Сегодня 17:20 «Тоска по Байдену». Трамп так и не свыкся с потерей удобного оппонента Писатель Белов: все интервью Трампа Маску пронизано тоской по Байдену 0 0 0 Фото: Annabelle Gordon / Global Look Press Мир

Дональд Трамп

Выборы президента США

Джо Байден

Ну что ж, позвольте и мне вставить свои пять копеек по поводу стрима беседы Дональда Трампа с Илоном Маском, названной уже американскими газетчиками «интервью века». Честно говоря, впечатление довольно удручающее.

Ну, будь я американским избирателем, в смысле выборщиком, забил бы на эти выборы и вообще не пошел бы голосовать. Трамп — скучен и зануден, а демократы, дай им еще один срок, легко доведут эту страну до цугундера. Тем не менее, анализируя сказанное Дональдом нашим Трампом, сложно не заметить, что, по сути, весь его вчерашний спич был пронизан «тоской по Байдену».

Фото: Michael Brochstein / Global Look Press

«Байден совершил глупость, допустив возможность приема Украины в НАТО», «Обама и Байден столкнули Россию и Китай вместе. Если вы студент исторического факультета, то вы первым делом должны уяснить, что нельзя допустить совпадения интересов России и Китая», «30 лет назад у Байдена был низкий IQ, а сейчас его нет вообще», «Байден не хотел покидать президентскую гонку, но его заставили».

Складывается впечатление, что если бы не «сонный Джо», Трампу с Маском вообще не было бы о чем поговорить. И на это есть совершенно объективные причины.

Дело в том, что вся предвыборная стратегия республиканцев была построена именно вокруг фигуры нынешнего президента и на критике его правления: Байден старый, Байден немощный, Байден глупый, Байден управляемый, Байден поджигатель войны, Байден недоговороспособен, Байден разрушают Америку — и еще пара сотен таких же простых, но доходчивых нарративов. Но Байдена больше нет, по крайней мере, в президентской гонке. И то, что демократы вырвали из рук оппонентов такой козырь, на самом деле довольно больно ударило по планам избирательной кампании республиканцев. В итоге Трамп, пытающийся хоть как-то оппонировать Камале Харрис, так до сих пор и не перестроился и не нашел более серьезных аргументов против нее, чем «смотрите, она же тупая» или «Камала — лгунья».

Фото: Phil Lewis / Global Look Press

«Он некомпетентен, и она некомпетентна. Честно говоря, я считаю, что она даже более некомпетентна, чем он, а это о чем-то говорит, поскольку он далеко не хороший президент», ­– заявил он в ходе вчерашнего интервью. «Кто-нибудь заметил, как Камала сшельмовала в аэропорту? Рядом с ее самолетом никого не было, и она с помощью искусственного интеллекта нафотошопила себе толпу так называемых сторонников, но их не существует», — разорялся намедни Трамп по поводу действительно сомнительного фотопоста Харрис в социальной сети Х. Все это, согласитесь, звучит довольно жалко и неубедительно. И если до выборов ничего существенно не изменится, подобный подход может сыграть с Трампом злую шутку…