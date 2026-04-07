Трамп хлопнул дверью в НАТО, но она не закрылась: как система альянса сыграла против США

Резкая критика президента США Дональда Трампа союзников по НАТО стала очередным подтверждением, что раскол в альянсе оказался намного глубже и превратился реальную угрозу дальнейшего существования блока. Глава Белого дома впервые признал точкой невозврата вопрос принадлежности Гренландии, а ситуация вокруг Ирана только усугубила кризис. Что стоит за очередной попыткой американского лидера громко хлопнуть дверью и распрощаться с альянсом и какое у объединения будущее, узнал 360.ru.

Трамп сказал НАТО «до свидания»

Противоречия между США и европейскими союзниками копились не один год и связаны вовсе не с военными бюджетами или вопросами европейской безопасности. С таким заявлением американский президент Дональд Трамп выступил на пресс-конференции в Белом доме. «Все это началось, если хотите знать правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее давать, и я сказал: „До свидания“», — заявил глава Белого дома. Отвечая на ремарку журналистов, мол, подобными заявлениями США окончательно потеряют союзников в Европе, Трамп отметил, что иранский конфликт показал всю бесполезность этих отношений.

Они нам, разумеется, не были нужны. Они нам совершенно не помогали. Наоборот. Они из кожи вон лезли, чтобы не помогать нам. Дональд Трамп

Президент США подчеркнул, что поддержку также не получил и от стран — партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Австралии, Южной Кореи и Японии. По его словам, эти государства не предоставили никакой военной или логистической помощи в ходе боевых действий с Ираном. Единственными, кого Трамп похвалил, стали страны Ближнего Востока: Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Президент США обратил внимание, что они оказались надежными партнерами, в отличие от стран Евросоюза.

Глобальное противостояние

Трамп давно высказывает недовольство существующей структурой НАТО и готов провести полное переформатирование альянса. Но от заявлений до конкретных действий ему дойти не дадут, заявил в комментарии 360.ru политолог-международник, историк Владимир Можегов. Он пояснил, что устроенная президентом США авантюра в Иране сильно подорвала его рейтинги внутри страны и постепенно превращает в «хромую утку». «Шатается уже сама коалиция MAGA, которая привела его к власти, намечается раскол. В такой ситуации ожидать от Трампа таких действий, как слом НАТО, утопично», — сказал Можегов. Политолог добавил, что против выхода США из Североатлантического альянса выступит конгресс, который, судя по всем опросам, после осенних выборов окончательно перейдет под контроль Демократической партии.

Все уже катится лавиной, и ничего серьезного Трамп провести не может. Сейчас он воюет с судами, которые блокируют большую часть его инициатив. Если к ним присоединится конгресс, то все станет совсем печально. Владимир Можегов

Он подчеркнул, что против идей Трампа выступят Великобритания и европейские бюрократы, стоящие на глобалистских позициях, с которыми администрация Белого дома уже давно ведет непримиримую борьбу. «Это все началось еще до Ирана, когда [вице-президент США Джей Ди] Вэнс выступил с жесткой критикой Евросоюза и НАТО. Это фундаментальное противостояние. MAGA — консерваторы, а НАТО и европейские бюрократы — глобалисты», — пояснил Можегов. Политолог добавил, что слом или переформатирование альянса с формированием новой стратегии и доктрины безопасности в Европе, о которой говорил Трамп, выгодно России. Но в условиях конфликта в Иране президент США, по его словам, стал токсичной фигурой, разрушающей последние опоры глобальной безопасности и не делающей ничего для их замены. И это подталкивает мир к катастрофе.

Трамп перешел на рычаг давления

Политолог-американист и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин счел заявление Трампа всего лишь очередной попыткой надавить на европейских союзников. Глава Белого дома, пояснил собеседник 360.ru, прекрасно понимает: никто в американской элите не позволит ему организовать выход из НАТО. Блохин заметил, что принцип работы альянса очень точно описал его первый генеральный секретарь Гастингс Исмей, заявивший, что русских нужно держать вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем Европы. «Это не только инструмент сдерживания России, но и способ контроля США над Европой и выкачивания их финансовых ресурсов в свой военно-промышленный комплекс. Поэтому заявление Трампа нужно воспринимать как рычаг давления на европейцев, чтобы они больше тратили денег и помогали в устроенных им авантюрах», — заявил политолог. Он подчеркнул, что выход США из НАТО не произойдет никогда, а если Трамп продолжит настаивать, с ним разберутся его однопартийцы. «Выход США — это политическая фантастика. Если бы это произошло, то мы бы первые аплодировали. Уход американцев из Европы повысит ее политическую субъектность, а значит, Вашингтон сам лишит себя влияния над Старым светом», — подытожил Блохин.