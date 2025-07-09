Сегодня 21:02 Трамп как диагноз: странная история американского президента 0 0 0 Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Дональд Трамп продолжает разрывать политические чарты. На этот раз он заявил, что угрожал Владимиру Путину разбомбить Москву в случае начала боевых действий на Украине. Хотите еще трамповских бомб? Они у него есть. Похожее предупреждение американский президент сделал и лидеру КНР Си Цзиньпину, если Китай нападет на Тайвань. Первая реакция на все это — «вызывайте санитаров!». Однако попытаемся разобраться, насколько реально прогрессирует заболевание.

Не знаю, читал ли Дональд Трамп великую повесть Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Скорее всего, читал. Так вот, сам Трамп все больше напоминает главного героя этого произведения — в том жили несколько личностей. Так и с американским президентом. Он рассуждает о переговорах, а после выдает оружие Украине. Он заявляет, что прекрасно поговорил с Путиным, а после удаляет это сообщение. Он постоянно противоречит сам себе.

Такими темпами слово «Трамп» скоро станет названием психического расстройства.

Как объяснить такое раздвоение? Во-первых, надо понимать, что в 2016 году, когда Трамп заходил на свой первый президентский срок, он был другим. На фоне реально опасной и, я бы сказал, откровенно инфернальной Хиллари Клинтон Дональд казался куда меньшим злом. Он говорил о социальном равенстве, традиционных ценностях и явно не был агрессивен по отношению к России. Его первые годы президентства вообще можно назвать очень неплохими. Меняться все началось эдак в 2018-м, когда Трамп, похоже, стал все больше зависим от внутренних американских игр. Судя по тому, что происходит сегодня, верх взяло израильское лобби.

Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В 2025 году в Белый Дом пришел уже совсем другой Трамп. Все эти разговоры о Дональде-миротворце, остановке войн за 24 часа, а, главное, постоянные выпады в адрес всех и вся явили миру человека неуравновешенного, неготового и неспособного отвечать за слова. Свою же агрессию он показал, когда принял решение о бомбардировках Ирана. Это были уже не просто злобные словеса, а военное преступление. Сделай это кто другой, к примеру, 20 лет назад, и реакция мира оказалась бы иной. Но то раньше. Теперь большинство слишком занято поддакиванием и собственными безумиями.

Однако пугает другое. И это не оборот речи. Потому что, действительно, пугает. Мы видим нарцисса, эгоцентрика, неуравновешенного человека, который стоит во главе самого смертоносного государства в мире.

Помните старую шутку про обезьяну с гранатой? А это ли не оно? Вот что вещает Трамп.«Я сказал Путину: «Если вы войдете на Украину, я разбомблю Москву к чертям, у меня нет выбора». А потом Путин такой: «Я вам не верю». Он сказал: «Не может быть», а я сказал: «Может». И еще одна цитата: «Си Цзиньпин подумал, что я сумасшедший: «Пекин? Вы не будете бомбить». Я сказал, что у меня нет выбора».

Фото: Председатель КНР Си Цзиньпин. Huang Jingwen/XinHua / www.globallookpress.com

А что, если Си Цзиньпин подумал все правильно? Что, если мы и правда имеем дело с человеком, который если не сошел, то сходит с ума? Я сейчас не ряжусь в одежду телеэкспертов, которые неделю назад славили Трампа, а теперь кроют его самыми последними словами. Но ведь еще 10 лет назад мы не могли представить, что во главе американского гегемона окажется старик, очевидно страдающий тяжелыми заболеваниями, падающий с трапа самолета и не понимающий, кто находится перед ним. Это я о Джо Байдене, если что. А Трамп что? Сильно младше? Я не списываю все на возраст — может, там в Америке какой вирус. Не знаю. Но вот представьте себе Карибский кризис. Выходит Джон Ф. Кеннеди и заявляет: «Я сказал Хрущеву: «Если вы войдете на Кубу, я разбомблю Москву к чертям, у меня нет выбора». А потом Хрущев такой: «Я вам не верю». Он сказал: «Не может быть», а я сказал: «Может». Представили? Возможно, Кеннеди и говорил нечто похожее, хотя вряд ли, но для чего это выносить в публичное поле? Мы живем в обществе спектакля, даже Голливуд давно уже стал политикой, но теперь и политика стала делаться, точно фильм. Общество спектакля захватило и поработило всех — в том числе и Трампа. О чем, кстати, сделан чудесный фильм «Не смотрите наверх». Может быть, я сгущаю краски. Более того, хочу надеяться и верить, что сгущаю краски. Но мне все больше кажется, вспоминая тезис Льва Толстого, что миром, действительно, управляют сумасшедшие. Иначе что это все, а?