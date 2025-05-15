15 мая 2025 22:42 Трамп и наглое беспамятство янки: кто победил в той войне? 0 0 0 Фото: Saudi Press Agency/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Дональд Трамп

Когда я был молод, бодр и перспективен, то на олимпиаде по НВП (была такая) ответил на вопрос «что нужно делать в случае землетрясения?» следующее: «Занять все открытое пространство». Помню, комиссия очень смеялась. Но, вероятно, отвечая так, я всего лишь предсказывал то, что станет делать Дональд Джон Трамп во время двух своих президентских сроков.

Согласитесь, друзья, его стало слишком много. Он повсюду, он заполнил собой все открытое, да и закрытое тоже, пространство, этот мистер Трамп. Вводит санкции и пошлины, отменяет санкции и пошлины. Он предлагает мир, он отменяет мир, подписывая указ на выдачу нового оружия Украине. На самом деле в эпоху победившего постмодерна и того, что наступило после него, такой человек, как Трамп, был обязателен. Говорит что хочет — и все ради шоу. Его при всем желании нельзя было бы избежать. Трампу, похоже, совершенно плевать, что говорить и что обещать. Единственное, что его волнует, — это собственное присутствие повсюду. Верить ему бессмысленно. Надеяться на него абсурдно. Я не удивлен, что добрался Трамп и до исторической памяти. Сегодня он в очередной раз выдал чудовищный нарратив: «Именно мы выиграли во Второй мировой войне. Они помогли, но без нас они все говорили бы на немецком и немного на японском». Мы, по Трампу, — понятное дело, США. Они — то есть мы, Россия и русские.

Фото: Hu Yousong/XinHua / www.globallookpress.com

Нет, уж простите, Дональд, тут руки прочь от исторической памяти, от Победы. Хватит! Shut up! Мы слишком давно, непростительно долго живем в этих безумных нарративах, где Америка победила во Второй мировой войне. А русские, оказывается, звездно-полосатым просто помогли. Будто не было Севастополя, Сталинграда, Брестской крепости, Курской дуги. Что у них было тогда, а? Может, Даллас или Хьюстон, или Сан-Диего? Да нет же, один только Перл-Харбор, после которого на японцев совершенно зря и бесчеловечно сбросили ядерные бомбы, чтобы запугать всех, поиграв мышцами. Янки озверели, янки сошли с ума. Нет, победили мы, а они нам помогли. Спасибо за ленд-лиз, спасибо за конвои. Я недавно был в Мурманске, вспоминал у холодного серого моря, как они, конвои, шли к нам. Валентин Пикуль, памятник которому поставили в столице Арктики, прекрасно писал об этом. Я читал в детстве и переживал. А они, кстати, написали о нашем подвиге, о подвиге русских солдат? Разве что Стейнбек попытался замолвить пару слов. А остальные? Фолкнер там или Мейлер? Вот их стиль — американский: все присвоить себе, все прибрать к своим рукам, а другим ничего не оставить. Так они устроены.

Фото: Lidia Mukhamadeeva/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Причиной тому национальные особенности, но еще и то, что в 1945-м в Вашингтоне здраво рассудили: у зла не может быть два победителя — нужен кто-то один. И тогда началась эта омерзительная битва за историческую память. Голливуд тут постарался больше других. Один только фильм «Спасти рядового Райана» сделал для соответствующего восприятия Второй мировой больше, чем сотни учебников.

Что делали русские? С одной стороны, были заняты построением коммунизма во всем мире, а с другой, что печально, верили в открытый мир равных возможностей, надеялись, что после 1991 года нас примут в большую западную семью. Ну, приняли? Да нет же, обманули, конечно.

Стоит ли удивляться тому, что Трамп говорит о США, победивших во Второй мировой войне? Он ведь даже не врет, а реально верит. Вместе с ним, к сожалению, миллионы людей по всему миру. Как изменить это? Ответы, казалось бы, уже сотни раз проговаривались. Снимать фильмы, делать соответствующие передачи, издавать книги.

Фото: Globe Photos/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Главное, на мой взгляд, воспитывать элиты в разных странах, прививать, скажем так, любовь к русскому. СССР это делать пытался — Россия не делает вообще, и тут кроется гигантская проблема. Однако первое, что необходимо сделать, — победить в нынешнем противостоянии. Это очень и очень важно. Прямо сейчас битва за историческую память идет на территории Украины. Поэтому там пылят по степям танки с нацистскими символами. Победить эту дрянь — значит вновь прописать себя победителями, а дальше уже и говорить, доносить правду о войне, в которой мы победили 80 лет назад. Подчеркиваю еще раз: мы победили! И никакой шумный Трамп не сможет этого изменить.