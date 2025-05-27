27 мая 2025 17:02 Трамп прогнется под «ястребов»? Уже сейчас совершенно ясно — меморандум России отвергнут 0 0 0 Фото: Hu Yousong/XinHua / www.globallookpress.com Мир

США

Санкции

Дональд Трамп

Россия

Украина

Уже на этой неделе США с легкой руки Дональда Трампа могут ввести новые санкции против России. Несколькими днями ранее американский президент заявлял, что будет рассматривать этот сценарий «абсолютно точно». К чему приведет такое развитие событий, разбирался 360.ru.

Санкции и/или выход из переговоров О планах Трампа ввести очередные ограничительные меры против России в самое ближайшее время узнала газета The Wall Street Journal. По словам источников WSJ, в этот раз они, вероятнее всего, не будут включать банковские санкции. Подробностей о других вариантах рестрикций собеседники газеты не привели. Сам республиканец несколькими днями ранее категорично заявил, что рассматривает возможность введения санкций против России абсолютно точно.

Тогда же он обвинил президента Владимира Путина в том, что он «совершенно сошел с ума».

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но если он ее получит, это приведет к падению России!» — указал Трамп.

На фоне этого WSJ уже построила теорию о том, что если «последний рывок» не даст результатов, станет возможен и выход Штатов из процесса урегулирования.

Президент Трамп ясно дал понять, что хочет заключить мирное соглашение путем переговоров. Он также предусмотрительно оставил все варианты открытыми. Кэролайн Ливитт пресс-секретарь Белого дома

Реакция Кремля После этой публикации ожидаемо последовала масса предположений, что же будет дальше. Ответы уже попытались получить у Кремля, однако там строить гипотезы и рассуждать на эту тему отказались. «Здесь какие-то, знаете, как говорят дипломаты, эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», — заметил Песков, когда его попросили оценить влияние возможных санкций на переговорный процесс России и Украины.

Фото: Liu Lei/XinHua / www.globallookpress.com

О возможном выходе Трампа из процесса российско-украинского урегулирования ранее писала и The New York Times. Но ее источники при этом заявляли о том, что в беседе с европейскими лидерами 19 мая республиканец дал понять, что не будет усиливать антироссийское санкционное давление.

Почему введение санкций неизбежно По мнению политолога, профессора Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, рано или поздно Трамп все равно одобрит новые антироссийские санкции, а его миролюбивая публичная риторика кардинальным образом поменяется.

«Дело в том, что президент США находится под сильным давлением оппозиции, либеральной прессы, европейских глобалистов и так называемых ястребов из Республиканской партии. Все они требуют, чтобы Трамп ужесточил свою политику в отношении Москвы», — пояснил эксперт в беседе с 360.ru.

Вечно сопротивляться этому давлению он будет не в силах. Формальным поводом для введения санкций может стать отсутствие прогресса в вопросе мирного урегулирования украинского кризиса. Уже сейчас понятно, что разрабатываемый Россией проект меморандума о мирном договоре с Украиной будет отвергнут Киевом и коллективным Западом.

Инициатором новых американских санкций, скорее всего, выступит не сам Трамп, продолжил Фельдман, а кто-то из сенаторов, к примеру Линдси Грэм. «Иллюзия нормализации отношений между Россией и США будет постепенно развеиваться. Без устранения первопричины украинского кризиса никакое экономическое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном невозможно», — заключил он.

Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Политолог Вадим Сипров также не исключил, что Трамп пожет пойти на то, чтобы ввести какие-то символические санкции против России. Таким образом, по его словам, политик сможет бросить кость русофобам, которых полно в Республиканской партии. Среди них и пресловутый Грэм — настоящий ястреб по части введения антироссийских санкций и каких-то совершенно безумных заградительных тарифов. «Вот он, в частности, месяца полтора назад выступил с инициативой поднять пошлины на всю российскую продукцию, а заодно и на все эти компании, которые работают с Россией. И это республиканец. Это сенатор от Республиканской партии», — напомнил Сипров.

А может быть, просто возьмет и сделает очередное китайское предупреждение в адрес Кремля, потом еще раз позвонит Путину и скажет ему: Владимир, ну ты же понимаешь, что меня обложили со всех сторон.

Перспективы США на российском рынке Но допустим, что санкции все-таки ввели. Как это отразится на бодро звучавших идеях налаживания экономического сотрудничества? Сипров убежден, что Штаты своих перспектив на российском рынке не утратят все равно. «Потому что им в любом случае потребуется российский уран, российская нефть тяжелых сортов, своей такой у них маловато, а закупать ее в Венесуэле им будет сложно. И им потребуется наш сжиженный природный газ, который они потом будут втридорога продавать европейцам», — констатировал политолог.

Фото: www.globallookpress.com

Тут также стоит учитывать, что своих добывающих и перерабатывающих мощностей у США недостаточно. Таким образом, экономически, несмотря на то, что объемы торговли у двух стран сравнительно небольшие, по критическим направлениям Штаты привязаны к России. «Поэтому взять и одним росчерком пера поставить американскую экономику в еще более сложное положение? Все-таки Трамп вряд ли пойдет на это. Но если он все-таки введет, очевидно, что очередной пакет не приведет абсолютно ни к чему», — добавил Сипров.

Как бы то ни было, продолжил специалист, пока о возможности введения санкций говорят лишь источники WSJ, причем анонимные. С учетом этого нельзя исключать, что газету просто использовали в качестве площадки для вброса, призванного «немножечко утихомирить американских русофобов».