Сегодня 13:56 Трамп-разрушитель. Будущий президент США анонсировал грандиозные перемены Публицист Белов: реформы Трампа могут похоронить весь киевский режим 0 0 0 Фото: Brandon Bell/POOL / Global Look Press Эксклюзив

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Ленты новостей вчера буквально взорвало сообщение о том, что избранный президент США хочет «произвести фурор» своими указами в первый же день после официального вступления в должность. Информагентство Reuters сообщило, что Дональд Трамп одним из первых своих шагов на посту планирует подписать более 25 указов и директив, призванных значительно изменить государственную политику.

Что это будут за указы и каковы могут быть их последствия, разумеется, пока не сообщили. Еще бы, по законам жанра шоу-политики, в которую давно превратилась политическая жизнь в странах коллективного Запада, сохранять интригу необходимо вплоть до последней секунды, а то эффект будет смазан. Тем не менее некоторые небезосновательные предположения о том, что нам следует ожидать, все же есть. Во-первых, речь пойдет о ранее анонсированных назначениях в команде Трампа, не требующих дополнительного утверждении через конгресс. Тут и должность советника президента по национальной безопасности, которым, скорее всего, станет Майк Уолтц, и пост спецпосланника Вашингтона на Украине, коим будущий хозяин Белого дома выбрал Кита Келлога, и место пресс-секретаря новой администрации, на которое не без оснований претендует Кэролайн Ливитт.

Во-вторых, официально огласят кандидатуры людей на все прочие вакансии, для замещения которых потребуется уже согласие сената. Например, кресло директора ФБР опустело после того, как прежний руководитель ведомства Кристофер Рэй, назначенный, кстати, самим Трампом в 2017 году, подал прошение об отставке.

«Отставка Кристофера Рэя — великий день для Америки, поскольку это положит конец вооружения того, что превратилось в Министерство несправедливости США. Мы восстановим верховенство закона для всех американцев», — прокомментировал 47-й президент США новость об уходе главы ФБР, добавив, что будущий руководитель бюро Кэш Патель — «самый квалифицированный кандидат на этот пост за всю историю агентства». «Он стремится к тому, чтобы закон, порядок и справедливость были в скором времени возвращены в нашу страну. Мы хотим вернуть наше ФБР, и это произойдет», — отметил Трамп.

Фото: Кандидат на пост главы ФБР Кэш Патель. Ron Sachs — CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

Похоже, Патель не намерен откладывать будущие перемены в долгий ящик. Он уже назвал одним из первых своих решений открытие расследования против… Владимира Зеленского по обвинению в нецелевом использования Украиной денег американских налогоплательщиков. Ну, а если учесть, что кроме того Трамп уже пообещал отменить выделение 20-миллиардного кредита киевскому режиму, решение о котором позавчера принял Джо Байден — это, кстати, будет одним из тех самых 25 первых указов нового президента — то можно смело сказать, что планы «Трампа-разрушителя» по борьбе с американским «глубинным государством» вполне способны «похоронить» под обломкам как лично бывшего украинского комика, так и всю его хунту. А такие шаги новой администрации США можно только приветствовать.