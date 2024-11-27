«С удовольствием примет приглашение». Трамп может приехать в Москву на 9 Мая

Согласие премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить празднование Дня Победы в Москве — это знаковое событие, так как страна является членом НАТО и ЕС, заявил 360.ru политолог Вадим Сипров. По его словам, в 2025 году 9 Мая в столицу могут приехать и другие западные лидеры, в том числе победивший на выборах президента США Дональд Трамп.

Первая ласточка

Эксперт напомнил, что Словакия участвовала в поставках оружия ВСУ. Однако позиция Фицо вызывает много вопросов со стороны стран Запада в силу своей самостоятельности.

«Сейчас ведется работа по приглашению мировых лидеров на празднование годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москву. И, вполне возможно, что мы на Красной площади увидим много лиц, которых и не ожидали», — отметил политолог.

Приглашение могут направить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Уже есть предварительное подтверждение, что на мероприятие приедет лидер Сербии Александр Вучич в составе большой делегации.

«Но если с Сербией все понятно (это всегда наш союзник на Балканах) то появление лидера одной из стран НАТО, пусть не из первого эшелона, но, тем не менее, — это первая ласточка», — добавил Сипров.

Кого еще пригласят в Москву

Самое интересное начнется после инаугурации Трампа, считает политолог. На волне поиска новых ориентиров в Европе значительная часть лидеров будет вынуждена продемонстрировать своим избирателям самостоятельность. В связи с этим на празднование Дня Победы в Москву могут пригласить лидеров Греции, Хорватии, Австрии, Болгарии и Турции.

«Безусловно, приглашение будет направлено и лидерам Китайской Народной Республики, лидерам других стран БРИКС, возможно, и тех стран, которые тяготеют к БРИКС и к незападному блоку, который сейчас активно формируется», — рассказал эксперт.

Сипров допустил, что президент Владимир Путин пригласит на празднование 9 Мая самого Трампа. Это станет лишним поводом напомнить о том, что в борьбе с фашизмом Россия и США выступали как верные, надежные союзники.