Трамп душит своих же граждан. Куда США затянет его тарифная политика?

Пока Дональд Трамп суровой поступью «императора Вселенной» триумфально шагает по планете и вот-вот наступит на Гренландию, дотошные немецкие экономисты из Кильского института мировой экономики решили разобраться, насколько эффективной оказалась новая тарифная политика США и как много денег она принесла в американский бюджет.

Разобрались и прослезились: результаты оказались не только шокирующими, но и сильно подрывающими реноме Трампа как всемогущего властелина, способного «сделать Америку снова великой».

Напротив, пока ему удается лишь заставить простых граждан втридорога платить за иностранные товары, недостаток которых сейчас становится в Штатах все заметнее.

«Согласно новым исследованиям Кильского института мировой экономики, „пошлины — это автогол, а утверждение о том, что иностранные государства платят эти пошлины, — миф“», — написано в опубликованном докладе.

Анализ более 25 миллионов записей Таможенной службы США о связанных с импортом поставках на общую сумму почти четыре триллиона долларов показал, что 96% тарифного бремени ложится не на страны-экспортеры, которые Трамп решил состричь, словно овец. Вместо этого удар на себя берут местные компании-импортеры и потребители, так что национальной экономике Штатов наносится значительный ущерб.