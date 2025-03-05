Дипломатия лидеров. Зачем Трамп ищет дружбы с Путиным?

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о переговорном процессе между Россией и США. Как оказалось, еще в Эр-Рияде представители Москвы и Вашингтона договорились провести отдельные встречи по ситуации вокруг Ирана.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Трамп попросил Путина выступить посредником на ядерных переговорах с Ираном и президент России согласился. «По словам осведомленных источников в Москве, Трамп напрямую сообщил об этом президенту Путину в телефонном разговоре в феврале, а высокопоставленные должностные лица его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии несколько дней спустя», — подтвердил Bloomberg слова Ушакова. На прямой вопрос от телеканала «Звезда», правда ли то, что президент России может стать медиатором американо-иранских переговоров, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил: «Да, в целом так и есть».

Россия считает, что США и Иран должны разрешить все проблемы путем переговоров, Москва готова сделать все, что в ее силах, для достижения этого. Дмитрий Песков

Не сказать, что ситуация ординарная. Честно говоря, вообще не припомню, чтобы Вашингтон просил Москву о посреднических услугах, да еще и на переговорах со страной, которую США считают одним из врагов. Да, некий многосторонний формат общения с Тегераном, в котором Россия участвовала как одна из сторон, когда-то был. Но тогда и ситуация была другая, с тех пор уже много воды утекло. Последние лет эдак 20-30 Штаты общались со всеми без посредников и исключительно с позиции силы. Что изменилось? И почему в качестве третейского судьи Трамп выбрал именно Путина, а не, скажем, председателя КНР Си Цзиньпина?

Фото: Yuri Gripas/Pool / www.globallookpress.com

Начнем с того, что иранская ядерная программа, вокруг которой ходит настолько много слухов, что разобраться в том, где миф, а где — реальность, стало довольно сложно, действительно волнует США. Страх этот, как по мне, сильно преувеличенный и в чем-то даже иррациональный, но что есть, то есть. Недаром вице-президент США Джей Ди Вэнс в очередной раз отметил, что при Трампе американцы не будут терпеть ядерное распространение, особенно в Иране. Это ответ на вопрос, почему проблема стоит так остро. Что касается выбора посредника, то тут, как мне кажется, сошлось сразу несколько факторов.

Фото: Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Iranian Presidency/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Во-первых, Трамп, начавший открытую войну с глобализмом, действительно нуждается в России как в естественном союзнике в этой борьбе. Консервативные ценности объединяют — так можно было бы это объяснить. Во-вторых, сам по себе 47-й президент США — сторонник прямой дипломатии на высшем уровне, когда хорошие, а в идеале дружеские отношения между лидерами определяют и отношения между странами и народами. Потому обращение за помощью напрямую к Путину, как и попытка выстроить с ним межличностные отношения, вполне прогнозируемы, хоть и непривычны. Да и вообще, как заявил на днях американский юрист Трэвис, если бы на месте Трампа вам надо было решать, кому доверять больше — Путину или либеральным СМИ, лгавшим о связях Трампа с Россией, — выбор был бы очевиден. «Иногда бывают в жизни такие моменты, когда все вокруг лгут о ваших отношениях, это только еще больше вас сближает и добавляет вам доверия друг к другу» — так романтично он попытался объяснить причину сближения Трампа и Путина.

Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп в Осаке, 2019 год. White House/Flickr.com / www.globallookpress.com

Наконец, в-третьих (на этот раз совсем без романтики, скорее наоборот), роль играет холодный расчет. Нет никаких сомнений в том, что, разобравшись с украинской проблемой, Трамп переключится на главную цель — противостояние с Китаем. Ему крайне важно, чтобы в такой ситуации России оказалась как минимум не на стороне Поднебесной. Хотя бы просто в стороне. Ради этого американский лидер готов не только подружиться с Путным, но и, вероятно, предложить довольно выгодные условия будущей сделки по Украине. Впрочем, не будем забегать вперед.