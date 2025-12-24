Сегодня 06:01 Супер-дупер, йо-хо-хо: Трамп подался в пираты — почему план США вызвал хохот в Кремле? Аналитик Михайлов: новый суперлинкор США — лишь очередной «закидон» Трампа 0 0 0 Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Трамп пообещал флоту США «самый супер-дупер смертоносный» корабль в истории. Но пока Пентагон мечтает о рельсотронах и рисует картинки в нейросетях, наши «Ясени» уже ласково машут им перископами. Похоже, в Мар-а-Лаго забыли, что на каждый хитрый американский болт у России есть гиперзвуковой винт с левой резьбой. Почему же заявление Трампа вызвало взрыв смеха в Кремле?

Самый-пресамый лучший корабль Дональд Трамп представил концепцию корабля, который должен стать «самым смертоносным надводным боевым кораблем, когда-либо построенным». Лидер серии получит имя USS Defiant. В той же речи он тут же признал, что современный американский флот стал «старым, усталым и устаревшим». А затем выразил уверенность, что новые линкоры будут «в 100 раз мощнее любого линкора, построенного ранее», и станут символом «американской исключительности».

Я очень эстетичный человек, и я лично буду участвовать в проектировании этих кораблей вместе с ВМС. USS Defiant будет самым красивым кораблем в мировых океанах. Дональд Трамп

Фото: Andrea Hanks/US White House via Global Look P / www.globallookpress.com

Золотой флот пирата Трампа Программа «Золотого флота» предусматривает строительство 25 кораблей, закладка первых двух единиц должна начаться «немедленно». Министр ВМС Джон Фелан поддержал президента, заявив, что флот «отчаянно нуждается» в подобных платформах, которые способны не просто «отбивать стрелы», но и «убивать лучников». Такой шаг выглядит как отчаянная попытка угнаться за стремительно уходящим вперед российским военно-техническим прогрессом. Ставку Россия сделала на принципиально новую экосистему морского боя, где ключевую роль играет гиперзвуковое оружие. На этом фоне американское стремление построить гигантские плавучие платформы водоизмещением в 40 000 тонн смотрится как возвращение к концепциям 100-летней давности.

Фото: Andrea Hanks/US White House via Global Look P / www.globallookpress.com

Характеристики линкора класса «Трамп» Технические параметры USS Defiant поражают воображение. Водоизмещение нового линкора может превысить 40 000 тонн, что более чем в три раза превышает показатели эсминцев типа Arleigh Burke.

Длина корпуса достигнет примерно 268 метров при ширине в 35 метров.

Осадка судна будет варьироваться от семи до девяти метров.

Несмотря на свои колоссальные размеры, линкор должен сохранять высокую маневренность и развивать максимальную скорость свыше 30 узлов.

Энергетическая установка корабля будет комбинированной. Об атомных реакторах Трамп не говорил.

Бредово разрушительная мощь линкора Трампа Вооружение USS Defiant — гремучая смесь из еще не доведенных до ума технологий будущего и проверенных временем ракетных систем. Трамп пообещал, что линкор будет оснащен «самыми современными пушками и ракетами». Основным ударным кулаком станут гиперзвуковые ракеты Conventional Prompt Strike (CPS). Под них в носовой части будет выделен специализированный блок из 12 ячеек. Кроме того, линкор вернет на палубы надводных кораблей ядерный статус: он будет нести крылатые ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой SLCM-N, разработка которых была возобновлена по настоянию конгресса.

Фото: Mc2 Tajh Payne/U.S. Navy / www.globallookpress.com

Основной комплекс вооружения: Ракетные системы: 128 ячеек вертикального пуска Mk 41 VLS для ракет Tomahawk, Standard SM-2/SM-6 и противолодочных ракет.

Артиллерия будущего: электромагнитная пушка (рельсотрон) мощностью 32 Мегаджоуля, способная поражать цели на дистанциях, в десятки раз превышающих возможности традиционной артиллерии.

Традиционная артиллерия: две 127-миллимитровые установки Mark 45, адаптированные для стрельбы корректируемыми снарядами повышенной дальности (HVP).

Энергетическое оружие: лазерные системы мощностью от 300 до 600 киловатт для уничтожения беспилотников и крылатых ракет, а также 4 лазера ODIN для противодействия оптико-электронным сенсорам противника.

Оборона ближней зоны: зенитные ракетные системы RAM, 30-миллиметровые автоматические пушки Mk 38 и современные системы радиоэлектронной борьбы SEWIP Block III. Авиационная группа линкора будет включать конвертопланы V-22 Osprey и перспективные аппараты Future Vertical Lift (FVL), а также обширный парк морских и воздушных беспилотников.

Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«Этот корабль не выйдет в море» Триумфальные заявления из Мар-а-Лаго американское аналитическое сообщество встретило со скепсисом. Марк Кансиан из CSIS прямо заявил: «Этот корабль никогда не выйдет в море». Главная проблема, по его мнению, кроется в катастрофическом состоянии американской судостроительной базы. США утратили компетенции в строительстве крупных надводных боевых кораблей, и попытка создать линкор с нуля может обернуться промышленным фиаско. Один линкор класса «Трамп» обойдется бюджету в 15 миллиардов долларов. Для сравнения: головной корабль этого класса может стоить как полноценный авианосец типа Gerald R. Ford. Ключевые риски программы: Рельсотроны и мощные лазеры годами не могли выйти из стадии прототипов. Программа рельсотрона была США официально закрыта в 2021 году из-за технологического тупика и нехватки средств.

Американские верфи уже перегружены заказами, которые выполняются со значительными задержками. Эсминец USS John F. Kennedy отстает от графика на два года, программа фрегатов Constellation практически сорвана.

ВМС США последние десятилетия продвигали концепцию «Распределенных морских операций», предполагающую рассредоточение сил. Линкор — это концентрация огромной стоимости и огневой мощи в одной точке, что делает его уязвимым для массированных атак дешевых дронов и гиперзвуковых ракет.

Фото: Andrea Hanks/US White House via Global Look P / www.globallookpress.com

Очередной закидон Трампа Вопрос о реальном влиянии «Золотого флота» на баланс сил прокомментировал для 360.ru политолог и военный эксперт Евгений Михайлов. По его мнению, анонсированные Трампом «супер-дредноуты» — это очередной политический «закидон». Михайлов объяснил, что строительство таких гигантов — процесс крайне долгий, и даже заложенные сегодня корабли точно не будут достроены до конца президентского срока Трампа.

Это все мифические рассказы о величии и что Америка всех победит. Трамп фактически космические войны объявляет, только на морской глади. Обычным БЭКом сейчас можно потопить самый большой корабль. Евгений Михайлов

Политолог отметил, что современный американский флот уже столкнулся с проблемой устаревания флагманов, которые превращаются в «плавучие корыта». Попытка Трампа создать гигантские линкоры на фоне обещаний блокады Венесуэлы и побед в других регионах выглядит как пиар-акция, нацеленная на поддержку американского ВПК, полагает аналитик.

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«Линкор не будет угрозой для стран с менее громоздким и более эффективным оружием. У России хватает новейших видов вооружения, способных потопить любой американский корабль», — объяснил Михайлов. Россия готовится к звездным войнам? Одной из самых обсуждаемых тем в западных СМИ стала информация о том, что Россия якобы разрабатывает оружие против спутниковой группировки Илона Маска Starlink, активно используемой в зоне СВО. Речь идет о некоем «зональном оружии» — облаках высокоплотной шрапнели, способных выводить из строя эшелоны спутников на орбите. Такие «пеллеты» миллиметрового размера практически невозможно отследить наземными средствами, что позволяет эффективно и скрытно ослеплять противника. Евгений Михайлов предположил, что «дыма без огня не бывает». Хотя официальная Москва выступает против гонки вооружений в космосе, Россия должна быть готова к любому противостоянию, отметил он.

«Я допускаю, что у нас уже есть технологии, способные работать против Starlink, но мы их не используем, так как против войны в космосе», — отметил Михайлов. Шура, откуда у вас гиперзвук? В заявлениях Трампа USS Defiant обладает колоссальным наступательным потенциалом благодаря гиперзвуковым ракетам CPS и ядерным SLCM-N. Однако никакого гиперзвука, как напомнил Михайлов, у США пока нет вообще. В то время как Россия, Китай и Северная Корея уже обладают работающими системами, американские пуски остаются неудачными. «Фантазии. Выдает желаемое за действительное. Это в формате Трампа. Думает, ему можно, это простят. Говорит, гиперзвук. Для Америки это будущее, а мы сейчас занимаемся еще более высокими скоростями», — подчеркнул политолог.

Фото: Tass/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Америка вся в долгах. На эти корабли нужен бюджет. Вполне вероятно, что и мощностей для их производства у США нет. Евгений Михайлов

Михайлов не исключил, что анонсированный Трампом «Золотой флот» — это попытка повторить обманный проект «Звездных войн» 80-х годов, чтобы втянуть Россию в разорительную гонку.

Они думают, что и сейчас можно русских обмануть, напугать новыми кораблям. А нас уже пугать-то нечем. У нас есть такие технологии, что им нужно бояться. Может, они именно из страха и заявляют о том, что у них все хорошо, все будет строиться и очень быстро, и снаряжаться тем, чего у них и нет, а у России есть. Евгений Михайлов