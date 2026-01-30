Трамп душит своих же граждан. Куда США затянет его тарифная политика?
Пока Дональд Трамп суровой поступью «императора Вселенной» триумфально шагает по планете и вот-вот наступит на Гренландию, дотошные немецкие экономисты из Кильского института мировой экономики решили разобраться, насколько эффективной оказалась новая тарифная политика США и как много денег она принесла в американский бюджет.
Разобрались и прослезились: результаты оказались не только шокирующими, но и сильно подрывающими реноме Трампа как всемогущего властелина, способного «сделать Америку снова великой».
Напротив, пока ему удается лишь заставить простых граждан втридорога платить за иностранные товары, недостаток которых сейчас становится в Штатах все заметнее.
«Согласно новым исследованиям Кильского института мировой экономики, „пошлины — это автогол, а утверждение о том, что иностранные государства платят эти пошлины, — миф“», — написано в опубликованном докладе.
Анализ более 25 миллионов записей Таможенной службы США о связанных с импортом поставках на общую сумму почти четыре триллиона долларов показал, что 96% тарифного бремени ложится не на страны-экспортеры, которые Трамп решил состричь, словно овец. Вместо этого удар на себя берут местные компании-импортеры и потребители, так что национальной экономике Штатов наносится значительный ущерб.
Как отметили немецкие эксперты, за год правления Трампа объемы внешней торговли резко сократились, но экспортные цены при этом не упали.
«Мы сравнили индийский экспорт в США с поставками в Европу и Канаду и выявили четкую закономерность. И стоимость, и объем экспорта в США резко упали до 24%. Однако цены за единицу продукции — цены, которые устанавливали индийские экспортеры, — остались неизменными. Они отгружали меньше, а не дешевле», — подчеркнули исследователи Кильского института.
Почему так? Да потому что, как выяснилось, мир вовсе не ограничивается американским рынком. Да, он большой, но далеко не единственный.
Имея возможность перенаправить товарные потоки, экспортеры просто не видят смысла снижать отпускные цены на свою продукцию.
Более того, и это, вероятно, также станет сюрпризом для Трампа и его команды советников, включая самовлюбленного министра финансов Скотта Бессента, американские покупатели гораздо больше зависят от своих иностранных контрагентов, чем те от них.
Проще говоря, по многим позициям импорта в США заметен дефицит. Где ж это видано, чтобы в таких условиях производители снижали цены?
«В итоге исследователи констатируют, что тарифы действуют как налог на потребление импортных товаров, искажают модели потребления, нарушают цепочки поставок, сокращают ассортимент товаров, а это „безвозвратные потери“ — чистые экономические издержки, которые превышают собранные таможенные поступления и которые несут американцы без какой-либо компенсирующей выгоды», — отметили немецкие экономисты.
Осмелюсь предположить, что и по многим иным горячим темам мировой повестки успехи Трампа хороши лишь с фасадной стороны.
Однако стоит заглянуть чуть глубже, как оказывается, что политика нынешних властей ведет не к усилению, а к ослаблению Штатов, находящихся всего лишь в шаге от того, чтобы настроить против себя весь мир.