективной системы ПРО «Золотой купол». Создание ее он считает одним из главных приоритетов нынешнего президентского срока (помимо того, чтобы сделать Америку снова великой, как мы помним). Также продолжаются его разговоры в пользу бедных о якобы снующих возле острова подлодках и эсминцах Китая и России. Однако настоящая цель гренландской эпопеи Трампа — получить широкий доступ к ресурсам Арктики. «На сегодняшний день на львиную долю арктического пирога (до 47% нефти и до 70% газа) рассчитывает Россия. Мы претендуем на так называемый хребет Гаккеля — большую часть подводного арктического шельфа площадью более миллиона квадратных километров, являющегося продолжением континентальной плиты, на которой стоит наша страна. Со всеми скрытыми подо льдом богатствами», — отметил он в своем телеграм-канале.

При этом в датской реальности хребет Гаккеля является продолжением Срединно-Арктического хребта. Но, как подчеркнул Коц, такой подход сильно урезает площадь территории, на которую претендует Россия. Впрочем, подкрепить свои притязания Дании особо нечем, в то время как у Москвы есть главный аргумент в споре за богатства Арктики. А именно — самый мощный и многочисленный в мире ледокольный флот плюс сеть заполярных военных баз.

Дискуссии о государственной принадлежности арктического шельфа продолжаются уже более 20 лет. И, видимо, падкий на чужие ресурсы Трамп решил поставить в этом споре точку. Логика происходящего очевидна. Гренландия позволяет США замкнуть арктическую дугу — от Аляски до Северной Атлантики. Александр Коц

Ледоколов — почти ноль Таким образом, для Вашингтона этот остров — прямой доступ к арктическому ресурсному узлу. И сейчас Трамп будет изо всех сил поддерживать точку зрения Копенгагена, ведь она позволяет ему претендовать на значительную часть хребта Гаккеля. Более того — гипотетически Штаты могут даже получить шанс давить на Северный морской путь и ограничивать доступ российских стратегических подлодок в Арктику. Но, как подчеркнул Коц, все это возможно лишь в теории.

«На практике же у США всего два исправных дизельных ледокола — Polar Star и Healy. У России кораблей ледового класса — десятки, из них девять — атомных. И новые продолжают строиться. Так, в конце 2025 года в Санкт-Петербурге заложили атомный „Сталинград“ проекта 22220 „Арктика“», — уточнил он.

Как президент США собирается решить эту проблему — не очень понятно. За один срок ледокольный флот построить невозможно. Осенью 2025 года Трамп на встрече с лидером Финляндии Александром Стуббом заявил, что Америка планирует купить у страны 11 ледоколов.

«У нас намечается крупный заказ. Мы покупаем ледоколы. В основном строим их вместе: четыре там и семь здесь. Мы, как мне кажется, получили довольно выгодную цену», — сказал республиканец. Он отметил, что на данный момент США имеют только один ледокол, в то время как у других стран таких кораблей больше.

Тут же Трамп добавил, что финны строят лучшие ледоколы в мире и вообще Финляндию можно считать «практически монополистом» в этой сфере. Вместе с тем, по его словам, Штаты хотят не просто покупать у нее ледоколы, но и перенимать опыт их создания. Планируется, что первый финский ледокол будет передан Соединенным Штатам в 2028 году. Если что-то пойдет не так, Трамп всегда может попробовать прибрать к рукам и Канаду. У нее, как уточнил Коц, есть целых 15 ледоколов.